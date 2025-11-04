ETV Bharat / bharat

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में इन दिग्गजों की किस्मत दांव पर, तेज प्रताप और तेजस्वी समेत VIP उम्मीदवारों पर नजर

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है. इसमें तेजस्वी यादव से लेकर सम्राट चौधरी तक शामिल हैं.

Bihar Election 2025
डिजाइन इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 4, 2025 at 6:15 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा. कुल 1,314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें एनडीए और महागठबंधन के दिग्गज नेता शामिल हैं. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव जैसे VIP उम्मीदवारों की नजरें इन सीटों पर टिकी हैं. 2020 के चुनाव में एनडीए ने इन सीटों पर मजबूत पकड़ दिखाई थी, लेकिन इस बार महागठबंधन बेरोजगारी, पलायन और विकास के मुद्दों पर जोर दे रहा है.

बड़े नेताओं की साख दांव पर: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज में कई बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी है. इसमें महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव, बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा प्रमुख हैं. लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी इसी चरण में मैदान में उतरे हैं. भोजपुरी सिनेमा के लोकप्रिय कलाकार खेसारी लाल यादव के साथ-साथ मैथिली ठाकुर की किस्मत का फैसला भी पहले चरण की मतपेटियों में बंद हो जाएगा. चुनाव आयोग की सूचना के मुताबिक, इस फेज में कुल 1,314 प्रत्याशी चुनावी समर में कूदे हैं.

Bihar Election 2025
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

BJP के प्रमुख उम्मीदवार: बीजेपी ने पहले चरण की कई सीटों पर अपने दिग्गजों को उतारा है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर से मैदान में हैं, जहां उनका मुकाबला आरजेडी के अरुण शाह से है. इसी तरह, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से चुनाव लड़ रहे हैं. सिवान से मंगल पांडेय, पटना के बांकिपुर से नितिन नाबिन, दरभंगा जनरल से संजय सरावगी, कुरहनी से केदार प्रसाद गुप्ता, बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता, जाले से जीवेश कुमार मिश्रा, बिहार शरीफ से सुनील कुमार और शेखपुरा से कृष्ण कुमार मंटू जैसे उम्मीदवार एनडीए की ताकत दिखा रहे हैं.

Bihar Election 2025
तेजप्रताप यादव (ETV Bharat)

JD(U) और सहयोगियों के दांव: जनता दल (यूनाइटेड) ने भी मजबूत पैनल उतारा है. वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी सरायरंजन से, राज कुमार राय हसनपुर से, महेश्वर हजारी कल्याणपुर से, सुनील कुमार भोर से, रत्नेश सदा सोनबरसा से, मदन साहनी बहादुरपुर से, श्रवण कुमार नालंदा से, आनंद मिश्रा बक्सर से और अनंत कुमार सिंह मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं. इसके अलावा, रामविलास पासवान जनशक्ति पार्टी (रालोसपा) के अचूतानंद महनार से मैदान में हैं. ये सीटें एनडीए की एकजुटता का परीक्षण करेंगी.

Bihar Election 2025
सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

RJD और महागठबंधन के चेहरे: महागठबंधन की ओर से तेजस्वी प्रसाद यादव रघोपुर से अपनी सीट बचाने उतरे हैं, जहां भाजपा के सतीश यादव उनका सामना करेंगे. उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) से महुआ से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा है, जहां आरजेडी के मुकेश कुमार रौशन और एलजेएपी के संजय कुमार उनका मुकाबला करेंगे. शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव छपरा से, ओसामा शहाब रघुनाथपुर से, शशांक शेखर पटना साहिब से (कांग्रेस) और संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी बक्सर से (कांग्रेस) शामिल हैं.

Bihar Election 2025
विजय कुमार सिन्हा (ETV Bharat)

गठबंधन के भीतर टकराव, वैशाली से काहलगांव तक: महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कई जगह फ्रेंडली मुकाबले हो रहे हैं. वैशाली, वरीसलीगंज, लालगंज और काहलगांव में कांग्रेस बनाम आरजेडी है. वहीं, कांग्रेस बनाम सीपीआई में बछवाड़ा, राजापाकर, रोसेरा और भारशरीफ जैसे सीट शामिल हैं. ये टकराव गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, हालांकि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के समर्थन का ऐलान किया है.

Bihar Election 2025
खेसारी लाल यादव (ETV Bharat)

सत्ता का समीकरण: पहले चरण की प्रमुख सीटों में तारापुर, लखीसराय, सिवान, बैंकिपुर, दरभंगा जनरल, कुरहनी, साहेबगंज, बछवाड़ा, जले, बिहार शरीफ, शेखपुरा, अमनौर, सरायरंजन, महनर, हसनपुर, कल्याणपुर, भोर, सोनबरसा, समस्तीपुर, बहादुरपुर, नालंदा, बक्सर, छपरा, महुआ, रघोपुर, अलीनगर, मोकामा, रघुनाथपुर और पटना साहिब शामिल हैं. इनमें से कई सीटें 2020 में एनडीए के पास थीं, लेकिन आरजेडी के गढ़ जैसे रघोपुर और महुआ पर सबकी नजर है. भाजपा की मैथिली ठाकुर अलीनगर से सांस्कृतिक अपील के साथ उतरी हैं.

Bihar Election 2025
मैथिलि ठाकुर (ETV Bharat)

14 नवंबर को रिजल्ट: चुनाव आयोग के अनुसार, मतगणना 14 नवंबर को होगी. कुल 7.43 करोड़ मतदाता, जिनमें 14 लाख प्रथमिक वोटर हैं, भाग लेंगे. अभियान में बेरोजगारी, पलायन और विकास प्रमुख मुद्दे रहे. एनडीए ने रोजगार सृजन का वादा किया है, जबकि महागठबंधन ने मतदाता सूची में खामियों का आरोप लगाया. पहले चरण के नतीजे पूरे चुनाव का रुख तय करेंगे.

ये भी पढ़ें:

पहले चरण के लिए थमा प्रचार का शोर, अब नेता जी चले डोर टू डोर

पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी पूरी ताकत, जानें किसने क्या कहा

TAGGED:

VIP CANDIDATES IN THE FIRST PHASE
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
बिहार विधानसभा चुनाव 2025
BIHAR ELECTION 2025
VIP CANDIDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान, जानिए कौन किस सीट पर मजबूत

कौन हैं नीतू चंद्रा, बिहार चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर का जोश हाई कर रही

8 बार लगातार MLA बने, इसबार जीत मिली तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराएंगे प्रेम कुमार

'62 सीटों के मतदान का ट्रेंड सेट कर देगा सरकार..' 3 प्रमंडल में NDA या महागठबंधन कौन आगे? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.