बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा से बिहार में रहने वाले रिश्तेदार परेशान, कहा- 1971 से पहले जैसे हालात, सुरक्षा दें सरकार

बांग्लादेश के कोमिल्ला में हुआ जन्म: नेपालगढ़ कॉलोनी के रहने वाले 70 वर्षीय शक्ति दत्ता ने बताया उनका जन्म स्थान बांग्लादेश के कोमिल्ला जिला है. वह जब 8 साल के थे, तब उनके पिता धीरेष चंद्र दत्ता और मां हेमा प्रभा दत्ता अपने पूरे परिवार के साथ 1964 में बांग्लादेश से भागकर भारत में शरणार्थी के तौर पर आए थे.

"ननिहाल के कुछ लोग बांग्लादेश में रहते हैं लेकिन जब से हिंसा बढ़ी है, तब से कुछ पता नहीं चल पा रहा है. मैं तो सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि वहां के लोगों को सुरक्षा मिले और अत्याचार ना हो. भारत सरकार से मेरी गुजारिश है कि बांग्लादेश सरकार को नसीहत देने के लिए कड़ा कदम उठाएं."- शक्ति दत्ता, निवासी, नेपालगढ़ कॉलोनी

'रिश्तेदार से नहीं हो रहा संपर्क': वहीं बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदुओं पर अत्याचार और हिंसा से नेपालगढ़ कॉलोनी के लोग काफी परेशान हैं. इनके रिश्तेदार बांग्लादेश के विभिन्न प्रांतों में हैं, जिनके यहां आना-जाना भी होता है. अक्सर तमाम लोग फोन पर बातचीत भी करते हैं लेकिन बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बाद अपने रिश्तेदारों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं.

नेपालगढ़ कॉलोनी में बसे बांग्लादेशी शरणार्थी: पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के 1971 की मुक्ति युद्ध से पहले ही किशनगंज के नेपालगढ़ कॉलोनी में सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आए 67 परिवारों को पुनर्वास किया था. शहर के रिफ्यूजी कॉलोनी यानी वर्तमान नेपालगढ़ कॉलोनी में 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद से ही बांग्लादेश से हिंदू पलायन कर भारत में प्रवेश किए थे और विभिन्न कैंपों में रहने के बाद सरकार ने शहर के रिफ्यूजी कॉलोनी यानी वर्तमान नेपालगढ़ कॉलोनी में शरणार्थी के तौर पर बांग्लादेश से आए लोगों को रहने के लिए पुनर्वास जमीन के साथ रोजगार के लिए उस समय ऋण तक मुहैया कराया था.

किशनगंज: बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है. अत्याचार की बढ़ती घटनाओं से भारत में रहने वाले लोग भी चिंतित है. वहीं बिहार के किशनगंज में 60 सालों से रह रहे तमाम वो लोग परेशान हैं, जिनके रिश्तेदार बांग्लादेश में रहते हैं. ये लोग भी 1965 में शरणार्थी बनकर भारत आए थे और फिर यहीं पर हमेशा के लिए बस गए.

शक्ति दत्ता बताते हैं कि भारत में प्रवेश करने के बाद त्रिपुरा के फूल कुमारी कैंप में शरणार्थी के तौर पर रह रहे थे. वहां से 1965 को सहरसा शरणार्थी कैंप में भेज दिया गया. यहां भी 2 साल तक रहने के बाद फिर वहां से पूर्णिया 1967 में कैंप में भेज दिया गया. पूर्णिया से 1969 में किशनगंज के नेपालगर कॉलोनी में शरणार्थी के तौर पर आ गए. परिवार को सरकार ने 18-20 डेसिमल जमीन देकर पुनर्वास कराया और आज सभी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं.

रिश्तेदारों की सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता (ETV Bharat)

शक्ति दत्ता अपने पिता से सुनी कहानी कहानी बताते हुए कहते हैं, 'उस समय पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता था. ढाका में किसी हिंसा को लेकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था. इसके बाद बांग्लादेश को छोड़ना हिंदुओं के लिए मजबूरी हो गया था. अपना घर परिवार को छोड़कर शरणार्थी के तौर पर भारत आए थे.'

