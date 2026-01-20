ETV Bharat / bharat

देहरादून की सड़कों पर बढ़ रहा छात्रों का 'उत्पात', जानिए शिक्षा नगरी में क्यों बढ़ रही हिंसा?

देहरादून में किताबों की जगह असलहा थाम रहे छात्र, त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा हत्याकांड दे गया चेतावनी, जो अनसुनी रह गई, जानिए क्यों

DEHRADUN STUDENT ROAD RAG
एजुकेशन सिटी में हिंसक हो रहे छात्र (फोटो- ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 20, 2026 at 10:38 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

किरनकांत शर्मा

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हमेशा से शांति, अनुशासन और शिक्षा की नगरी के लिए मुफीद माना जाता रहा है. यह शहर अपनी हरियाली, साफ हवा, खुशनुमा जीवनशैली और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के कारण देश-विदेश में पहचान रखता है. इंडियन मिलिट्री अकादमी, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, दून स्कूल, वेल्हम स्कूल समेत नामी कॉलेज और निजी विश्वविद्यालयों ने इसे एजुकेशन हब बनाया, लेकिन बीते कुछ सालों में देहरादून की यह छवि लगातार धूमिल होती दिख रही है.

सरेआम मारपीट, सड़क पर गुंडागर्दी, छेड़खानी का विरोध करने पर जानलेवा हमले और छात्रों के बीच बढ़ती हिंसा, ये घटनाएं अब आम बात हो गई है. सवाल ये नहीं कि अपराध हो रहे हैं, बल्कि ये है कि आखिर राजधानी की फिजा इतनी तेजी से क्यों बदल रही है? क्यों लोगों और खासकर युवाओं में गुस्से की प्रवृति इतनी ज्यादा बढ़ रही है. जो छोटी सी बात पर किसी की हत्या करने से भी नहीं चूक रहे हैं.

Anjel Chakma Murder Case
एंजेल चकमा को श्रद्धांजलि (फाइल फोटो- ETV Bharat)

एंजेल चकमा हत्याकांड, चेतावनी जो अनसुनी रह गई: दिसंबर में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्याकांड ने पूरे देश के साथ प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था. पढ़ाई के लिए दून आए एंजेल पर कुछ छात्रों ने हमला किया था. गंभीर चोटों के कारण वो करीब 15 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी से मौत से जूझता रहा, लेकिन वो जिंदगी जंग हार गया और उसकी मौत हो गई.

यह घटना केवल एक छात्र की हत्या नहीं थी, बल्कि इसने यह साफ कर दिया कि शिक्षा नगरी में पढ़ने आए युवाओं के बीच आक्रोश असहिष्णुता और हिंसा कितनी गहराई तक पैठ बना चुकी है. एंजेल की मौत के बाद उम्मीद थी कि हालात सुधरेंगे, लेकिन घटनाक्रम ने ठीक उलटी दिशा पकड़ ली. इस घटना के बाद राजधानी की सड़कों पर फिर वही सब कुछ हुआ. जो अक्सर होता आया है. कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हुए तो कुछ सिर्फ पुलिस तक पहुंचा.

Anjel Chakma Murder Case
एंजेल चकमा मर्डर केस की कहानी (फोटो- ETV Bharat GFX)

एक हफ्ते में कई वारदातें, राजधानी का दिखा डरावना चेहरा: बीते एक हफ्ते के भीतर देहरादून के अलग-अलग इलाकों से जो घटनाएं सामने आईं, उन्होंने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी. आलम ये है कि देहरादून में छोटी-छोटी बातों पर बड़े झगडे़ हो रहे हैं. खासकर ये झगडे़ सड़क और मुख्य जगहों पर देखे जा रहे हैं. जैसे इसी हफ्ते धर्मपुर चौक पर रेड लाइट जंप का विरोध करना एक स्कूटी सवार को भारी पड़ गया. कार सवार युवकों ने सरेआम उसकी पिटाई कर दी.

