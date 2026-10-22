Banni Festival: पारंपरिक लाठी युद्ध में शामिल हुए 30000 लोग, झड़पों में एक की मौत, कई घायल
पुलिस के अनुसार, बन्नी उत्सव में 30,000 लोग लाठी युद्ध में शामिल थे, जबकि एक लाख लोग उत्सव के लिए इकट्ठा हुए थे.
Published : October 22, 2026 at 2:19 PM IST
देवरगट्टू (आंध्र प्रदेश): कुरनूल जिले के होलागुंडा मंडल के देवरगट्टू में गुरुवार सुबह वार्षिक बन्नी उत्सव (Banni Festival) के दौरान हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए. हिंसा आधी रात के बाद श्री माला मल्लेश्वर स्वामी की मूर्तियों के जुलूस के दौरान भड़की, जब पारंपरिक लाठी युद्ध में शामिल गांववालों ने एक-दूसरे पर लकड़ी के डंडों, पत्थरों और जलती हुई मशालों से हमला कर दिया.
मृतक की पहचान 28 साल के पोथुराजू के तौर पर हुई है, जो अलूर का रहने वाला था. पुलिस के मुताबिक, कहा जा रहा है कि हिंसक झड़प के दौरान दम घुटने से उसकी मौत हो गई.
घायलों को शुरू में देवरगट्टू में लगाए गए एक मेडिकल कैंप में फर्स्ट एड दिया गया. गंभीर रूप से घायलों को एम्बुलेंस से अलूर सरकारी अस्पताल और फिर आगे के इलाज के लिए अडोनी सरकारी अस्पताल ले जाया गया.
अलूर सरकारी अस डॉक्टर गीता वाणी ने कहा, "इस साल के बन्नी उत्सव के दौरान कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, और एक व्यक्ति की मौत हो गई. जो लोग घायल होकर आए थे, हमने उन्हें फर्स्ट एड दिया. उनमें से कई के कान, नाक या सिर से खून बह रहा था. प्राथमिक उपचार देने के बाद, हमने उन्हें आगे के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अडोनी में ट्रांसफर कर दिया."
मध्य रात को झड़पें तब शुरू हुईं जब नेरानिकी, नेरानिकी थंडा और कोथापेटा के ग्रामीणों ने पहाड़ी से देवताओं की मूर्तियों को नीचे उतारा, जबकि आलूर, अरिकेरा, एलार्थी और अन्य पड़ोसी गांवों के निवासियों ने लाठियों के साथ उनका सामना किया. यह अनुष्ठान जल्द ही एक हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें शामिल लोगों ने एक-दूसरे पर हमला किया और भीड़ में जलती हुई मशालें फेंकने लगे.
पुलिस के अनुसार, झड़पों में लगभग 30,000 लोग सीधे तौर पर शामिल थे, जबकि आसपास के गांवों से लगभग एक लाख लोग उत्सव के लिए इकट्ठा हुए थे.
यह हिंसक टकराव करीब दो घंटे तक चला, जिसमें महिलाओं और युवाओं समेत कई लोगों के सिर पर और अन्य जगहों पर चोटें आईं. हिंसा में कई पुलिसवाले भी घायल हुए.
सुरक्षा के लिए 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती
कुरनूल के पुलिस अधीक्षक विक्रांत पाटिल की देखरेख में करीब 1,000 पुलिसवालों की तैनाती के बावजूद, अधिकारियों को स्थिति को संभालने में कठिनाई आई. पुलिस कंट्रोल रूम से लाउडस्पीकर पर दी गई चेतावनी भी लोगों को रोकने में नाकाम रही. हिंसा को रोकने के लिए आखिरकार हेलमेट पहने पुलिसवालों को भीड़ के बीच तैनात किया गया.
बन्नी उत्सव हर साल होने वाली परंपरा है जिसमें भक्त भगवान की मूर्ति की शोभायात्रा के दौरान रस्मी तौर पर लाठी-डंडों से लड़ाई करते हैं. हालांकि, यह इवेंट एक बार फिर हिंसक हो गया है, जिससे इसमें भाग लेने वालों की सुरक्षा और सुरक्षा-व्यवस्था के असर को लेकर चिंता बढ़ गई है.
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