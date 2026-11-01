ETV Bharat / bharat

मणिपुर में गोलीबारी, तीन की मौत, तीनों कुकी समुदाय के थे

मणिपुर में विरोध प्रदर्शन ( IANS )

इंफाल : पुलिस ने बताया कि मणिपुर के नोनी जिले में विरोधी सशस्त्र समूहों के बीच हुई गोलीबारी में कुकी समुदाय के तीन लोग मारे गए. यह गोलीबारी शनिवार सुबह केक्रू नागा गांव में हुई. पहाड़ी और जंगली इलाके में स्थित इस गांव में कई घंटों तक गोलीबारी होती रही, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई.पुलिस ने कहा, "इलाके में जरूरी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं."इस बीच, कुकी समुदाय की शीर्ष संस्था "कुकी इनपी मणिपुर" ने इन तीन युवाओं की हत्या की कड़ी निंदा की है.एक बयान में, केआईएम ने आरोप लगाया कि इन हत्याओं के पीछे "नागा उग्रवादी समूह" हैं. साथ ही, उन्होंने "न्याय, जवाबदेही और राज्य सरकार से तुरंत कार्रवाई" की मांग की.

मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने एक दिन पहले राष्ट्रीय एकता दिवस के एक कार्यक्रम में कहा कि समुदाय-केंद्रित विचार राज्य में शांतिपूर्ण माहौल या आर्थिक प्रगति नहीं ला सकते. उन्होंने देश में एकता को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया.मुख्यमंत्री ने कहा, "समुदाय-केंद्रित विचार राज्य में अखंडता, शांतिपूर्ण माहौल या आर्थिक प्रगति नहीं ला सकते. किसी राज्य को केवल एक समुदाय के हितों को प्राथमिकता देकर नहीं चलाया जा सकता."

उनके ये बयान काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मणिपुर मई 2023 से घाटी में रहने वाले मैतेई और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष की चपेट में है. इस संघर्ष में अब तक कम से कम 306 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग अभी भी लापता हैं. इसके अलावा, इस साल फरवरी से राज्य में कुकी और नागा समुदायों के बीच हुई झड़पों में भी लगभग 50 लोगों की मौत हो चुकी है.शनिवार को ही मैतेई समूहों के एक संगठन ने मणिपुर की राजधानी में एक विशाल रैली निकाली. उन्होंने मूल निवासियों की सुरक्षा की मांग की और उग्रवादी समूहों के साथ हुए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस समझौते को रद्द करने की मांग रखी. कई नागा संगठनों ने भी इन मांगों का समर्थन किया है. नागा नागरिक समूहों ने चंदेल और सेनापति जिलों में मार्च निकाला और इंफाल में कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी द्वारा आयोजित रैली का समर्थन किया. नागा संगठनों ने भी सस्पेंशन समझौते को खत्म करने की मांग की है और कुकी-जो उग्रवादी समूहों पर हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया है. ये रैलियां उस घटना के कुछ दिनों बाद हुईं, जब उग्रवादियों ने 14 मैतेई पुरुषों पर घात लगाकर हमला किया और उनमें से तीन की हत्या कर दी, जिससे राज्य में विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए.