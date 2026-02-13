ETV Bharat / bharat

गौ माता को 'राष्ट्र माता' घोषित करने की मांग का विश्वप्रसन्ना तीर्थ स्वामी ने किया समर्थन, बोले- जल्द निर्णय ले सरकार

संत विश्वप्रसन्ना तीर्थ स्वामी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरांनंद सरस्वती की मांग का समर्थन किया ( Photo Credit: ETV Bharat )