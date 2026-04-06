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दृष्टिबाधित, प्रोफेसर, चैंपियन! डॉ. निधि मिश्रा ने एथलेटिक्स में लहराया परचम, शिक्षा क्षेत्र में भी समाज के लिए बनी प्रेरणा

हाल ही में भुवनेश्वर नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर लगातार लहरा रही परचम अक्टूबर में जापान एशियन गेम्स पर निधि की नजर

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 6, 2026 at 7:04 AM IST

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BY- RAHUL CHAUHAN

नई दिल्ली: जाने माने शायर साहिर लुधियानवी ने लिखा है "हज़ार बर्क़ गिरे लाख आंधियां उट्ठें वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं", इस शायरी को साबित कर रही हैं दिल्ली की डॉ निधि मिश्रा. जी हां डॉक्टर निधि मिश्रा दृष्टिबाधित हैं, लेकिन अपनी इस अक्षमता को उन्होंने कभी अपनी कमजोरी या करियर में बाधा नहीं बनने दिया. डॉक्टर निधि निरंतर प्रयास और प्रतिबद्धता के साथ अपने लक्ष्यों पर लगी रही और अपनी सफलता की इबारत लिख डाली है. डॉ निधि मिश्रा ने ईटीवी भारत से हुई खास बातचीत में अपनी उपलब्धियों की पूरी कहानी बतायी.

नेशनल पैरा चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल

डॉ निधि मिश्रा ने हाल ही में भुवनेश्वर में हुई नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया है. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में हुए पैरा गेम्स में भी डिस्कस थ्रो में ही सिल्वर मेडल हासिल किया था. डॉक्टर निधि मिश्रा ने बताया कि उन्हें अब तक कई नेशनल इंटरनेशनल प्रतियोगिता में मेडल जीतने का मौका मिला है.

डॉ. निधि मिश्रा की प्रेरणादायक कहानी (ETV Bharat)

दृष्टिबाधित होने के कारण कई कठिनाइयों का करना पड़ा सामना

डॉ निधि मिश्रा बताती है कि दृष्टिबाधित होने के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन मेहनत से सब कुछ संभव है. उन्होंने बताया कि डिस्कस थ्रो को पहले से उन्होंने खेल के तौर पर अपने लिए नहीं चुना था, क्योंकि वो पूरी तरह से दृष्टिबाधित एथलीट हैं. इसलिए उनकी कैटेगरी वही है, जिसमें एथलीट को बिल्कुल दिखाई नहीं देता है.

नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियन डॉ निधि मिश्रा
नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियन डॉ निधि मिश्रा (ETV Bharat)

15 सालों से लगातार डिस्कस थ्रो में रहीं नेशनल चैंपियन

डॉ निधि ने बताया कि वो पहले स्प्लिट रनिंग करती थी. प्रैक्टिस करती थी तो उसमें किसी ट्रेनर की जरूरत होती थी, जो उनके साथ रनिंग करे तो धीरे-धीरे ऐसा चलता रहा. उसके बाद फिर उनहें डिस्कस थ्रो अपने लिए सूटेबल लगा तो उन्होंने डिस्कस थ्रो को चुना और फिर इसी में अपना कैरियर बनाना शुरू किया. वे पिछले 15 सालों से इस खेल में हैं और मैं लगातार नेशनल चैंपियन रही हैं.

दृष्टिबाधित डॉक्टर निधि मिश्रा ने एथलेटिक्स में लहराया रहीं परचम
दृष्टिबाधित डॉक्टर निधि मिश्रा ने एथलेटिक्स में लहराया रहीं परचम (ETV Bharat)

पैरा ओलंपिक को छोड़कर जीते सभी इंटरनेशनल टूर्नामेंट

डॉ निधि ने अपनी अब तक की उपलब्धियों के बारे में कहा कि पैरा ओलंपिक को छोड़कर के बाकी जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हैं उन्होने सभी में मेडल जीता है. ओलंपिक के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण इंटरनेशनल गेम्स है वह एशियन गेम्स हैं. डॉ. नीधि ने 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए एशियाई गेम्स में मेडल जीता था और पिछली बार चीन में हुए एशियन गेम्स में मैं कुछ अंतर से मेडल से चूक गई थी.

