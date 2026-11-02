बनारस की गलियों में घूमे 'नजफगढ़ के नवाब'! बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन
क्रिकेट के मैदान पर चौके-छक्कों की बरसात करने वाले सहवाग का काशी में आध्यात्मिक और भक्तिमय अंदाज देखने को मिला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 5:50 PM IST
वाराणसी: धर्म, अध्यात्म और आस्था की नगरी काशी में सोमवार को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग पहुंचे. क्रिकेट के मैदान पर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से दुनिया भर के गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने वाले सहवाग ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई. उन्होंने विधि-विधान से दर्शन-पूजन कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया.
क्रिकेट के मैदान पर चौके-छक्कों की बरसात करने वाले सहवाग का काशी में आध्यात्मिक और भक्तिमय अंदाज देखने को मिला. उनकी इस यात्रा की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद क्रिकेट प्रेमियों के बीच चर्चा तेज हो गई.
सहवाग ने अपनी काशी यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, "जहां महादेव का बुलावा आ जाए, वहां जाना अपने आप में सौभाग्य है." उनके इस संदेश ने बाबा विश्वनाथ के प्रति उनकी श्रद्धा को जाहिर किया.
सहवाग ने काशी की आध्यात्मिक महत्ता का उल्लेख करते हुए इस नगरी को अद्भुत और अलौकिक बताया. क्रिकेट की दुनिया में अपनी बेखौफ बल्लेबाजी के लिए मशहूर सहवाग का भगवान शिव के प्रति श्रद्धा से भरा यह अंदाज प्रशंसकों को खासा पसंद आया.
टोपी और मॉस्क लगाकर आम श्रद्धालु की तरह घूमे
काशी पहुंचने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने अपनी पहचान छिपाने के लिए टोपी और मॉस्क लगाया और आम श्रद्धालु की तरह शहर की गलियों में भ्रमण किया. इस दौरान वह बेहद सामान्य अंदाज़ में नज़र आए. बताया गया कि उनके साथ मौजूद होने के बावजूद आसपास के लोग उन्हें पहचान नहीं सके. सहवाग ने वाराणसी के विभिन्न मंदिरों में भी दर्शन-पूजन किया और काशी की धार्मिक परंपराओं का अनुभव किया.
इसके बाद वह श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे. चौक थाने से मंदिर के गेट नंबर चार तक सहवाग पैदल पहुंचे. मंदिर में प्रवेश करने के बाद उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और करीब आधे घंटे तक बैठकर भगवान शिव की आराधना की.
इस दौरान उन्होंने ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप किया. मंदिर में उनका शांत और भक्तिमय रूप क्रिकेट मैदान पर दिखाई देने वाले आक्रामक अंदाज से बिल्कुल अलग नजर आया.
सहवाग ने अपनी यात्रा के दौरान फोटो और वीडियो भी बनाए, जिन्हें उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया. उनकी तस्वीरों में काशी की गलियों और बाबा विश्वनाथ के दर्शन से जुड़ी झलकियां देखने को मिलीं. उनके संदेश से स्पष्ट हुआ कि काशी की आध्यात्मिक अनुभूति उनके लिए विशेष रही.
‘नजफगढ़ के नवाब’ ने अपनी बल्लेबाजी से बदली टेस्ट क्रिकेट की तस्वीर
वीरेंद्र सहवाग भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. दिल्ली के नजफगढ़ में जन्मे सहवाग को ‘नजफगढ़ के नवाब’ और ‘मुल्तान के सुल्तान’ के नाम से जाना जाता है. उनकी बल्लेबाजी शैली पारंपरिक सलामी बल्लेबाजों से अलग थी. वह शुरुआती ओवरों से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाते थे और अवसर मिलने पर मैदान के चारों ओर बड़े शॉट खेलते थे.
सहवाग की सबसे खास बात यह थी कि वह टेस्ट क्रिकेट में भी एकदिवसीय मुकाबले जैसी आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी करते थे. उनकी ‘देख गेंद, मार गेंद’ वाली शैली ने टेस्ट क्रिकेट में सलामी बल्लेबाजी के पारंपरिक अंदाज को नया स्वरूप दिया. वह भारतीय टीम के ऐसे बल्लेबाज रहे, जिन्होंने विपक्षी गेंदबाजों को शुरुआत से ही रक्षात्मक रणनीति अपनाने के लिए मजबूर किया.
