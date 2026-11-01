नेशनल ट्रैक साइक्लिंग चैंपियनशिप में विश्वजीत और हर्षिता ने जीता स्वर्ण, झारखंड के अर्जुन 11वें स्थान पर
रांची में आयोजित नेशनल ट्रैक साइक्लिंग चैंपियनशिप में विश्वजीत और हर्षिता ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य
Published : November 1, 2026 at 9:01 PM IST
रांची:झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित 78वीं सीनियर, 55वीं जूनियर और 41वीं सब-जूनियर नेशनल ट्रैक साइक्लिंग चैंपियनशिप में रविवार को विभिन्न वर्गों के मुकाबले हुए. पुरुष एलीट वर्ग की चार किलोमीटर इंडिविजुअल परस्यूट स्पर्धा में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (आरएसपीबी) के विश्वजीत सिंह ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया. उन्होंने चार किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 46.357 सेकेंड में पूरी की. इसी स्पर्धा में आरएसपीबी के नीरज कुमार 4:47.000 मिनट के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहे और रजत पदक हासिल किया. राजस्थान के महादेव सारण ने 4:47.283 मिनट का समय निकालकर कांस्य पदक जीता. तीनों खिलाड़ियों के बीच बेहद कम समय का अंतर रहा.
महिला एलीट वर्ग की चार किलोमीटर इंडिविजुअल परस्यूट स्पर्धा में राजस्थान की हर्षिता जाखड़ ने 5:25.700 मिनट के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता. ओडिशा की स्वास्ति सिंह 5:26.009 मिनट के साथ दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि महाराष्ट्र की पूजा डानोले ने 5:28.620 मिनट के साथ तीसरा स्थान हासिल किया. इस स्पर्धा में राजस्थान की पूजा बिश्नोई चौथे और एआईपीएससीबी की खोरम रेजिया देवी पांचवें स्थान पर रहीं. बिहार की सुहानी कुमारी 6:06.508 मिनट के साथ 11वें स्थान पर रहीं.
कीरिन में तेलंगाना के थानिश्क चैंपियन
जूनियर पुरुष कीरिन स्पर्धा में तेलंगाना के रघुकुला थानिश्क कुमार ने पहला स्थान हासिल किया. महाराष्ट्र के सिद्धेश घोरपड़े दूसरे और राजस्थान के आदित्य जाखड़ तीसरे स्थान पर रहे. इस स्पर्धा में झारखंड के अर्जुन कुमार 11वें और निखिल लोहरा 16वें स्थान पर रहे. वहीं, मणिपुर के हुइड्रोम सूरज सिंह चौथे और राजस्थान के विकास खर्रा पांचवें स्थान पर रहे.
टीम स्प्रिंट में पंजाब और महाराष्ट्र का जलवा
सब-जूनियर बालिका वर्ग की टीम स्प्रिंट स्पर्धा में पंजाब की टीम ने 1:16.860 मिनट के समय के साथ पहला स्थान हासिल किया. टीम में पलकप्रीत कौर, गुंतास संधू, जपनीत कौर और प्रीति शाह शामिल थीं. हरियाणा दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा. कर्नाटक को चौथा और तमिलनाडु को पांचवां स्थान मिला.
सब-जूनियर बालक वर्ग में महाराष्ट्र की टीम ने 1:12.363 मिनट के समय के साथ पहला स्थान हासिल किया. टीम में संस्कार घोरपड़े, शौर्य धुमल, रुद्रनील पाटिल और शौनक महानवर शामिल थे. मणिपुर दूसरे और अंडमान एवं निकोबार तीसरे स्थान पर रहा. राजस्थान चौथे और तमिलनाडु पांचवें स्थान पर रहे. इस वर्ग में मणिपुर की टीम को चेंजओवर नियमों का पालन नहीं करने के कारण अयोग्य घोषित कर रेलिगेट किया गया.
देशभर के खिलाड़ी दिखा रहे दम
30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक रांची में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर के विभिन्न राज्यों और खेल संस्थाओं के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. प्रतियोगिता में सीनियर, जूनियर और सब-जूनियर वर्ग के मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं. झारखंड साइक्लिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में अलग-अलग स्पर्धाओं के परिणाम के साथ खिलाड़ियों की राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग भी सामने आ रही है.
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