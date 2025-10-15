ETV Bharat / bharat

विशाखापत्तनम बन रहा है भारत का नया टेक और डेटा हब, 16 महीने में 6.50 लाख करोड़ रुपये का निवेश

विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम भारत के पूर्वी तट पर एक प्रमुख प्रौद्योगिकी और डेटा केंद्र के रूप में तेज़ी से उभर रहा है. प्रमुख आईटी और औद्योगिक कंपनियां यहां भारी निवेश कर रही है. आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछले 16 महीनों में 6.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश को सुगम बनाया है. जिससे शहर का तेजी से विकास हो रहा है.

यहां की प्रमुख परियोजनाओं में 1.35 लाख करोड़ रुपये के आर्सेलरमित्तल का इस्पात उद्योग, कैप्टिव बंदरगाह और 1.80 लाख करोड़ रुपये का एनटीपीसी का हरित हाइड्रोजन केंद्र शामिल हैं. इसके साथ ही रामबिल्ली में परमाणु पनडुब्बी बेस, भोगापुरम हवाई अड्डा, मूलपेट बंदरगाह, जीएमआर विश्वविद्यालय, फार्मा पार्क, स्टार होटल, मास्टर प्लान सड़कें, फ्लाईओवर, तटीय गलियारे, रेलवे जोन और मेट्रो लाइन जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चल रही हैं.

इस उछाल का एक प्रमुख कारण डेटा केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करना है. वेबसाइटों, ऐप्स, वीडियो और सोशल मीडिया द्वारा उत्पन्न विशाल मात्रा में डिजिटल जानकारी के भंडारण और प्रसंस्करण के लिए डेटा केंद्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. हाल ही में सरकारी नियमों के अनुसार, भारतीय डेटा देश में ही रहना अनिवार्य है, गूगल, मेटा, टीसीएस, अदानी और रैडेन जैसी कंपनियाँ विशाखापत्तनम में बड़े पैमाने पर डेटा केंद्र स्थापित कर रही हैं.

शहर सिंगापुर और अमेरिका से हाई-स्पीड इंटरनेट केबलों को जोड़ने के लिए एक सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशन (सीएलएस) भी तैयार कर रहा है. इस प्रक्रिया को 'डिजिटल प्लंबिंग' कहा जाता है. विशाखापत्तनम का तटीय स्थान इसे डेटा केंद्रों के लिए आदर्श बनाता है. यह शहर किफायती जमीन, प्रचुर मात्रा में बिजली और पानी और नवीकरणीय ऊर्जा के अवसर प्रदान करता है.