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उत्तराखंड में 20 साल में 63 हजार मवेशियों को मार चुके वन्यजीव, इस साल 28 लोग गंवा चुके जान, रणनीति पर सवाल

हिंसक वन्य जीव मनुष्यों के साथ मवेशियों पर भी हमला कर रहे हैं (ETV Bharat Graphics)

वन विभाग की मौजूदा रणनीति पर सवाल: जन आक्रोश के चलते वन विभाग ने कई मामलों में शिकारी वन्यजीवों को पकड़ने और जरूरत पड़ने पर मारने के आदेश जारी किए. लेकिन इन आदेशों का जमीनी स्तर पर अपेक्षित असर दिखाई नहीं दे रहा. घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है और ग्रामीणों को अब भी राहत नहीं मिल सकी है. इससे यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या मौजूदा रणनीति मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए पर्याप्त है.

वन्यजीवों के हमलों में नहीं आ रही कमी: प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा इलाका बचा हो, जहां बाघ, गुलदार या अन्य शिकारी वन्यजीवों की मौजूदगी न हो. हालांकि सबसे अधिक दहशत पहाड़ी जिलों में देखने को मिल रही है. पौड़ी जनपद की स्थिति सबसे चिंताजनक बनी हुई है. यहां गुलदारों के लगातार हमलों ने ग्रामीणों का सामान्य जीवन प्रभावित कर दिया है. कई गांवों में लोग शाम ढलते ही घरों में कैद होने को मजबूर हैं, जबकि बच्चों के स्कूल जाने और महिलाओं के जंगल या खेतों में जाने तक पर खतरा मंडरा रहा है. कई बार ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर भी देखने को मिला, जिसके बाद वन विभाग को कार्रवाई तेज करनी पड़ी.

खूंखार वन्यजीवों के खिलाफ हर आदेश बेअसर: उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष लगातार गंभीर होता जा रहा है. हालात ऐसे हैं कि खूंखार वन्यजीवों को पकड़ने के आदेश हों या आदमखोर घोषित होने के बाद उन्हें मारने की अनुमति, दोनों ही उपाय लोगों को राहत दिलाने में नाकाम साबित होते दिख रहे हैं. प्रदेश के कई हिस्सों, खासकर पर्वतीय जिलों में बाघ और गुलदार का आतंक लगातार बना हुआ है. नतीजा यह है कि लोग न केवल अपनी जान गंवा रहे हैं, बल्कि उनकी आजीविका भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है.

देहरादून: उत्तराखंड में खूंखार वन्यजीवों के खिलाफ हर आदेश बेअसर हो रहा है. ना तो इन्हें मारने के आदेश से लोगों को कोई राहत मिल पा रही है और ना ही इन्हें पिंजरे में कैद करने के आदेश ही ग्रामीणों को राहत दिला पा रहे हैं. स्थिति यह है कि शिकारी वन्यजीवों के कारण लोगों को अपनी जान से ही नहीं बल्कि अपनी रोजी-रोटी से भी हाथ धोना पड़ रहा है.

एक साल में 106 खूंखार वन्यजीवों को पकड़ने के हुए आदेश: वन विभाग के आंकड़े भी इस चुनौती की गंभीरता को उजागर करते हैं. 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच प्रदेश में 106 खूंखार वन्यजीवों को पकड़ने के आदेश जारी किए गए. वहीं 4 आदमखोर गुलदारों को मार गिराने की कार्रवाई भी की गई. इसके बावजूद हमलों की घटनाओं में कोई उल्लेखनीय कमी दर्ज नहीं हुई.

अल्मोड़ा वन प्रभाग में 33 हिंसक वन्यजीवों को पकड़ने के आदेश हुए: यदि वन प्रभागवार स्थिति देखें तो अल्मोड़ा वन प्रभाग में सबसे अधिक 33 शिकारी वन्यजीवों को पकड़ने के आदेश जारी किए गए. इसके अलावा तराई पश्चिमी वन प्रभाग में 13, रुद्रप्रयाग में 8, पौड़ी में 7, हरिद्वार में 7, बागेश्वर में 6 और लैंसडाउन में 3 शिकारी वन्यजीवों को पकड़ने के आदेश दिए गए. इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रदेश के कई हिस्से इस समस्या से जूझ रहे हैं.

