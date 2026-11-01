मणिपुर में गोलीबारी, तीन की मौत, तीनों कुकी समुदाय के थे
मणिपुर में हालात शांतिपूर्ण नहीं हो रहे हैं. रह-रहकर गोलीबारी होती है और लोग मारे जा रहे हैं.
Published : November 1, 2026 at 8:07 AM IST
इंफाल : पुलिस ने बताया कि मणिपुर के नोनी जिले में विरोधी सशस्त्र समूहों के बीच हुई गोलीबारी में कुकी समुदाय के तीन लोग मारे गए. यह गोलीबारी शनिवार सुबह केक्रू नागा गांव में हुई. पहाड़ी और जंगली इलाके में स्थित इस गांव में कई घंटों तक गोलीबारी होती रही, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई.पुलिस ने कहा, "इलाके में जरूरी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं."इस बीच, कुकी समुदाय की शीर्ष संस्था "कुकी इनपी मणिपुर" ने इन तीन युवाओं की हत्या की कड़ी निंदा की है.एक बयान में, केआईएम ने आरोप लगाया कि इन हत्याओं के पीछे "नागा उग्रवादी समूह" हैं. साथ ही, उन्होंने "न्याय, जवाबदेही और राज्य सरकार से तुरंत कार्रवाई" की मांग की.
मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने एक दिन पहले राष्ट्रीय एकता दिवस के एक कार्यक्रम में कहा कि समुदाय-केंद्रित विचार राज्य में शांतिपूर्ण माहौल या आर्थिक प्रगति नहीं ला सकते. उन्होंने देश में एकता को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया.मुख्यमंत्री ने कहा, "समुदाय-केंद्रित विचार राज्य में अखंडता, शांतिपूर्ण माहौल या आर्थिक प्रगति नहीं ला सकते. किसी राज्य को केवल एक समुदाय के हितों को प्राथमिकता देकर नहीं चलाया जा सकता."
उनके ये बयान काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मणिपुर मई 2023 से घाटी में रहने वाले मैतेई और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष की चपेट में है. इस संघर्ष में अब तक कम से कम 306 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग अभी भी लापता हैं. इसके अलावा, इस साल फरवरी से राज्य में कुकी और नागा समुदायों के बीच हुई झड़पों में भी लगभग 50 लोगों की मौत हो चुकी है.शनिवार को ही मैतेई समूहों के एक संगठन ने मणिपुर की राजधानी में एक विशाल रैली निकाली. उन्होंने मूल निवासियों की सुरक्षा की मांग की और उग्रवादी समूहों के साथ हुए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस समझौते को रद्द करने की मांग रखी. कई नागा संगठनों ने भी इन मांगों का समर्थन किया है.
नागा नागरिक समूहों ने चंदेल और सेनापति जिलों में मार्च निकाला और इंफाल में कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी द्वारा आयोजित रैली का समर्थन किया. नागा संगठनों ने भी सस्पेंशन समझौते को खत्म करने की मांग की है और कुकी-जो उग्रवादी समूहों पर हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया है. ये रैलियां उस घटना के कुछ दिनों बाद हुईं, जब उग्रवादियों ने 14 मैतेई पुरुषों पर घात लगाकर हमला किया और उनमें से तीन की हत्या कर दी, जिससे राज्य में विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए.
अगस्त 2008 में केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार और कुकी-जो उग्रवादी समूहों के बीच औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित इस समझौते का उद्देश्य शत्रुता को रोकना और बातचीत के ज़रिए राजनीतिक समाधान के लिए माहौल तैयार करना था. साथ ही, इसमें यह शर्त भी थी कि सशस्त्र कैडर (लड़ाके) तय किए गए शिविरों तक ही सीमित रहेंगे.इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी, जब भारतीय सेना और कुकी उग्रवादी समूहों के बीच एक-दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने को लेकर सहमति बनी थी. इस समझौते में दो मुख्य संगठनों कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट के अंतर्गत आने वाले कुकी-जो उग्रवादी समूह शामिल हैं.
समझौते के नियमों के अनुसार, इन समूहों के सदस्यों को हिंसा से दूर रहना है, तय किए गए शिविरों में ही रहना है और अपने हथियारों को निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था के तहत रखना है.कुकी-जो विद्रोह को बातचीत के जरिए सुलझाने की केंद्र सरकार की कोशिशों में यह समझौता एक अहम हिस्सा रहा है. लेकिन, मई 2023 में भड़की जातीय हिंसा के बाद से, इस समझौते को जारी रखने को लेकर विवाद बढ़ता गया है.फरवरी 2024 में, मणिपुर विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित करके इस समझौते को रद्द करने की मांग की. नागा संगठनों ने भी कुकी-जो उग्रवादी समूहों पर हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाते हुए इस समझौते को खत्म करने की मांग की है.
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