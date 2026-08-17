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हिमाचल की दो जेलों में खूनी झड़प, कई कैदी और सुरक्षा कर्मी घायल

धर्मशाला/नाहन: हिमाचल प्रदेश की दो जेलों में हिंसक झड़प की घटनाएं सामने आई हैं. पहली घटना 15 अगस्त की शाम सिरमौर की नाहन मॉडल सेंट्रल जेल में हुई. जहां विचाराधीन कैदियों के दो गुट आपस में भिड़ गए, जबकि दूसरी घटना 16 अगस्त की है, जहां कांगड़ा की धर्मशाला जेल में मेडिकल चेकअप के दौरान एक कैदी और जेल वार्डरों (जेल सुरक्षा कर्मी) के बीच विवाद के बाद हिंसक झड़प हो गई. धर्मशाला जेल में हुई घटना में 11 वार्डर और 4 कैदी घायल हुए, जबकि नाहन जेल में भी कई विचाराधीन कैदी चोटिल हुए हैं.

टूटे कांच से वार्डर पर हमला

पुलिस के अनुसार, धर्मशाला जेल में फार्मासिस्ट कैदियों का मेडिकल चेकअप कर रहा था. इसी दौरान एक विचाराधीन कैदी अपनी बारी को लेकर नाराज हो गया और उसकी जेल वार्डर के साथ बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई. इसी दौरान एक कैदी ने जेल की खिड़की का कांच तोड़ दिया. कांच लगने से कैदी भी घायल हुआ. इसके बाद टूटे हुए कांच से उसने एक जेल वार्डर के पेट पर हमला कर दिया, जिससे वार्डर को गंभीर चोटें आईं.

कांगड़ा की धर्मशाला जेल (ETV BHARAT)

11 वार्डर और 4 कैदी घायल

घटना में कुल 11 जेल वार्डर और 4 विचाराधीन कैदी घायल हुए. इनमें दो वार्डरों और एक कैदी को गंभीर चोटें आने के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. अन्य घायलों का उपचार जोनल अस्पताल धर्मशाला में किया गया. एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा के अनुसार, उपचार के बाद घायलों को रविवार शाम अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. झड़प की सूचना मिलते ही धर्मशाला थाना पुलिस और जिला कांगड़ा की क्यूआरटी मौके पर पहुंची. एसपी कुलभूषण वर्मा ने भी जेल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बाद स्थिति को नियंत्रण में किया गया.