उत्तराखंड में हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं (ETV Bharat Graphics)

इस साल 28 लोगों की जान ले चुके बाघ और गुलदार: सबसे चिंता की बात यह है कि कार्रवाई के बावजूद मानव जीवन की हानि नहीं रुक रही है. इस वर्ष अब तक बाघ के हमलों में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि गुलदार के हमलों में 16 लोगों ने अपनी जान गंवाई है. यानी केवल बाघ और गुलदार के हमलों में ही 28 लोगों की मौत हो चुकी है. यह आंकड़ा बताता है कि मानव-वन्यजीव संघर्ष अब केवल वन विभाग का विषय नहीं, बल्कि ग्रामीण सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सामाजिक मुद्दा बन चुका है.

20 साल में 63 हजार मवेशियों को मार चुके बाघ और गुलदार: समस्या केवल मानव जीवन तक सीमित नहीं है. शिकारी वन्यजीव ग्रामीणों की आजीविका पर भी बड़ा असर डाल रहे हैं. पशुपालन पर निर्भर हजारों परिवारों को हर साल भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. वन विभाग के अनुसार, पिछले करीब 20 वर्षों में 63 हजार से अधिक मवेशियों को बाघ, गुलदार और अन्य शिकारी वन्यजीव अपना शिकार बना चुके हैं. वर्ष 2025 में 6,441, 2024 में 6,448 और 2023 में 5,958 मवेशियों की मौत शिकारी वन्यजीवों के हमलों में हुई. लगातार सामने आ रहे ये आंकड़े बताते हैं कि मानव-वन्यजीव संघर्ष का दायरा लगातार बढ़ रहा है.

वन मंत्री लोगों से जागरूक होने को कह रहे हैं (ETV Bharat Graphics)

वन मंत्री का बयान: वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि-

मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के बीच लोगों का जागरूक होना बेहद जरूरी है. वन विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है. लोगों को वन्यजीवों से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं. इस दिशा में अभी और व्यापक स्तर पर काम किए जाने की आवश्यकता है.

-सुबोध उनियाल, वन मंत्री, उत्तराखंड-

वन्य जीव विशेषज्ञ की प्रतिक्रिया: वहीं वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि समस्या का स्थायी समाधान केवल वन्यजीवों को पकड़ने या मारने में नहीं है. रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर के अनुसार-

रिटायर्ड आईएफएस अफसर वनों की धारण क्षमता पर जोर दे रहे हैं (ETV Bharat Graphics)

जंगलों में फूड चेन और शिकार प्रजातियों का संतुलन बनाए रखना, वन क्षेत्रों की केयरिंग कैपेसिटी के अनुरूप वन्यजीवों का प्रबंधन करना और प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना बेहद जरूरी है. यदि जंगलों में वन्यजीवों को पर्याप्त भोजन और सुरक्षित आवास नहीं मिलेगा, तो उनका रुख इंसानी बस्तियों की ओर बढ़ेगा और मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं भी बढ़ती रहेंगी.

-एसके सिंह, रिटायर्ड IFS ऑफिसर-

सिर्फ आदेश नहीं, समग्र रणनीति की जरूरत: उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे वन्यजीवों के हमले और बढ़ता जनआक्रोश यह संकेत दे रहे हैं कि केवल आदेश जारी करना पर्याप्त नहीं होगा. जरूरत ऐसी समग्र रणनीति की है, जिसमें त्वरित कार्रवाई के साथ वैज्ञानिक वन्यजीव प्रबंधन, ग्रामीणों की सुरक्षा, आधुनिक निगरानी व्यवस्था, त्वरित मुआवजा और जन जागरूकता को समान प्राथमिकता दी जाए. तभी उत्तराखंड में मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ते संघर्ष को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकेगा.

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