छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में भूमि अधिग्रहण को लेकर हिंसक झड़प, डीएसपी समेत 24 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल
भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को पूरा करने के लिए आज सुबह भारी पुलिस बल को धरमपुर गांव भेजा गया था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 24, 2026 at 9:29 AM IST
सूरजपुर: जिले के धरमपुर गांव में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के दौरान शुक्रवार सुबह भारी विरोध के बीच ग्रामीणों और पुलिस बल के बीच हिंसक झड़प हो गई. धरमपुर गांव में SECL के नए माइंस के लिए अधिग्रहित जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे पुलिस बल पर आक्रोशित ग्रामीणों ने अचानक हमला बोल दिया. इस घटना में महिला पुलिसकर्मियों समेत दो दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.
ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प
प्रशासनिक योजना के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को पूरा करने के लिए आज सुबह भारी पुलिस बल को धरमपुर गांव भेजा गया था. गांव में पुलिस बल की भारी तैनाती से स्थिति तनावपूर्ण हो गई. ग्रामीणों का आरोप है कि वे पहले से ही इस भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे थे. सुबह तड़के अचानक भारी संख्या में पुलिस बल के पहुंचने से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन को उग्र रूप देते हुए पुलिस दल पर हमला कर दिया. बता दें मदननगर में माइंस के लिए सर्वे के लिए कुछ दिन पहले पहुंचे SECL के कर्मियों से भी ग्रामीणों की झड़प हुई थी.
भगदड़ और प्रशासनिक प्रतिक्रिया
अचानक हुए इस हमले से पुलिस बल में अफरा-तफरी मच गई. जान बचाकर भागने के दौरान मची भगदड़ में कई पुलिसकर्मी जमीन पर गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए. कई जवानों के सिर फटने और गंभीर चोटें आने की सूचना है.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. सभी घायलों को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गया हैं और पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.
घटनास्थल: धरमपुर गांव, सूरजपुर जिला
कारण: भूमि अधिग्रहण की प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध
घायल अधिकारी: डीएसपी राजेश जोशी, नंदू रजवाड़े, सुखी चंद्र सहित 24 से ज्यादा पुलिसकर्मी
वर्तमान स्थिति: घायलों का स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में इलाज