विशाखापत्तनम में युद्धपोतों का 'महाकुंभ': 15 फरवरी से शुरू होगा IFR-2026, 60 से ज्यादा देश दिखाएंगे ताकत

विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम तट एक बार फिर वैश्विक नौसैनिक शक्ति का केंद्र बनने जा रहा है. भारत के गौरवशाली इतिहास में दूसरी बार यह शहर इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू (IFR) 2026 की मेजबानी करेगा. 15 से 25 फरवरी 2026 के बीच आयोजित होने वाले इस भव्य आयोजन में दुनिया भर के युद्धपोत अपनी ताकत और दोस्ती का प्रदर्शन करेंगे.

पूर्वी नौसेना कमान (ENC) के वाइस एडमिरल संजय भल्ला के अनुसार, इस महाआयोजन के लिए 137 देशों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें से 61 देशों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है. हालांकि, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को इस आयोजन से बाहर रखा गया है. पहले, 51 देशों ने IFR में भाग लिया था.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आईएफआर (इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू) के लिए आमंत्रित किया गया है. इस बेड़े की समीक्षा में विमानवाहक पोत विक्रांत के साथ-साथ दिल्ली, राजपूत, विशाखापत्तनम, आईएनएस नीलगिरि, अर्नाला, शिवालिक, ब्रह्मपुत्र और तलवार श्रेणी के स्वदेश निर्मित युद्धपोतों के साथ-साथ परमाणु पनडुब्बियों और विभिन्न देशों के 23 युद्धपोतों को शामिल किया जाएगा. तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

फ्लीट रिव्यू (Fleet Review) क्या है?

फ्लीट रिव्यू एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश के युद्धपोतों की ताकत और क्षमताओं का एक ही स्थान पर निरीक्षण किया जाता है. राष्ट्रपति के तत्वावधान में तीनों सेनाओं की भागीदारी के साथ प्रतिवर्ष यह समीक्षा करने की परंपरा रही है. बाद में, दूसरे देशों की नौसेनाओं के साथ संबंध मजबूत करने और समुद्री रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए इसे 'अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू' (IFR) का रूप दे दिया गया.