वहीं, पटेलनगर थाना क्षेत्र में छात्रों और पंप संचालकों के बीच विवाद भी मारपीट में बदल गया. उधर, तिलक रोड पर 9 साल की मासूम बच्ची से छेड़खानी का विरोध करने पर एक युवक पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया गया. ये वो घटना है, जो एक के बाद एक घटती चली गई. हालांकि, इन घटनाओं पर पुलिस ने एक्शन भी लिया, लेकिन देहरादून में रोड साइड अपराध का सिलसिला थमा नहीं.

DEHRADUN STUDENT ROAD RAG
गुंडागर्दी करने वाले आरोपी गिरफ्तार (फाइल फोटो- Police)

पथरीबाग में घर में घुसकर दंपति पर हमला: एक और घटना जो लोगों के कैमरे में कैद हुई, वो थी 15 जनवरी की. जब पटेलनगर क्षेत्र में सलमान अपने भतीजे शहजाद, अब्दुल्ला और दिलशाद बाइक से कारगी चौक से आढ़त बाजार होते हुए देहराखास जा रहे थे. इसी दौरान पीछे से आई एक काली स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक को हल्की टक्कर मार दी.

जब बाइक सवारों ने चालक को सावधानी से गाड़ी चलाने को कहा तो स्कॉर्पियो से जावेद, जाबिर, परवेज, आसिफ उर्फ बाबा व विष्णु उतर आए और बीच सड़क उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. पीड़ितों का आरोप है कि शिकायत करने के लिए वे आईएसबीटी चौकी की ओर बढ़े, लेकिन आरोपी लगातार उनका पीछा करते रहे.

मेडिकल कराने के बाद जब वे थाना पटेलनगर की ओर जा रहे थे. तभी शाम करीब साढ़े 7 बजे पंजाब भूसा स्टोर के पास स्कॉर्पियो के साथ क्रेटा और वेन्यू कारों ने उनकी गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया. आरोपियों ने लाठी डंडों से गाड़ी में तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी दी. हमले में शहजाद के सिर पर डंडे से वार किया गया, जिससे वो बेहोश हो गया.

DEHRADUN STUDENT ROAD RAG
खुलेआम सड़क पर गुंडागर्दी (फाइल फोटो- Police)

अब्दुल्ला को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसके दोनों हाथ और एक पैर टूट गया. उसे घसीट कर गाड़ी में डालने की कोशिश भी की गई. सड़क पर जाम लगने और लोगों के जमा होने पर आरोपी फरार हो गए. पीड़ित पक्ष का ये भी आरोप था कि जावेद के खिलाफ पहले से उत्तर प्रदेश के कैराना में मारपीट के मामले दर्ज हैं. इस घटना का वीडियो जिसने भी देखा, उसके मुंह से बस यही निकला कि आखिरकार ये देहरादून के लोगों को हुआ क्या है?

तिलक रोड पर मासूम की हिफाजत की चुकानी पड़ी कीमत: तिलक रोड की घटना ने देहरादून की सामाजिक संवेदनशीलता पर गहरा सवाल खड़ा किया. नौ वर्षीया बच्ची से छेड़खानी का विरोध करने पर नितिन नागपाल नामक युवक पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. सिर पर गंभीर चोटें आईं और नौ टांके लगे. यह घटना बताती है कि अपराधी अब न सिर्फ कमजोरों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि उनके पक्ष में खड़े होने वालों को भी कुचलने से नहीं हिचक रहे.

Anjel Chakma Murder Case
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी छात्र (फाइल फोटो- Police)

हाथों में डंडे तलवार और छात्रों पर वार: एंजेल वाली जगह या कहें उसी इलाके के आसपास जनवरी में भी ठीक वैसी ही घटना हुई. सेलाकुई जहां कई निजी शिक्षण संस्थान संचालित हैं, वहां भी छात्रों के बीच हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. दून बिजनेस स्कूल के पास एक कैफे में मामूली कहासुनी के बाद छात्रों के दो गुटों में लाठी-डंडों से मारपीट हुई. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.

सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि कैसे बिना डरे हथियारों से हमला किया जा रहा है. हालांकि, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच छात्रों को गिरफ्तार किया और संस्थान को भी सूचित किया. ऐसे में यह सवाल उठता है कि पढ़ाई के लिए घर से दूर आए छात्र इतनी जल्दी आक्रामक क्यों हो रहे हैं. ये घटनाएं बताती है कि छात्रों का किताबों से कम और असलहों से रिश्ता ज्यादा हो रहा है.

DEHRADUN STUDENT ROAD RAG
तमंचे के साथ छात्र गिरफ्तार (फाइल फोटो- Police)

जब आम नहीं खास भी कानून तोड़ते दिखे: देहरादून की सड़कों पर हिंसा की तस्वीरें नई नहीं हैं. कुछ समय पहले राजपुर रोड पर बीजेपी नेता और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे की ओर से मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया, बल्कि हथियारों के लाइसेंस भी रद्द किए. यह घटना इसलिए भी अहम थी. क्योंकि, इसने ये दिखाया कि कानून तोड़ने वाले केवल आम लोग ही नहीं बल्कि, रसूखदार परिवारों से जुड़े लोग भी हो सकते हैं.

क्यों बिगड़ रही है देहरादून की फिजा? इस पर शिक्षा संस्थानों में छात्रों के लिए काम करने वाली नई उड़ान फाउंडेशन सस्था की अध्यक्ष विनीता गोनियल कहती हैं कि इसके कई कारण हैं, लेकिन इस पर लगाम लगाने के लिए सभी को आगे आना होगा.

"देहरादून में बढ़ती हिंसा के पीछे कई कारण हैं. जिसमें तेजी से बढ़ती आबादी, शहरीकरण का असंतुलन, नशे की आसान उपलब्धता, बेरोजगारी, सोशल मीडिया का बढ़ता आक्रामक असर और कानून का डर कम होना. हमें ये भी देखना होगा कि कहीं हम छात्र बाहुल्य इलाकों की निगरानी में कमी तो नहीं कर रहे हैं. देहरादून आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां सिर्फ पुलिस कार्रवाई से हालात नहीं सुधरेंगे. समाज, शिक्षण संस्थानों, अभिभावकों और प्रशासन सभी को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी. अपराध होने के बाद कार्रवाई जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है, अपराध को होने से रोकना."- विनीता गोनियल, अध्यक्ष, नई उड़ान फाउंडेशन संस्था

पुलिस लगातार कर रही कार्रवाई: वहीं, देहरादून एसएसपी अजय सिंह कहते हैं कि रोड साइड क्राइम को आप अचानक नहीं रोक सकते हैं. सड़क पर ऐसी जगह टकराए और भीड़ गए, जहां पुलिस नहीं है तो आप उसके बाद ही कार्रवाई कर सकते हैं. ज्यादातर मामले रोड साइड के हैं और रात के सामने आए हैं. फिर भी हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए कई लोगों को जेल भेजा है.

DEHRADUN STUDENT ROAD RAG
देहरादून एसएसपी अजय सिंह (फाइल फोटो- ETV Bharat)

हम हमेशा से देहरादून के लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है. छात्र बाहुल्य क्षेत्र की बात करें तो दिन-रात की गश्त की जा रही है. पुलिस भी इन इलाकों में तैनात रहती है. दो युवा कब मजाक कर रहे हैं और कब सीरियस हो जाएं? कुछ कहा नहीं जा सकता. बीते दिनों जो भी घटना घटी है, हमने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और उनके परिजन व शिक्षा संस्थान को भी सूचित किया है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

TRIPURA STUDENT ANJEL CHAKMA MURDER
DEHRADUN STUDENT FIGHT FIRING
देहरादून में छात्र हिंसक
त्रिपुरा छात्र एंजेल चकमा हत्याकांड
DEHRADUN STUDENT ROAD RAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.