निधि मिश्रा की शैक्षिणिक उपलब्धियां
निधि मिश्रा की शैक्षिणिक उपलब्धियां (ETV Bharat)

अक्टूबर 2026 में जापान में होने वाली एशियन गेम्स की कर रही तैयारी

ईटीवी भारत से बातचीत में डॉक्टर निधि मिश्रा ने बताया कि अभी उनका पूरा फोकस अक्टूबर 2026 में जापान में होने वाली एशियन गेम्स पर है, जो एक बड़ा टूर्नामेंट है. इसमें देश के लिए मेडल लाने की पूरी कोशिश रहेगी.

डॉ.निधि द्वारा अब तक जीते गए मेडल
डॉ.निधि द्वारा अब तक जीते गए मेडल (ETV Bharat)

डॉ. निधि मिश्रा शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी है काफी गौरवशाली

आपको बता दें कि डॉ. निधि मिश्रा केवल खेल में ही अव्वल नहीं है बल्कि इनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी गौरवशाली रही है. फिलहाल डॉ निधि दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज इवनिंग में इतिहास की असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं. डॉ. निधि बचपन से ही पढ़ाई मे भी लगातार अवॉर्ड विनर रही हैं.डा, निधि का कहना है कि उनका जॉब स्पोर्ट्स कोटे की जॉब नहीं है. एकेडमिक जॉब है, इसलिए इसमें तालमेल बैठाना थोड़ा चैलेंजिंग रहता है.

नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियन डॉक्टर निधि मिश्रा
नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियन डॉक्टर निधि मिश्रा (ETV Bharat)

दिल्ली में पैरा खिलाड़ियों के लिए काफी अच्छी सुविधाएं

दिल्ली में पैरा खिलाड़ियों के लिए किस तरह की सुविधाएं हैं और कैसी सुविधाएं होनी चाहिए के सवाल पर निधि मिश्रा ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है. दिल्ली में तो खिलाड़ियों के लिए काफी अच्छी सुविधाएं हैं. सरकार ने खिलाड़ियों को मिलने वाली पुरस्कार राशि भी बढ़ा दी है. दिल्ली में फैसेलिटीज भी अच्छी मिलती हैं, इसलिए दिल्ली में प्रेक्टिस करने में कोई समस्या नहीं आती है.

15 सालों से लगातार डिस्कस थ्रो में रहीं है नेशनल चैंपियन
15 सालों से लगातार डिस्कस थ्रो में रहीं है नेशनल चैंपियन (ETV Bharat)

संगीत वादन के लिए पूर्व राष्ट्रपति कलाम ने किया सम्मानित

डॉ निधि ने बताया कि वह कॉलेज समय से संगीत वादन, गायन और पोएट्री जैसी अन्य विधाओं में भी भाग लेती रही हैं और उनमें भी उन्होंने कई पुरस्कार जीते. उन्हें पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के समय में राष्ट्रपति भवन में सितार वादन की प्रस्तुति देने का अवसर मिला, उस प्रस्तुति के लिए डॉक्टर कलाम ने उन्हें सम्मानित भी किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घर बुलाकर किया सम्मानित

डॉ निधि कहती है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने घर पर बुलाकर के सम्मानित किया है. इसके अलावा उन्हें सेमिनार और अन्य विषयों पर शोध पत्र प्रस्तुत करने में भी रुचि है और वो अभी तक कई विषयों पर पेपर प्रजेंट कर चुकी हैं .

पैरा ओलंपिक को छोड़कर जीते सभी इंटरनेशनल टूर्नामेंट
पैरा ओलंपिक को छोड़कर जीते सभी इंटरनेशनल टूर्नामेंट (ETV Bharat)

पूरी बातचीत सुनने के लिए देखें पूरा वीडियो-

भुवनेश्वर नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर लहरा रही परचम (ETV Bharat)

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