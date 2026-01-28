विशाखापत्तनम में युद्धपोतों का 'महाकुंभ': 15 फरवरी से शुरू होगा IFR-2026, 60 से ज्यादा देश दिखाएंगे ताकत
15 से 25 फरवरी 2026 के बीच आयोजित होने वाले इस भव्य आयोजन में दुनिया भर के युद्धपोत अपनी ताकत और दोस्ती का प्रदर्शन करेंगे.
Published : January 28, 2026 at 3:17 PM IST
विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम तट एक बार फिर वैश्विक नौसैनिक शक्ति का केंद्र बनने जा रहा है. भारत के गौरवशाली इतिहास में दूसरी बार यह शहर इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू (IFR) 2026 की मेजबानी करेगा. 15 से 25 फरवरी 2026 के बीच आयोजित होने वाले इस भव्य आयोजन में दुनिया भर के युद्धपोत अपनी ताकत और दोस्ती का प्रदर्शन करेंगे.
पूर्वी नौसेना कमान (ENC) के वाइस एडमिरल संजय भल्ला के अनुसार, इस महाआयोजन के लिए 137 देशों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें से 61 देशों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है. हालांकि, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को इस आयोजन से बाहर रखा गया है. पहले, 51 देशों ने IFR में भाग लिया था.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आईएफआर (इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू) के लिए आमंत्रित किया गया है. इस बेड़े की समीक्षा में विमानवाहक पोत विक्रांत के साथ-साथ दिल्ली, राजपूत, विशाखापत्तनम, आईएनएस नीलगिरि, अर्नाला, शिवालिक, ब्रह्मपुत्र और तलवार श्रेणी के स्वदेश निर्मित युद्धपोतों के साथ-साथ परमाणु पनडुब्बियों और विभिन्न देशों के 23 युद्धपोतों को शामिल किया जाएगा. तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
फ्लीट रिव्यू (Fleet Review) क्या है?
फ्लीट रिव्यू एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश के युद्धपोतों की ताकत और क्षमताओं का एक ही स्थान पर निरीक्षण किया जाता है. राष्ट्रपति के तत्वावधान में तीनों सेनाओं की भागीदारी के साथ प्रतिवर्ष यह समीक्षा करने की परंपरा रही है. बाद में, दूसरे देशों की नौसेनाओं के साथ संबंध मजबूत करने और समुद्री रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए इसे 'अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू' (IFR) का रूप दे दिया गया.
विशाखापत्तनम के समुद्र में जब राष्ट्रपति का जहाज गुजरता है, तब अन्य देशों के जहाजों पर मौजूद रक्षा कर्मी 'सावधान' की मुद्रा में खड़े होकर सलामी देते हैं और 'गार्ड ऑफ ऑनर' पेश करते हैं. इसके बाद, विभिन्न नौसेनाओं की क्षमताओं और नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन किया जाता है. बीच रोड पर प्रतिभागी देशों के नौसैनिकों के साथ एक विशेष परेड आयोजित की जाती है. ये कार्यक्रम भाग लेने वाले देशों की संस्कृति और परंपराओं को भी दर्शाते हैं.
'महासागरों के माध्यम से एकजुट' थीम
इस बेड़े की समीक्षा का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, स्थिरता, सहयोग और समन्वय को बढ़ाने के लिए दुनिया भर के कई देशों की नौसेनाओं को एक साथ लाना है. यह दूसरी बार है जब विशाखापत्तनम में बेड़े की समीक्षा हो रही है. बेड़े की समीक्षा के दौरान चर्चा तटीय सुरक्षा, नई प्रौद्योगिकियों और नीली अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होगी.
नौसेना ने हाल ही में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के लिए एक प्रमोशनल वीडियो जारी किया है. बेड़े की समीक्षा के बाद, MILAN (बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास) भी आयोजित किया जाएगा. ये कार्यक्रम 19 फरवरी को आरके बीच (RK Beach) पर होंगे. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के शामिल होने की उम्मीद है.
इसे भी पढ़ेंः