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'ड्रग तस्कर कहीं भी छिप जाएं...बच नहीं सकते', वीरेंद्र बसोया को UAE से वापस लाए जाने पर बोले अमित शाह

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कथित ड्रग किंगपिन वीरेंद्र सिंह बसोया की संयुक्त अरब अमीरात से वापसी की सराहना की. उन्होंने बसोया की वापसी को नशीले पदार्थों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति में एक बड़ा मील का पत्थर बताया.

एक्स पर एक पोस्ट में शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार विदेश से काम कर रहे ड्रग तस्करों का लगातार पीछा कर उनके नेटवर्क को खत्म कर रही है. शाह ने कहा, "मोदी सरकार विदेश में छिपे ड्रग तस्करों को लगातार ट्रैक कर रही है और बेरहमी से उनके पूरे इकोसिस्टम को खत्म कर रही है.”

उन्होंने आगे कहा, "ड्रग्स और नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति में एक नया मील का पत्थर बनाते हुए, एनसीबी ने संयुक्त अरब अमीरात से भगोड़े ड्रग किंगपिन वीरेंद्र सिंह बसोया को वापस लाने में कामयाबी हासिल की."

इस मामले के बारे में साझा की गई शुरुआती जानकारी के मुताबिक, भारतीय अधिकारियों की कोशिशों के बाद बसोया को एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 4310 से दुबई से भारत लाया गया था. बसोया पुणे ड्रग केस में आरोपी है, जिसमें कथित तौर पर 6,000 करोड़ रुपये के नारकोटिक्स शामिल हैं.

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था. बाद में उसे दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया. भारत सरकार की पहल के बाद उसे भारत डिपोर्ट कर दिया गया, जिसे अधिकारियों ने देश में अंतरराष्ट्रीय नशीली दवाओं की तस्करी नेटवर्क पर चल रही कार्रवाई में एक बड़ी सफलता बताया. बसोया को संदीप धुनिया का करीबी माना जाता है, जिसे दिल्ली पुलिस के करीब 13,000 करोड़ रुपये के नारकोटिक्स से जुड़े ड्रग केस में मुख्य आरोपी बताया गया है.