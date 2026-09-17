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उत्तराखंड के हरिपुर में है दुनिया की एकमात्र चतुर्वेणी, इन चार नदियों का होता है पवित्र मिलन

कभी हरिद्वार की तरह था हरिपुर का वैभव: समय का ऐसा चक्र चला कि कब ऐसा कौन सा थपेड़ा आया कि विश्व प्रसिद्ध तीर्थ नगरी हरिपुर को उजाड़ बना दिया. अपने यात्रा वृतांत में ह्वेनसांग ने वैभवपूर्ण हरिपुर का वर्णन किया है. यमुना मार्ग की ओर बाढ़ की विनाशलीला के कारण हरिपुर के घाटों और शहर का आस्तिव समाप्त होने के कारण ऋषि मुनियों का आगमन नहीं हुआ. कभी यहां विशाल घाट होते थे. जिस तरह हरिद्वार में मां गंगा की पूजा करते हुए गंगा स्नान करते हैं और बहुत सारे तीर्थ यात्री समय-समय पर हरिद्वार आते हैं, उसी तरह कभी हरिपुर भी आते थे.

देहरादून जिले के कालसी ब्लॉक में स्थित हरिपुर घाट, कभी इसका वैभव हरिद्वार जैसा था (ETV Bharat)

हरिपुर में होता है चार नदियों का पवित्र संगम: हरिपुर में चार नदियों का पवित्र संगम बनता है. इसमें यमुना, अमलावा, नौरा (अगलाड़) और टौंस (तमसा) नदियां सम्मलित हैं. इसलिए यह क्षेत्र पवित्र कहलाया. इसकी परिधि लाखामंडल क्षेत्र तक है. पुराणों में हरिपुर क्षेत्र को हरि क्षेत्र कहा गया है. चार नदियों का संगम और जल क्षेत्र होने के कारण यह स्थान तीर्थ स्थल के साथ-साथ प्राचीन समय में व्यवसाय का बड़ा केंद्र था. इसका व्यापार हरिपुर से तिब्बत तक किया जाता था.

विकासनगर: उत्तर प्रदेश के इटावा और जालौन जिलों की सीमा पर पांच नदियों के मिलन से पंचनद बनता है. इसी तरह उत्तराखंड के देहरादून जिले के हरिपुर में चार नदियों के मिलन से चतुर्वेणी बनती है. यहां पवित्र यमुना नदी से तीन नदियों का मिलन होता है. कालसी हरिपुर में यमुना, टोंस (तमसा), अमलावा और नौरा (अगलाड़) चार नदियों का पवित्र और दुर्लभ संगम बनता है. इस क्षेत्र का धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से बड़ा ही महत्व है.

हरिपुर में यमुना घाटों, मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम: हरिपुर तीर्थ कभी हरिद्वार जैसा वैभवशाली तीर्थ था. आपदा ने इसे तबाह कर दिया था. लेकिन हरिपुर अब फिर से संवर रहा है. यहां यमुना घाट बनकर तैयार है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 17 सितंबर को यमुना घाट का लोकार्पण करेंगे. इतिहास के जानकार बताते हैं कि-

हरिपुर पुराणों में भी अंकित है. यहां चार नदियों का महासंगम है. ये यज्ञ भूमि है. कालसी इतिहास के कई पन्नों में दर्ज है. यहां अशोक शिला है. अशोक शिला से भी पुराने अवशेष यहां मौजूद हैं. आज हरिपुर में घाटों का लोकार्पण होना है और मां यमुना की मूर्ति का अनावरण हो रहा है. हमारे लिए ये लोकार्पण कार्यक्रम किसी उत्सव से कम नहीं है.

-श्रीचंद शर्मा, इतिहास के जानकार-

हरिपुर को मिनी वृंदावन बनाना चाहते हैं स्थानीय लोग: श्रीचंद शर्मा ने कहा कि हमारी कल्पना में है कि हम हरिपुर को मिनी वृंदावन बनाना चाहते हैं. भक्तों का वृंदावन से भी यहां आगमन हो. हरिपुर यमुनोत्री जाने वाले श्रद्धालुओं का पहला पड़ाव पहले से ही है.

आइए अब आपको हरिपुर में अपने संगम से चतुर्वेणी बनाने वाली इन चारों नदियों के बारे में बताते हैं.

टोंस नदी का उद्गम स्थल: टोंस उत्तराखंड की एक पहाड़ी नदी है. ये उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र में रुपिन-सुपिन नदियों के मिलने से बनती है. इनका उद्गम बंदरपूंछ पर्वत है. करीब 6,315 मीटर की ऊंचाई से चलकर ये नदी हरिपुर में यमुना में मिलकर संगम बनाती है. ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है. टोंस में त्यूणी के पास हिमाचल से आने वाली पब्बर नदी मिलती है जिससे इसकी जलराशि में काफी बढ़ोतरी हो जाती है.

अमलावा और नौरा नदियां यमुना में मिलती हुईं (ETV Bharat)

चकराता की पहाड़ियों से निकलती है अमलावा नदी: यमुना की एक और सहायक नदी अमलावा है. अमलावा देहरादून जिले में स्थित जौनसार-बावर क्षेत्र के चकराता की पहाड़ियों से निकलती है. ये नदी देहरादून जिले के पहाड़ी इलाकों साहिया, कालसी से होते हुए हरिपुर में यमुना नदी में मिलकर संगम बनाती है.

उत्तराखंड सरकार हरिपुर घाट को फिर से स्थापित कर रही है (ETV Bharat)

नौरा या अगलाड़ के बारे में जानें: नौरा या अलगाड़ नदी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के जौनपुर ब्लॉक के पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है. आगे ये मसूरी-यमुनोत्री मार्ग के पहाड़ी इलाकों सुरकंडा-धनोल्टी के में नौघर और बिलौंदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र से पानी लेते हुए आगे बढ़ती है. इसी नदी में मछली पकड़ने का त्योहार पारंपरिक 'राज मौण मेले' का आयोजन होता है. हरिपुर में अगलाड़ या नौरा नदी यमुना में मिल जाती है.

हरिपुर की चतुर्वेणी प्राचीन काल से श्रद्धालुओं को आकर्षित करती रही है (ETV Bharat)

यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी: यमुना नदी उत्तराखंड में गंगा के बाद सबसे बड़ी नदी है. इसका उद्गम स्थल उत्तरकाशी जिले में बंदरपूंछ चोटी के पास स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर है. अनेक सहायक नदियों को अपने में समाहित करती हुई यमुना नदी देहरादून जिले के कालसी स्थित हरिपुर में तीन अन्य नदियों के साथ पवित्र चतुर्वेणी बनाती है. अनेक राज्यों को पेयजल और खेतों को सिंचाई का पानी देती हुई यमुना प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है. प्रयागराज में गंगा-यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम त्रिवेणी बनाता है.

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