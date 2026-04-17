ETV Bharat / bharat

असम के चिरांग जिले में भयंकर बवाल! रुनीखाता फॉरेस्ट रेंज कार्यालय में तोड़फोड़, पुलिसकर्मियों पर हमला...वाहनों को किया आग के हवाले

चिरांग जिले में पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले छोड़े.

Violence Erupts at India Bhutan Border Tear Gas, Police Firing Reported in Chirang
Etv Bharatअसम के चिरांग जिले में भयंकर बवाल, भीड़ ने वन कार्यालय में तोड़फोड़ की, वाहनों को आग के हवाले किया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 17, 2026 at 2:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

तेजपुर: असम के चिरांग जिले में भारत-भूटान सीमा पर रुनीखाता में उस समय स्थिति हिंसक और तनावपूर्ण हो गई, जब सैकड़ों उत्तेजित प्रदर्शनकारियों ने रुनीखाता फॉरेस्ट रेंज कार्यालय पर एक साथ हमला बोल दिया.

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले छोड़े. अधिकारी ने कहा कि, प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और सात वाहनों को जला दिया. इतना ही नहीं, भीड़ ने रुनीखाता वन रेंज कार्यालय में तोड़फोड़ की, फर्नीचर और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया. हिंसक भीड़ ने कार्यालय परिसर के भीतर खड़े कई वाहनों को आग के हवाले कर उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया.

असम के चिरांग जिले में भयंकर बवाल, भीड़ ने वन कार्यालय में तोड़फोड़ की, वाहनों को आग के हवाले किया (ETV Bharat)

नाटकीय रूप से बढ़ते हुए, प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय के फर्नीचर को राष्ट्रीय राजमार्ग 127, भारत-भूटान को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग लाकर सड़क यातायात को जाम कर दिया. हिंसा के दौरान कम से कम सात चार पहिया वाहनों को आग लगा दी गई.

रिपोर्टों से यह भी संकेत मिलता है कि अराजकता के बीच कार्यालय से चार हथियार लूट लिए गए. हालात तेज़ी से काबू से बाहर हो गए, जिससे बड़े पैमाने पर अशांति फैल गई.

Violence Erupts at India Bhutan Border Tear Gas, Police Firing Reported in Chirang
चिरांग जिले में हिंसक और तनावपूर्ण स्थिति (ETV Bharat)

खबर के मुताबिक, जैसे-जैसे झड़पें बढ़ीं, पुलिस ने हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और फायरिंग का सहारा लिया. प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान पुलिस बल पर पत्थरों से हमला बोल दिया. इस हमले में कई पुलिसकर्मी और फॉरेस्ट अधिकारी घायल हो गए. इनमें कई अधिकारियों के सिर पर गंभीर चोटें भी आईं.

Violence Erupts at India Bhutan Border Tear Gas, Police Firing Reported in Chirang
रुनीखाता फॉरेस्ट रेंज कार्यालय में तोड़फोड़ (ETV Bharat)

खबर के मुताबिक, सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव अभी भी जारी है. पूरे इलाके में इस वक्त तनाव का माहौल है. हालात को काबू में करने के लिए और फोर्स तैनात की गई है. वहीं, हालात का जायजा लेने के लिए सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं.


ये भी पढ़ें: अंधेरा था… चीखें गूंज रही थीं! कैसे एक भीषण सड़क हादसे ने आस्था की यात्रा को दुख में बदल दिया

TAGGED:

VIOLENCE ERUPTS IN CHIRANG DISTRICT
ASSAM VIOLENCE
POLICE FIRING REPORTED IN CHIRANG
RUNIKHATA FOREST RANGE OFFICE
VIOLENCE ERUPTS IN CHIRANG DISTRICT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.