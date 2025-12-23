बांग्लादेश में हिंसा पर भड़की VHP, हैदराबाद में रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की दी चेतावनी

ETV Bharat / bharat

बांग्लादेश में हिंसा पर भड़की VHP, हैदराबाद में रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की दी चेतावनी

बीएचपी ने कहा- 'भारत सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए.'

Vishva Hindu Parishad protest in hyderabad
हैदराबाद में वीएचपी का प्रदर्शन. (ANI)
Published : December 23, 2025 at 1:25 PM IST

हैदराबाद: बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा की निंदा करने के लिए विश्व हिंदू परिषद (VHP) के नेतृत्व में कई हिंदू संगठनों ने मंगलवार को हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन किया. कोठापेट में प्रदर्शन के दौरान, नेताओं ने अवैध प्रवासियों की स्थानीय उपस्थिति पर भी चिंता जताई और चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकार घुसपैठियों से होने वाले सुरक्षा जोखिमों का समाधान नहीं करती है, तो आगे और आंदोलन किया जाएगा.

विश्व हिंदू परिषद (VHP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता शशिधर ने कहा, "बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं. भारत सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए. हैदराबाद में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या रह रहे हैं. अगर राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो वीएचपी आगे की कार्रवाई की घोषणा करेगी."

मंगलवार को, बांग्लादेश ने भारत में अपने राजनयिक मिशनों पर हुए कथित हमलों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की. बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, नई दिल्ली और सिलीगुड़ी में हुई इन घटनाओं के विरोध में भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया गया.

बयान में आगे कहा गया, "बांग्लादेश राजनयिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ इस तरह की पूर्व नियोजित हिंसा या डराने-धमकाने वाले कृत्यों की निंदा करता है, जो न केवल राजनयिक कर्मियों की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, बल्कि आपसी सम्मान के सिद्धांतों और शांति व सहिष्णुता के मूल्यों को भी कमजोर करते हैं."

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने राजनयिक कर्मियों और प्रतिष्ठानों को कथित धमकियों का हवाला दिया और भारत से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया.
बयान में कहा गया, "बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार से इन घटनाओं की गहन जांच करने, इस तरह के कृत्यों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने और भारत में बांग्लादेश के राजनयिक मिशनों और संबंधित सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया."

इसमें आगे कहा गया, "बांग्लादेश सरकार को उम्मीद है कि भारत सरकार राजनयिक कर्मियों और प्रतिष्ठानों की गरिमा और सुरक्षा की रक्षा के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय और राजनयिक दायित्वों के अनुसार तुरंत उचित कदम उठाएगी."

विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंस एएनआई को बताया कि बांग्लादेश ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए दिल्ली और सिलीगुड़ी में वीजा संचालन निलंबित कर दिया है. रविवार को, भारत ने एक हिंदू युवक की हत्या के खिलाफ नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने हुए प्रदर्शन को लेकर बांग्लादेशी मीडिया के कुछ हिस्सों में चल रहे "भ्रामक प्रचार" को खारिज कर दिया और कहा कि यह विरोध प्रदर्शन संक्षिप्त था और इससे सुरक्षा को कोई खतरा नहीं थाट

बता दें कि मैमनसिंह में 27 वर्षीय हिंदू युवक, दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. जिससे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय चिंता पैदा हो गई. दास को कथित ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला था.

