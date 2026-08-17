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हिमाचल की दो जेलों में खूनी झड़प, कई कैदी और सुरक्षा कर्मी घायल

फिलहाल दोनों जेलों में हुई झड़पों को लेकर पुलिस और जेल प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई जारी है.

VIOLENT CLASHES IN HIMACHAL JAIL
हिमाचल की जेलों में हिंसक झड़प (IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 2:03 PM IST

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धर्मशाला/नाहन: हिमाचल प्रदेश की दो जेलों में हिंसक झड़प की घटनाएं सामने आई हैं. पहली घटना 15 अगस्त की शाम सिरमौर की नाहन मॉडल सेंट्रल जेल में हुई. जहां विचाराधीन कैदियों के दो गुट आपस में भिड़ गए, जबकि दूसरी घटना 16 अगस्त की है, जहां कांगड़ा की धर्मशाला जेल में मेडिकल चेकअप के दौरान एक कैदी और जेल वार्डरों (जेल सुरक्षा कर्मी) के बीच विवाद के बाद हिंसक झड़प हो गई. धर्मशाला जेल में हुई घटना में 11 वार्डर और 4 कैदी घायल हुए, जबकि नाहन जेल में भी कई विचाराधीन कैदी चोटिल हुए हैं.

टूटे कांच से वार्डर पर हमला

पुलिस के अनुसार, धर्मशाला जेल में फार्मासिस्ट कैदियों का मेडिकल चेकअप कर रहा था. इसी दौरान एक विचाराधीन कैदी अपनी बारी को लेकर नाराज हो गया और उसकी जेल वार्डर के साथ बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई. इसी दौरान एक कैदी ने जेल की खिड़की का कांच तोड़ दिया. कांच लगने से कैदी भी घायल हुआ. इसके बाद टूटे हुए कांच से उसने एक जेल वार्डर के पेट पर हमला कर दिया, जिससे वार्डर को गंभीर चोटें आईं.

कांगड़ा की धर्मशाला जेल
कांगड़ा की धर्मशाला जेल (ETV BHARAT)

11 वार्डर और 4 कैदी घायल

घटना में कुल 11 जेल वार्डर और 4 विचाराधीन कैदी घायल हुए. इनमें दो वार्डरों और एक कैदी को गंभीर चोटें आने के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. अन्य घायलों का उपचार जोनल अस्पताल धर्मशाला में किया गया. एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा के अनुसार, उपचार के बाद घायलों को रविवार शाम अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. झड़प की सूचना मिलते ही धर्मशाला थाना पुलिस और जिला कांगड़ा की क्यूआरटी मौके पर पहुंची. एसपी कुलभूषण वर्मा ने भी जेल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बाद स्थिति को नियंत्रण में किया गया.

एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया, "मामले में दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई है. सदर थाना धर्मशाला में प्रिजनर एक्ट तथा भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस झड़प के कारणों और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. जेल प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है."

एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा (ETV BHARAT)

नाहन जेल में भी कैदियों के दो गुट भिड़े

उधर, सिरमौर जिले की मॉडल सेंट्रल जेल नाहन में 15 अगस्त की शाम विचाराधीन कैदियों के दो गुटों के बीच मारपीट हो गई. यह घटना जेल के ब्लॉक-ए में हुई, जिसमें कई कैदियों को चोटें आई. घटना के बाद जेल प्रशासन ने पुलिस को शिकायत दी, जिसके आधार पर सदर थाना नाहन में मामला दर्ज किया गया है. जेल उप अधीक्षक सीता राम की शिकायत के अनुसार, किसी बात को लेकर दोनों गुटों के बीच विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते मारपीट होने लगी. ड्यूटी पर मौजूद वार्डरों ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन कैदियों की संख्या अधिक होने के कारण तत्काल स्थिति काबू में नहीं आ सकी. इसके बाद अतिरिक्त वार्डर, हेड वार्डर और जेल अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया.

मॉडल सेंट्रल जेल नाहन
मॉडल सेंट्रल जेल नाहन (ETV BHARAT)

पुलिस कर रही मामले की जांच

सिरमौर के एसपी एनएस नेगी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया. "पुलिस थाना नाहन में केस दर्ज किया गया है. पुलिस घटना के कारणों और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है." फिलहाल दोनों जेलों में हुई झड़पों को लेकर पुलिस और जेल प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई जारी है.

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