छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में दो समुदायों के बीच भड़की हिंसा, कई घर जले, पुलिस पर पथराव

लगभग एक साल पहले गांव के एक मंदिर में मूर्ति तोड़फोड़ के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इस घटना में आपराधिक मामलों में शामिल आरिफ के साथ दो और लोग थे. हाल ही में तीनों जमानत पर रिहा हुए थे. जमानत पर रिहा होने के बाद वे गांव पहुंचे और ग्रामीणों को धमकाने लगे. मंदिर मामले से जुड़े गवाहों को परेशान करने लगे.

गरियाबंद: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में दुतकैया गांव में रविवार रात हिंसा भड़क गई. इस घटना में कई घर फूंक दिए गए. बचाव के लिए पहुंचे पुलिसकर्मियों पर भी पथराव किया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.

रविवार सुबह आरिफ और दो अन्य लोगों ने कथित तौर पर चार से छह युवकों पर लाठियों से हमला किया. उनका आरोप था कि उन्होंने पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद दो समुदायों के सदस्यों के बीच हिंसा भड़क उठी. इससे गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी पक्ष के घरों और वाहनों पर हमला किया, कई घरों और गाड़ियों में आग लगा दी. इस दौरान कई घरों में महिलाएं और बच्चे फंसे थे.

गरियाबंद में हिंसा (ETV Bharat Chhattisgarh)

बचाव के लिए पहुंची पुलिस पर पथराव

गांव में तनाव की स्थिति की खबर मिलते ही गरियाबंद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस और सुरक्षा बल उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे. इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें पुलिस पर पथराव हुआ और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लाठीचार्ज किया. इस हिंसा में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.

गांव में भारी पुलिसबल तैनात

स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसमें राजिम, फिंगेश्वर और आसपास के थानों से अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई. आईजी और गरियाबंद एसपी वेदव्रत सिरमौर खुद मौके पर पहुंचे. आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गांव में कर्फ्यू जैसे हालात हैं, लेकिन स्थिति अब भी तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है.

तीनों आरोपी गिरफ्तार

गरियाबंद एसपी वेदव्रत सिरमौर ने आरिफ नाम के पुराने आरोपी ने गांव में आकर ग्रामीणों से मारपीट की. आरोपी ने पास के दो और गांवों में भी मारपीट की. जिसके बाद ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर गांव में आरोपी के घरों में तोड़फोड़ की और आगजनी की. तीन आरोपी गिरफ्तार हुए हैं. राजिम थाने में तीन एफआईआर की गई है. स्थिति सामान्य है. एसपी ने बताया कि ग्रामीणों ने पुलिस बल पर ईंटपत्थर फेंका है. जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई है.