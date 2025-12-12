ETV Bharat / bharat

23 दिसंबर से होगी पौष मेले की शुरुआत, विश्वभारती ने प्रदूषण और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कमेटी बनाई

पौष मेले में स्टॉल बुकिंग को लेकर हर बार आने वाली शिकायतों को रोकने के लिए पूरा सिस्टम ऑनलाइन किया जाएगा.

Poush Mela
23 दिसंबर से होगी पौष मेले की शुरुआत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 12, 2025 at 5:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बोलपुर (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के बोलपर में आयोजित होने वाला पारंपरिक पौष मेला 23 दिसंबर से शांतिनिकेतन के पूरब पल्ली मैदान में शुरू होगा. यह 28 दिसंबर तक चलेगा. विश्वभारती अधिकारियों ने इस साल के मेले को भ्रष्टाचार और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं.

स्टॉल बुकिंग को लेकर हर बार आने वाली शिकायतों को रोकने के लिए पूरा सिस्टम ऑनलाइन किया जाएगा. इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है. यह कमेटी देखेगी कि मेले को लेकर कोई शिकायत तो नहीं है. इस संबध में गुरुवार को विश्वभारती की सेंट्रल लाइब्रेरी के मीटिंग रूम में मेले को लेकर एक मीटिंग भी हुई. इसमें मेले को लेकर कई फैसले लिए गए. इनमें शामिल हैं.-

• प्लॉट बुकिंग पूरी तरह से ऑनलाइन होगी.

• जिन लोगों ने 2024 में मेले में स्टॉल लगाया था, उन्हें प्रायोरिटी मिलेगी.

• वे 15 और 16 दिसंबर को प्लॉट बुक कर सकेंगे.

• ऑनलाइन बुकिंग साइट 17 दिसंबर को सभी के लिए खोल दी जाएगी.

• प्लॉट बुकिंग फीस पिछली बार की तरह ही रहेगी.

• मेला किसी भी तरह से 28 दिसंबर के बाद नहीं लगाया जा सकेगा.

• प्लॉट बुकिंग में करप्शन रोकने के लिए बनाई गई कमेटी 22 दिसंबर से मैदान का दौरा करेगी.

• एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन रोकने के लिए खास कदम उठाए जाएंगे.

Poush Mela
23 दिसंबर से होगी पौष मेले की शुरुआत (ETV Bharat)

स्टॉल बुकिंग को लेकर कई शिकायतें
ध्यान देने वाली बात है कि हर साल मेला ग्राउंड में स्टॉल बुकिंग को लेकर कई शिकायतें आती हैं. कई प्लॉट बुक करने और फिर उन्हें बहुत ज़्यादा दामों पर बेचने या दूसरे लोगों के प्लॉट पर कब्जा करने के भी आरोप हैं. इन शिकायतों को दूर करने के लिए विश्वभारती अब ऑनलाइन बुकिंग का इंतजाम कर रही है. इसके अलावा, 22 तारीख को संबंधित कमेटी ग्राउंड का दौरा करेगी और देखेगी कि जिन लोगों ने प्लॉट बुक किए थे, उन्होंने स्टॉल दिए हैं या नहीं!

इसके अलावा 2016 में एनवायरनमेंटल एक्टिविस्ट सुभाष दत्ता ने नेशनल एनवायरनमेंट कोर्ट में पौष मेले में प्रदूषण का आरोप लगाते हुए एक केस किया था. एनवायरनमेंट कोर्ट ने उस केस के फैसले में प्रदूषण के कई नियम बनाए हैं. पता चला है कि कमेटी उस मामले को भी देखेगी और जरूरी कार्रवाई करेगी.

पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए उठाए कदम
विश्वभारती के वाइस-चांसलर प्रबीर कुमार घोष ने कहा, “कोई ब्लैक मार्केट नहीं होगा. बुकिंग ऑनलाइन होगी, जिन लोगों ने 2024 में मेले में स्टॉल लगाए थे. वे 15 और 16 दिसंबर को ऑनलाइन प्लॉट बुक कर सकेंगे. 17 दिसंबर से बाकी सभी लोग ऑनलाइन प्लॉट बुक कर सकेंगे. एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत हो गई है. पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं.”

राज्य के जेल मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा ने कहा, “हर साल की तरह, बीरभूम जिला प्रशासन पौष मेले को आसानी से आयोजित करने के लिए हर संभव मदद करेगा. विश्वभारती को मांगी गई सभी मदद मिलेगी. यह छह दिन का मेला है, प्लॉट ऑनलाइन बुक किए जाएंगे, यह तय हो गया है.”

वहीं, बीरभूम जिला परिषद के अध्यक्ष फैजुल हक उर्फ ​​काजल शेख ने कहा, “यह एक इंटरनेशनल मेला है. मैं मीटिंग में मौजूद था. जिला परिषद की ओर से, हम मेले के लिए हर संभव सहयोग करेंगे. ममता बनर्जी विश्वभारती को लेकर बहुत संवेदनशील हैं. इसीलिए हम मेले के आयोजन पर खास ध्यान दे रहे हैं.”

अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक (बोलपुर) राणा मुखर्जी ने कहा, “मेले में चौबीसों घंटे पुलिस कैंप रहेगा. सुरक्षा के लिए सादे कपड़ों में पुलिस, महिला पुलिस, सर्विलांस टीम, CCTV कैमरे, वॉच टावर वगैरह होंगे. ट्रैफिक पर भी खास ध्यान दिया जाएगा.”

Poush Mela
23 दिसंबर से होगी पौष मेले की शुरुआत (ETV Bharat)

पौष मेले का इतिहास
पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन में होने वाला एक खास कल्चरल इवेंट पौष मेला पहली बार 1845 में कोलकाता में लगा था और बाद में 1894 में शांतिनिकेतन में शिफ्ट हो गया. बाद में देबेंद्रनाथ टैगोर ने शांतिनिकेतन में ब्रह्मा मंदिर और एक आश्रम बनाया, जिससे पौष त्योहार और मजबूत हुआ. मेले में पूजा, ब्राह्मण मंत्र का जाप और कल्चरल इवेंट होते हैं, जो एकता और सबको साथ लेकर चलने को बढ़ावा देते हैं.

पिछले कुछ सालों में पौष मेले में बदलाव हुए हैं, जिसमें दूसरे विश्व युद्ध और कोविड महामारी के दौरान रुकावटें भी आईं. मेला 2024 में विश्व भारती की देखरेख में फिर से शुरू हुआ, जिससे इसकी मजबूती और अहमियत का पता चलता है. पौष मेला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का सबूत है, जो आध्यात्मिकता, एकता और समुदाय का जश्न मनाता है.

यह भी पढ़ें- मुंबई के क्वीन मैरी स्कूल के 150 साल पूरे, तीन स्टूडेंट्स के साथ शुरू, तीन बार बदला नाम

TAGGED:

POUSH MELA
VISVA BHARATI FORMS COMMITTEE
CORRUPTION AT POUSH MELA
POLLUTION AND CORRUPTION
VISVA BHARATI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.