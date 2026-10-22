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Banni Festival: पारंपरिक लाठी युद्ध में शामिल हुए 30000 लोग, झड़पों में एक की मौत, कई घायल

Banni Festival: पारंपरिक लाठी युद्ध में शामिल हुए 30000 लोग, झड़पों में एक की मौत, कई घायल ( ETV Bharat )

देवरगट्टू (आंध्र प्रदेश): कुरनूल जिले के होलागुंडा मंडल के देवरगट्टू में गुरुवार सुबह वार्षिक बन्नी उत्सव (Banni Festival) के दौरान हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए. हिंसा आधी रात के बाद श्री माला मल्लेश्वर स्वामी की मूर्तियों के जुलूस के दौरान भड़की, जब पारंपरिक लाठी युद्ध में शामिल गांववालों ने एक-दूसरे पर लकड़ी के डंडों, पत्थरों और जलती हुई मशालों से हमला कर दिया.

मृतक की पहचान 28 साल के पोथुराजू के तौर पर हुई है, जो अलूर का रहने वाला था. पुलिस के मुताबिक, कहा जा रहा है कि हिंसक झड़प के दौरान दम घुटने से उसकी मौत हो गई.

घायलों को शुरू में देवरगट्टू में लगाए गए एक मेडिकल कैंप में फर्स्ट एड दिया गया. गंभीर रूप से घायलों को एम्बुलेंस से अलूर सरकारी अस्पताल और फिर आगे के इलाज के लिए अडोनी सरकारी अस्पताल ले जाया गया. बन्नी उत्सव के दौरान पारंपरिक लाठी युद्ध (ETV Bharat) अलूर सरकारी अस डॉक्टर गीता वाणी ने कहा, "इस साल के बन्नी उत्सव के दौरान कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, और एक व्यक्ति की मौत हो गई. जो लोग घायल होकर आए थे, हमने उन्हें फर्स्ट एड दिया. उनमें से कई के कान, नाक या सिर से खून बह रहा था. प्राथमिक उपचार देने के बाद, हमने उन्हें आगे के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अडोनी में ट्रांसफर कर दिया." मध्य रात को झड़पें तब शुरू हुईं जब नेरानिकी, नेरानिकी थंडा और कोथापेटा के ग्रामीणों ने पहाड़ी से देवताओं की मूर्तियों को नीचे उतारा, जबकि आलूर, अरिकेरा, एलार्थी और अन्य पड़ोसी गांवों के निवासियों ने लाठियों के साथ उनका सामना किया. यह अनुष्ठान जल्द ही एक हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें शामिल लोगों ने एक-दूसरे पर हमला किया और भीड़ में जलती हुई मशालें फेंकने लगे.