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वीरेंद्र सिंह ने बेरोजगारों को दिया नया विकल्प, 15 हज़ार से शुरू कारोबार 20 लाख पर पहुंचाया, जानिए कैसे...

नई दिल्ली/गाजियाबाद: आज के दौर में अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है. अगर इंसान पक्का इरादा और लगन से मेहनत करे तो वो हर वो काम कर सकता है जो उसने सोचा हो. आज हम आपको ऐसी एक शख्य की कहानी बताने जा रहे है. जिसने सिर्फ ₹15000 के इन्वेस्टमेंट से शुरू किया गया एक छोटा सा व्यवसाय लाखों रुपए की सालाना कमाई का जरिया बना लिया.

वीरेंद्र सिंह ने नौकरी के बजाय मधुमक्खी पालन को बनाया अपने जीवन का आधार (ETV Bharat)

वीरेंद्र सिंह के मधुमक्खी पालन का सफर (ETV Bharat)

वीरेंद्र सिंह ने बेरोजगारों को दिया नया विकल्प (ETV Bharat)

वीरेंद्र सिंह के शहद की गुणवत्ता बेहतर होने की वजह (ETV Bharat)

कैसे होता है मधुमक्खी पालन ? (ETV Bharat)

मधुमक्खी पालन एक नजर में (ETV Bharat)

मधुमक्खियों में पायी जाने वाली खास विशेषता (ETV Bharat)

वीरेंद्र सिंह के शहद की गुणवत्ता बेहतर होने की वजह (ETV Bharat)

मधुमक्खी पालन के लिए सबसे जरूरी बातें (ETV Bharat)

एक बक्से में तीन प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं (ETV Bharat)

मधुमक्खी पालन से मिलने वाले अन्य उत्पाद (ETV Bharat)

