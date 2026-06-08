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विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में भीषण हादसा: 1500 डिग्री खौलता लिक्विड स्टील गिरने से 8 मजदूरों की मौत, कई झुलसे

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में क्रेन से लिक्विड स्टील उठाते समय बड़ा हादसा हो गया है. राहत कार्य जारी.

Visakhapatnam Steel Plant Accident
विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में भीषण हादसा. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 8, 2026 at 6:19 PM IST

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विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट (Visakhapatnam Steel Plant) से एक बेहद दर्दनाक और बड़ा हादसा सामने आया है. प्लांट के भीतर काम के दौरान भारी मात्रा में खौलता हुआ लिक्विड स्टील (पिघला हुआ लोहा) उठाते समय यह हादसा हुआ. इस भीषण हादसे में अब तक 8 मजदूरों की मौत की खबर है. कई अन्य श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गए हैं.

शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह हादसा स्टील प्लांट के एसएमएस-2 (SMS-2) और एसटीसी-3 (STC-3) हीट एफजी विभाग में उस समय हुआ, जब क्रेन के जरिए खौलते हुए लिक्विड स्टील को ऊपर उठाया जा रहा था. बताया जा रहा है कि लगभग 1,500 डिग्री सेल्सियस के अत्यधिक ऊंचे तापमान पर उबल रहे इस मेटल लिक्विड का लैडल (बड़ा पात्र) अचानक अनियंत्रित होकर हिल गया, जिससे खौलता हुआ गर्म स्टील वहां काम कर रहे मजदूरों पर जा गिरा. स्टील लिक्विड गिरते ही मजदूर डर कर भाग गए. स्टील प्लांट की फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है.

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