बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में इन दिग्गजों की किस्मत दांव पर, तेज प्रताप और तेजस्वी समेत VIP उम्मीदवारों पर नजर

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा. कुल 1,314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें एनडीए और महागठबंधन के दिग्गज नेता शामिल हैं. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव जैसे VIP उम्मीदवारों की नजरें इन सीटों पर टिकी हैं. 2020 के चुनाव में एनडीए ने इन सीटों पर मजबूत पकड़ दिखाई थी, लेकिन इस बार महागठबंधन बेरोजगारी, पलायन और विकास के मुद्दों पर जोर दे रहा है.

बड़े नेताओं की साख दांव पर: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज में कई बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी है. इसमें महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव, बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा प्रमुख हैं. लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी इसी चरण में मैदान में उतरे हैं. भोजपुरी सिनेमा के लोकप्रिय कलाकार खेसारी लाल यादव के साथ-साथ मैथिली ठाकुर की किस्मत का फैसला भी पहले चरण की मतपेटियों में बंद हो जाएगा. चुनाव आयोग की सूचना के मुताबिक, इस फेज में कुल 1,314 प्रत्याशी चुनावी समर में कूदे हैं.

तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

BJP के प्रमुख उम्मीदवार: बीजेपी ने पहले चरण की कई सीटों पर अपने दिग्गजों को उतारा है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर से मैदान में हैं, जहां उनका मुकाबला आरजेडी के अरुण शाह से है. इसी तरह, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से चुनाव लड़ रहे हैं. सिवान से मंगल पांडेय, पटना के बांकिपुर से नितिन नाबिन, दरभंगा जनरल से संजय सरावगी, कुरहनी से केदार प्रसाद गुप्ता, बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता, जाले से जीवेश कुमार मिश्रा, बिहार शरीफ से सुनील कुमार और शेखपुरा से कृष्ण कुमार मंटू जैसे उम्मीदवार एनडीए की ताकत दिखा रहे हैं.

तेजप्रताप यादव (ETV Bharat)

JD(U) और सहयोगियों के दांव: जनता दल (यूनाइटेड) ने भी मजबूत पैनल उतारा है. वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी सरायरंजन से, राज कुमार राय हसनपुर से, महेश्वर हजारी कल्याणपुर से, सुनील कुमार भोर से, रत्नेश सदा सोनबरसा से, मदन साहनी बहादुरपुर से, श्रवण कुमार नालंदा से, आनंद मिश्रा बक्सर से और अनंत कुमार सिंह मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं. इसके अलावा, रामविलास पासवान जनशक्ति पार्टी (रालोसपा) के अचूतानंद महनार से मैदान में हैं. ये सीटें एनडीए की एकजुटता का परीक्षण करेंगी.