सहवाग ने वर्ष 1999 में एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया, जबकि वर्ष 2001 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला मुकाबला खेला. अपने पदार्पण टेस्ट में ही शतक लगाकर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार शुरुआत की. इसके बाद वह भारतीय टीम के प्रमुख बल्लेबाजों में शामिल हो गए और लंबे समय तक अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम को मजबूती प्रदान करते रहे.
मुल्तान में 309 रन बनाकर बने ‘सुल्तान’
वीरेंद्र सहवाग के करियर की सबसे ऐतिहासिक पारियों में वर्ष 2004 में पाकिस्तान के मुल्तान में खेली गई 309 रनों की पारी शामिल है. पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले में सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बनने का गौरव हासिल किया. उनकी इस पारी ने भारतीय क्रिकेट इतिहास में नया अध्याय जोड़ा. इसी ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद उन्हें ‘मुल्तान का सुल्तान’ कहा जाने लगा.
वर्ष 2008 में चेन्नई के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सहवाग ने एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया. उन्होंने 278 गेंदों पर 319 रन बनाए. यह टेस्ट क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज तिहरा शतक है. सहवाग टेस्ट क्रिकेट में दो तिहरे शतक लगाने वाले दुनिया के चुनिंदा बल्लेबाजों में शामिल हैं. उनकी इन पारियों ने भारतीय क्रिकेट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई.
एकदिवसीय क्रिकेट में भी कायम रहा विस्फोटक अंदाज़
टेस्ट क्रिकेट के अलावा एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी सहवाग का प्रदर्शन शानदार रहा. दिसंबर 2011 में इंदौर के मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 219 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. उस समय वह एकदिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने. इस पारी में सहवाग ने गेंदबाजों पर लगातार आक्रमण करते हुए भारतीय टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया.
वर्ष 2011 में भारत की विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे सहवाग ने बांग्लादेश के खिलाफ विश्व कप के शुरुआती मुकाबले में 175 रन की शानदार पारी खेली थी. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को जीत की मजबूत शुरुआत दिलाई. सहवाग ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में तीनों प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय क्रिकेट में महत्वपूर्ण योगदान दिया.
पुरस्कार और सम्मानों से सजा शानदार क्रिकेट करियर
वीरेंद्र सहवाग को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. वर्ष 2002 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया. वर्ष 2008 और 2009 में लगातार दो बार उन्हें विजडन का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया. वर्ष 2010 में उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर सम्मान मिला. इसी वर्ष भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया.
वर्ष 2023 में सहवाग को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया. यह सम्मान उनके शानदार क्रिकेट करियर और खेल में दिए गए योगदान की वैश्विक पहचान है. अक्टूबर 2015 में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की.
क्रिकेट की चमक-दमक से दूर महादेव की नगरी में आध्यात्मिक अनुभव
वीरेंद्र सहवाग का काशी आगमन एक बार फिर बाबा विश्वनाथ की नगरी की आध्यात्मिक महत्ता को सामने लाता है. काशी देश की उन धार्मिक नगरियों में शामिल है, जहां विभिन्न क्षेत्रों की प्रसिद्ध हस्तियां आस्था और श्रद्धा के साथ पहुंचती हैं. बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए क्रिकेट जगत, फिल्म जगत और अन्य क्षेत्रों की हस्तियों का आगमन लगातार चर्चा में रहता है.
क्रिकेट के मैदान पर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से पहचान बनाने वाले सहवाग का बाबा विश्वनाथ के दरबार में शांत भाव से बैठकर पूजा-अर्चना करना उनकी धार्मिक आस्था का प्रतीक रहा. उनकी काशी यात्रा ने यह संदेश दिया कि सफलता, प्रसिद्धि और उपलब्धियों के बीच भी आध्यात्मिक शांति और आस्था का अपना विशेष महत्व है. महादेव की नगरी में सहवाग की यह यात्रा उनके प्रशंसकों के लिए क्रिकेट से अलग एक भावनात्मक और आध्यात्मिक झलक लेकर आई.