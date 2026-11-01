ETV Bharat / bharat

नेशनल ट्रैक साइक्लिंग चैंपियनशिप में विश्वजीत और हर्षिता ने जीता स्वर्ण, झारखंड के अर्जुन 11वें स्थान पर

साइकिलिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मेडल विजेता खिलाड़ी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची:झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित 78वीं सीनियर, 55वीं जूनियर और 41वीं सब-जूनियर नेशनल ट्रैक साइक्लिंग चैंपियनशिप में रविवार को विभिन्न वर्गों के मुकाबले हुए. पुरुष एलीट वर्ग की चार किलोमीटर इंडिविजुअल परस्यूट स्पर्धा में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (आरएसपीबी) के विश्वजीत सिंह ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया. उन्होंने चार किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 46.357 सेकेंड में पूरी की. इसी स्पर्धा में आरएसपीबी के नीरज कुमार 4:47.000 मिनट के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहे और रजत पदक हासिल किया. राजस्थान के महादेव सारण ने 4:47.283 मिनट का समय निकालकर कांस्य पदक जीता. तीनों खिलाड़ियों के बीच बेहद कम समय का अंतर रहा.

महिला एलीट वर्ग की चार किलोमीटर इंडिविजुअल परस्यूट स्पर्धा में राजस्थान की हर्षिता जाखड़ ने 5:25.700 मिनट के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता. ओडिशा की स्वास्ति सिंह 5:26.009 मिनट के साथ दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि महाराष्ट्र की पूजा डानोले ने 5:28.620 मिनट के साथ तीसरा स्थान हासिल किया. इस स्पर्धा में राजस्थान की पूजा बिश्नोई चौथे और एआईपीएससीबी की खोरम रेजिया देवी पांचवें स्थान पर रहीं. बिहार की सुहानी कुमारी 6:06.508 मिनट के साथ 11वें स्थान पर रहीं.