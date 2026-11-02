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बनारस की गलियों में घूमे 'नजफगढ़ के नवाब'! बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन

महादेव के दरबार में पहुंचे ‘मुल्तान के सुल्तान’ वीरेंद्र सहवाग. ( ETV Bharat )

वाराणसी: धर्म, अध्यात्म और आस्था की नगरी काशी में सोमवार को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग पहुंचे. क्रिकेट के मैदान पर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से दुनिया भर के गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने वाले सहवाग ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई. उन्होंने विधि-विधान से दर्शन-पूजन कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया.

महादेव के दरबार में पहुंचे ‘मुल्तान के सुल्तान’ वीरेंद्र सहवाग. (ETV Bharat) क्रिकेट के मैदान पर चौके-छक्कों की बरसात करने वाले सहवाग का काशी में आध्यात्मिक और भक्तिमय अंदाज देखने को मिला. उनकी इस यात्रा की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद क्रिकेट प्रेमियों के बीच चर्चा तेज हो गई.

सहवाग ने अपनी काशी यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, "जहां महादेव का बुलावा आ जाए, वहां जाना अपने आप में सौभाग्य है." उनके इस संदेश ने बाबा विश्वनाथ के प्रति उनकी श्रद्धा को जाहिर किया. सहवाग ने काशी की आध्यात्मिक महत्ता का उल्लेख करते हुए इस नगरी को अद्भुत और अलौकिक बताया. क्रिकेट की दुनिया में अपनी बेखौफ बल्लेबाजी के लिए मशहूर सहवाग का भगवान शिव के प्रति श्रद्धा से भरा यह अंदाज प्रशंसकों को खासा पसंद आया. महादेव के दरबार में पहुंचे ‘मुल्तान के सुल्तान’ वीरेंद्र सहवाग. (ETV Bharat) टोपी और मॉस्क लगाकर आम श्रद्धालु की तरह घूमे काशी पहुंचने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने अपनी पहचान छिपाने के लिए टोपी और मॉस्क लगाया और आम श्रद्धालु की तरह शहर की गलियों में भ्रमण किया. इस दौरान वह बेहद सामान्य अंदाज़ में नज़र आए. बताया गया कि उनके साथ मौजूद होने के बावजूद आसपास के लोग उन्हें पहचान नहीं सके. सहवाग ने वाराणसी के विभिन्न मंदिरों में भी दर्शन-पूजन किया और काशी की धार्मिक परंपराओं का अनुभव किया. इसके बाद वह श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे. चौक थाने से मंदिर के गेट नंबर चार तक सहवाग पैदल पहुंचे. मंदिर में प्रवेश करने के बाद उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और करीब आधे घंटे तक बैठकर भगवान शिव की आराधना की. इस दौरान उन्होंने ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप किया. मंदिर में उनका शांत और भक्तिमय रूप क्रिकेट मैदान पर दिखाई देने वाले आक्रामक अंदाज से बिल्कुल अलग नजर आया. सहवाग ने अपनी यात्रा के दौरान फोटो और वीडियो भी बनाए, जिन्हें उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया. उनकी तस्वीरों में काशी की गलियों और बाबा विश्वनाथ के दर्शन से जुड़ी झलकियां देखने को मिलीं. उनके संदेश से स्पष्ट हुआ कि काशी की आध्यात्मिक अनुभूति उनके लिए विशेष रही. वीरेंद्र सहवाग ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन, गलियों में पैदल घूमे. (ETV Bharat) ‘नजफगढ़ के नवाब’ ने अपनी बल्लेबाजी से बदली टेस्ट क्रिकेट की तस्वीर वीरेंद्र सहवाग भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. दिल्ली के नजफगढ़ में जन्मे सहवाग को ‘नजफगढ़ के नवाब’ और ‘मुल्तान के सुल्तान’ के नाम से जाना जाता है. उनकी बल्लेबाजी शैली पारंपरिक सलामी बल्लेबाजों से अलग थी. वह शुरुआती ओवरों से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाते थे और अवसर मिलने पर मैदान के चारों ओर बड़े शॉट खेलते थे. सहवाग की सबसे खास बात यह थी कि वह टेस्ट क्रिकेट में भी एकदिवसीय मुकाबले जैसी आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी करते थे. उनकी ‘देख गेंद, मार गेंद’ वाली शैली ने टेस्ट क्रिकेट में सलामी बल्लेबाजी के पारंपरिक अंदाज को नया स्वरूप दिया. वह भारतीय टीम के ऐसे बल्लेबाज रहे, जिन्होंने विपक्षी गेंदबाजों को शुरुआत से ही रक्षात्मक रणनीति अपनाने के लिए मजबूर किया. सहवाग ने वर्ष 1999 में एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया, जबकि वर्ष 2001 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला मुकाबला खेला. अपने पदार्पण टेस्ट में ही शतक लगाकर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार शुरुआत की. इसके बाद वह भारतीय टीम के प्रमुख बल्लेबाजों में शामिल हो गए और लंबे समय तक अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम को मजबूती प्रदान करते रहे. वीरेंद्र सहवाग ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन, गलियों में पैदल घूमे. (ETV Bharat)