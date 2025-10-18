ETV Bharat / bharat

डोसा बनाने का नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में शेफ विष्णु मनोहर! ETV को लेकर कही खास बात

शेफ विष्णु मनोहर ने पिछले साल दिवाली की पूर्व संध्या पर नागपुर शहर में 24 घंटे डोसा बनाने का रिकॉर्ड बनाया था.

Dosa making record
डोसा बनाते शेफ विष्णु. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 18, 2025 at 5:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती: अमरावती शहर की पुरानी बाईपास स्थित गुणवंत लॉन में प्रसिद्ध शेफ विष्णु मनोहर 25 घंटे तक डोसा बनाने का रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार हैं. शनिवार सुबह 7 बजे से ही स्वादिष्ट डोसा बनना शुरू हो गया है. इन डोसा का स्वाद लेने के लिए खाने-पीने के शौकीनों की भीड़ उमड़ पड़ी है.

31 वां रिकॉर्ड होगा:

शेफ विष्णु मनोहर ने पिछले साल दिवाली की पूर्व संध्या पर नागपुर शहर में 24 घंटे डोसा बनाने का रिकॉर्ड बनाया था. अब अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उन्होंने अमरावती शहर में 25 घंटे डोसा बनाने का फैसला किया है. अब तक विष्णु मनोहर के नाम रेसिपी के क्षेत्र में 30 रिकॉर्ड दर्ज हैं. अब उन्होंने अमरावती में 31 वां रिकॉर्ड बनाने की शुरुआत कर दी है.

Dosa making record
डोसा खाने के लिए लगी लाइन. (ETV Bharat)

अभी और रिकॉर्ड बनाने हैंः

विष्णु मनोहर ने बताया कि नागपुर में 24 घंटे तक डोसा बनाने का रिकॉर्ड बनाया था. आज अमरावती में 25 घंटे डोसा बनाने का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि इसके बाद, पुणे में इस रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी कर रखी है. पुणे में 26 घंटे डोसा बनाने का लक्ष्य रखा है. इसके बाद, हैदराबाद, कानपुर और संभाजीनगर में इस रिकॉर्ड को एक-एक घंटे और बढ़ाने की सोच रहे हैं.

Dosa making record
डोसा खाते लोग. (ETV Bharat)

"मैंने 2003 में 'ईटीवी' के लिए काम करना शुरू किया था. लगातार 14 सालों तक मैं दावतों का आयोजन करता रहा. दरअसल, मुझे असली पहचान ईटीवी की वजह से ही मिली. इस नए विश्व रिकॉर्ड के बनने के साथ ही, अनुमान है कि रविवार सुबह 15,000 डोसे बनेंगे." - विष्णु मनोहर, शेफ

डोसे खाने को उमड़े लोगः

शनिवार सुबह से ही विष्णु मनोहर के विश्व-रिकॉर्ड को देखने के लिए अमरावतीवासियों का हुजूम उमड़ पड़ा. खास बात यह है कि यहां बने डोसे का स्वाद मुफ्त में लिया जा सकता है. अमरावतीवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं था. खाने के शौकीन डोसे का स्वाद लेने के लिए लंबी-लंबी कतारों में खड़े थे. शनिवार को विष्णु मनोहर के इस रिकॉर्ड के उपलक्ष्य में अमरावतीवासियों को दिन-रात लजीज डोस का आनंद मिल रहा है.

Dosa making record
डोसा खाते लोग. (ETV Bharat)

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

DOSA MAKING RECORD IN AMRAVATI
CHEF VISHNU MANOHAR
अमरावती में डोसा बनाने का रिकॉर्ड
शेफ विष्णु मनोहर
DOSA MAKING RECORD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

H-1B वीजा शुल्क पर अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप प्रशासन पर किया मुकदमा

Q2 नतीजों के प्रभाव में शेयर बाजार खुला कमजोर, IT सेक्टर में गिरावट से दबाव

कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर तीसरी बार अंधाधुंध फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, प्रत्यक्षदर्शी ने बताई पूरी कहानी

पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले- गेंद अब अफगानिस्तान के पाले में, लेकिन शर्तों के साथ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.