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विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में भीषण हादसा: 1500 डिग्री खौलता लिक्विड स्टील गिरने से 8 मजदूरों की मौत, कई झुलसे

विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में भीषण हादसा. ( ETV Bharat )

विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट (Visakhapatnam Steel Plant) से एक बेहद दर्दनाक और बड़ा हादसा सामने आया है. प्लांट के भीतर काम के दौरान भारी मात्रा में खौलता हुआ लिक्विड स्टील (पिघला हुआ लोहा) उठाते समय यह हादसा हुआ. इस भीषण हादसे में अब तक 8 मजदूरों की मौत की खबर है. कई अन्य श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गए हैं.