शक्ति दत्ता आगे बताते हैं कि 1965 में सहरसा के बढ़िहायी कैंप में रहने के दौरान पिता ने मुजेलाल मिडिल स्कूल में छठी कक्षा में भर्ती किया था. फिर 2 साल रहने के बाद पूर्णिया के स्कूल में भी उन्होंने पढ़ाई की, फिर किशनगंज आकर अपनी पूरी पढ़ाई की. वे बताते हैं कि उनके कई रिश्तेदार बांग्लादेश में रहते हैं. उनके मामा का घर भी बांग्लादेश में है. त्रिपुरा से 16 किलोमीटर की दूरी पर कोमिला जिला के मोहनपुर में पूरा परिवार रहता था लेकिन अत्याचार के कारण उनके पिताजी और दादाजी ने सब कुछ छोड़कर भारत आ गए थे.

'हिंदुओं पर होते थे अत्याचार': वहीं, 82 वर्ष की शोलोबाला भट्टाचार्य बताती हैं कि उनका जन्म पूर्वी पाकिस्तान (आज का बांग्लादेश) में हुआ था. भारत-पाकिस्तान के युद्ध के समय पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार चरम पर था, जिसके बाद उनके पिता पूरे परिवार के साथ भारत आ गए. वे उन दिनों को याद करते हुए कहती हैं, 'बांग्लादेश आजाद होने से पहले पूर्वी पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान का शासन चलता था. उस समय हिंदुओं को परेशान किया जाता था. उनके घर में आग लगा दी गई थी.

शोलोबाला भट्टाचार्य (ETV Bharat)

"मेरी उम्र उस समय 12 से 13 साल रही होगी, जब मेरे पिता पूरे परिवार के साथ अचानक भागते हुए भारत में आए थे. कई सालों तक विभिन्न कैंपों में रहने के बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने हम लोगों को पुनर्वास के लिए किशनगंज में जमीन दिया था. जिसके बाद हम लोग किशनगंज आ गए और अपना घर बनाकर रहने लगे."- शोलोबाला भट्टाचार्य, निवासी, नेपालगढ़ कॉलोनी

'फिर से पहले जैसे ही हालात': शोलोबाला भट्टाचार्य बताती हैं कि उनके कई रिश्तेदार बांग्लादेश में रहते हैं. पहले चिट्ठी आती थी, फिर कभी-कभी फोन पर बात होती थी लेकिन काफी समय से संपर्क नहीं हुआ है. वह कहती हैं, 'वर्तमान में जो स्थिति है वह पूर्व से ही होता आ रहा है. पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पहले से हो रहा था अब तो और बढ़ गया है.

'हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो' (ETV Bharat)

1965 में दादा आए थे भारत: नेपालगढ़ कॉलोनी निवासी चितरंजन शर्मा बताते हैं कि उनके दादा सूर्यकांत शर्मा 1965 में बांग्लादेश से भागकर त्रिपुरा कैंप आए थे. फिर वहां से मध्य प्रदेश के कैंप में स्थानांतरण किया गया था. वहां से पूर्णिया मरंगा कैंप भेजा गया, फिर 1968 में किशनगंज में पुनर्वास किया गया. वे बताते हैं कि उनके बुआ का लड़का बांग्लादेश के रतनपुर हबीबगंज सबडिवीजन सिलेट जिले में रहते हैं. कुछ दिनों पूर्व बात हुई थी लेकिन अभी संपर्क नहीं हो रहा है.

रिश्तेदारों की सुरक्षा को लेकर चिंता: वहीं निलेश चंद्र घोष के पिता सुधीर चंद्र घोष 1965 में बांग्लादेश से भाग कर भारत आए थे. कोई विभिन्न कैंप में रहने के बाद 1969 को किशनगंज के नेपालगढ़ कॉलोनी में आए थे. उस समय सरकार ने किशनगंज के रिफ्यूजी कॉलोनी यानी नेपालगढ़ कॉलोनी में 25 से 30 बीघा जमीन में सभी बांग्लादेशी शरणार्थी को 17 से 18 डिसमिल जमीन देकर पुनर्वास कर बसाया था. नेपालगढ़ कॉलोनी में बांग्लादेश की सिलेट जिला, चट्टग्राम, ढाका,जसोर, दिनाजपुर सहित कई बांग्लादेश के जगह से शरणार्थी किशनगंज आए थे. आज ये तमाम लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा से चिंतित हैं और भारत सरकार से अपने लोगों की सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं.