युवावस्था में वीरेंद्र सिंह ने नौकरी के बजाय खेती से जुड़े व्यवसाय को चुना, खेती करने का शौक था तो नई-नई चीजें भी सिखते चले गए, शुरुआत आसान नहीं थी. परिवार और समाज की ओर से नौकरी को सुरक्षित विकल्प माना जाता था. जबकि व्यवसाय में जोखिम अधिक दिखाई देता था लेकिन वीरेंद्र सिंह ने अपने आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत के दम पर मधुमक्खी पालन का एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जो आज न केवल उन्हें सालाना 20 लाख रुपए से अधिक की आय दे रहा है बल्कि दर्जनों लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहा है. सबसे खास बात यह है कि उनके यहां तैयार होने वाला शहद सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं है, गुणवत्ता के दम पर यह दुबई और जापान जैसे देशों तक भी पहुंच रहा है.वीरेंद्र सिंह बताते हैं कि उन्होंने साल 2008 में मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू करने का सोचा, उस समय बड़ा व्यावसायिक शुरू करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे, ₹15000 से मधुमक्खी पालन शुरू किया. उन्होंने लगभग तीन ₹3000 की लागत वाले पांच लकड़ी के बक्से खरीदें और अपने गांव में छोटे स्तर पर मधुमक्खी पालन शुरू कर दिया. शुरुआती दिनों में उन्हें इस व्यवसाय की बहुत अधिक जानकारी नहीं थी. इसलिए उन्होंने लगातार प्रशिक्षण लिया अनुभवी लोगों से सीखा और मधुमक्खियां की देखभाल, शहद उत्पादन से लेकर बाजार में मांग को समझना शुरू किया. सही तकनीक, धैर्य और लगातार सीखने से वीरेंद्र सिंह को सफलता हासिल हुई.कुछ सालों तक लगातार मेहनत करने के बाद उत्पादन बढ़ने लगा. शहद की बिक्री से होने वाली आमदनी को उन्होंने खर्च करने के बजाय दोबारा व्यवसाय में निवेश करते रहे. नए बक्से खरीदें, मधुमक्खियां की संख्या बढ़ाई और उत्पादन क्षमता का विस्तार करते रहे. आज वीरेंद्र सिंह के पास लगभग 300 मधुमक्खी बक्से हैं, मौसम और मांग के अनुसार कई बार यह संख्या इससे भी अधिक हो जाती है. शुरुआत सिर्फ पांच बक्सों से हुई थी लेकिन लगातार निवेश की रणनीति ने उनके कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया.अक्सर लोग मानते हैं कि मधुमक्खी पालन का मतलब केवल शहद बेचना है लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा अलग है. वीरेंद्र सिंह बताते हैं कि मधुमक्खी पालन में कई ऐसे उत्पाद तैयार होते हैं जिनकी बाजार में अच्छी खासी मांग है.दिलचस्प बात यह है कि कारोबार इतना बड़ा होने के बावजूद वीरेंद्र सिंह को पूरा दिन काम नहीं करना पड़ता. वीरेंद्र सिंह बताते हैं कि वर्तमान में वह प्रतिदिन लगभग चार घंटे ही मधुमक्खी पालन को देते हैं बाकी जिम्मेदारियां प्रशिक्षित कर्मचारी संभालते हैं. उनका मानना है कि यदि व्यवसाय को व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाए तो कम समय में बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं.मधुमक्खी पालन लकड़ी के विशेष बक्सों में किया जाता है प्रत्येक बक्से के अंदर 10 फ्रेम लगे होते हैं जिन पर मधुमक्खियां अपना छत्ता बनती हैं. एक बक्से में मुख्य रूप से तीन प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं.मधुमक्खियां के लिए सबसे जरूरी चीज है पर्याप्त मात्रा में फूलों की उपलब्धता. इसके साथ ही साफ हवा और स्वच्छ पानी भी अहम होता है, वीरेंद्र सिंह बताते हैं कि यह मधुमक्खी अपने बक्से से लगभग 4 किलोमीटर के दायरे तक जाकर फूलों और फलों का रस इकट्ठा करती है इसी कारण मधुमक्खी पालन ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां आस-पास खेती बाग या प्राकृतिक वनस्पति प्रचुर मात्रा में हो.मधुमक्खियों की सबसे रोचक विशेषता उनकी दिशा पहचान की क्षमता होती है. वीरेंद्र सिंह बताते हैं कि यदि एक ही स्थान पर सैकड़ो बक्से रखे हो तब भी प्रत्येक मधुमक्खी शाम को अपने बक्से में लौटती है. जिससे वह सुबह निकली थी. इसकी तुलना एक बहु मंजिला इमारत से की जा सकती है जहां एक इंसान सैकड़ो फ्लैटों वाली इमारत से सीधे अपने फ्लैट तक पहुंच जाता है ,उसी तरह मधुमक्खी अपने घर की पहचान रखती है.मधुमक्खियों का दैनिक जीवन पूरी तरह से प्रकृति के अनुसार चलता है. सुबह सूरज निकलने के बाद मधुमक्खियां भोजन की तलाश में बाहर जाती हैं और शाम को सूर्यास्त से पहले वापस अपने बक्से में लौट आती हैं और रात का पूरा समय बक्से के अंदर बताती हैंवीरेंद्र सिंह के शहद की गुणवत्ता बेहतर होने के पीछे मुख्य कारण है की मधुमक्खी पालन के लिए बेहतर स्थान का चयन. वीरेंद्र सिंह ने मधुमक्खी पालन मुरादनगर में गंग नहर के किनारे विकसित किया है.यहां पेड़ों की छाया रहती है और नहर के कारण वातावरण अपेक्षाकृत ठंडा रहता है. कम तापमान मधुमक्खियों के लिए अनुकूल माना जाता है इससे उनकी सक्रियता बनी रहती है और शहद उत्पादन बेहतर होता है. इसके साथ ही इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्राकृतिक वनस्पति मौजूद है.वीरेंद्र सिंह का शहद सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुबई और जापान जैसे देशों में भी निर्यात किया जाता है. हालांकि, विदेश भेजने से पहले शहद की गुणवत्ता की प्रयोगशाला में विस्तृत तौर पर जांच की जाती है, शुद्धता और अन्य मानकों की जांच पूरी होने के बाद ही निर्यात की अनुमति मिलती है यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी इनके शहद की अच्छी मांग बनी हुई है.वीरेंद्र सिंह की सफलता की कहानी दूर-दूर तक पहुंच चुकी है. ग्रामीण क्षेत्र के किसान कृषि से जुड़े युवा और विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्र उनके यहां प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं वह मधुमक्खी पालन की तकनीक बक्सों की देखभाल, मधुमक्खी प्रबंधन, शहद उत्पादन और व्यवसाय मॉडल को व्यावहारिक रूप से समझते हैं .सबसे प्रेरणादायक बात है की वीरेंद्र सिंह प्रशिक्षण या मार्गदर्शन देने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेते हैं उनका मानना है कि यदि ज्यादा लोग इस व्यवसाय से जुड़ेंगे तो गांव में रोजगार और आय दोनों बढ़ेगी साथ ही ग्रामीण इकोनामी मजबूत होगी.आज जब बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं ऐसे समय में वीरेंद्र सिंह की कहानी यह संदेश देती है कि गांव में रहकर भी आधुनिक कृषि आधारित व्यवसाय से बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है. कम निवेश सही प्रशिक्षण और धैर्य के साथ मेहनत के दम पर मधुमक्खी पालन ऐसा व्यवसाय बन सकता है जो नियमित आय देने के साथ-साथ रोजगार सृजन का भी मजबूत माध्यम बनकर उभर सकता है.वीरेंद्र सिंह की कहानी यह बताती है कि किसी भी छोटे व्यवसाय को बड़े स्तर तक पहुंचाने के लिए सबसे जरूरी चीज निरंतर सीखना और हार ना मानना है. उन्होंने ₹15000 से शुरुआत की पांच वर्षों की मेहनत से कारोबार खड़ा किया. प्रशिक्षण लिया, गुणवत्ता पर ध्यान दिया, बाजार की जरूरत को समझा. और आज उनका शहद अंतरराष्ट्रीय बाजार तक अपनी पहचान बना रहा है .

वीरेंद्र सिंह की सफलता यह साबित करती है कि यदि पारंपरिक खेती के साथ मधुमक्खी पालन जैसे कृषि आधारित व्यवसाय अपनाएं जाएं तो कम जमीन और सीमित निवेश में भी अच्छी आमदनी की जा सकती है. यही कारण है कि आज वीरेंद्र सिंह ना केवल एक सफल उद्यमी है बल्कि हजारों किसानों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन चुके हैं.



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