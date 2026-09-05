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कोलकाता की सड़कों पर दौड़ी भारत के आखिरी वायसराय की विंटेज कार, देखकर दंग रह गए लोग!

यह 1927 मॉडल की 'डॉज ब्रदर्स विक्ट्री सिक्स' कार है, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन खुद तेज रफ्तार में चलाना पसंद करते थे. संजय अधिकारी की रिपोर्ट.

Vintage car rally Kolkata
भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की विंटेज कार. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 5, 2026 at 4:05 PM IST

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कोलकाताः देश को आजाद हुए करीब 80 साल होने वाले हैं. ब्रिटिश काल की ज्यादातर निशानियां अब सिर्फ यादों में या इतिहास की किताबों के पन्नों में ही बची हैं. इन सबके बीच, आज के नए जमाने की गाड़ियों से भरी व्यस्त सड़कों पर आज़ादी से पहले के भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की कार को दौड़ते देखना वाकई हैरान करने वाला है.

कोलकाता में आज भी विंटेज कार (पुरानी गाड़ियों) रैलियां आयोजित की जाती हैं. इस रैली में हिस्सा लेने वाले लोग अपने कलेक्शन से ऐसी कारें बाहर निकालते हैं, जिन्हें आमतौर पर सिर्फ तस्वीरों, पुरानी फिल्मों या बुजुर्गों की यादों में ही देखा जाता है. ये कारें हमें आज के दौर में मौजूद 'एंटीक' खजाने की एक झलक दिखाती हैं.

Vintage car rally Kolkata
भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की विंटेज कार. (ETV Bharat)

विंटेज कारों के ऐसे ही एक शौकीन हैं पार्थ बनिक. उनके कलेक्शन में 'डॉज ब्रदर्स' की एक शानदार गाड़ी शामिल है. छह सिलेंडर वाली इस कार का हर एक हिस्सा इतिहास की गवाही देता है. यह कार साल 1927 में बनी थी. ब्रिटिश साम्राज्य के आखिरी वायसराय, लॉर्ड माउंटबेटन कभी इस कार के मालिक हुआ करते थे.

रासबिहारी एविन्यू का मकान नंबर 89, शहर में विंटेज और ऐतिहासिक कारों का ठिकाना है. यहां मौजूद गाड़ियों की औसत उम्र अस्सी साल है. फिर भी, यह पुरानी कारों को सिर्फ खड़ा रखने की जगह नहीं है. यहां वे आज भी अपनी उसी शाही शान और शालीनता के साथ जिंदा हैं. आज भी जब ये कारें कोलकाता की सड़कों पर निकलती हैं, तो लोगों की निगाहें इन पर टिक जाती हैं. इनकी भव्यता के सामने आधुनिक कारें पूरी तरह फीकी नजर आती हैं.

विंटेज कारों के शौकीन पार्थ बनिक ने इतिहास के इस टुकड़े को सहेज कर रखा है. पेशे से वे ऑटोमोटिव उद्योग से जुड़े हैं. इसलिए, वे सदियों पुरानी गाड़ियों को चालू रखने का 'राज' बखूबी जानते हैं. वे वाकई इन कारों की 'आत्मा' को समझते हैं.

पार्थ बनिक कहते हैं, "आप यहा जो घर देख रहे हैं, वह वही जगह है जहां विंटेज कारों को सुरक्षित रखा जाता है. यह मेरे एक दोस्त का है. मेरे कलेक्शन में काफी विंटेज कारें हैं, जिनमें 1946 की ऑस्टिन और 1930 की Ford Eight शामिल हैं. यह फोर्ड एइट कभी 'भैसोंदा के शासक' की हुआ करती थी. भैसोंदा ब्रिटिश काल के भारत में एक ऐतिहासिक रियासत थी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है. स्थानीय स्तर पर कई लोग इस नाम का उच्चारण 'भैसोंदा' के रूप में करते हैं. इस कार में आज भी इसकी मूल लाल रंग की रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी हुई है."

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भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की विंटेज कार. (ETV Bharat)

उन्होंने आगे कहा, "इसके अलावा वह डॉज ब्रदर्स की कार भी है जिसे आपने देखा- यह वाकई एक ऐतिहासिक गाड़ी है. मेरे पास लैंड रोवर सीरीज I और सीरीज II दोनों हैं. मेरे कलेक्शन में ऐसी कई विंटेज कारें मौजूद हैं."

पुरानी गाड़ियों के कलेक्शन में 'डॉज ब्रदर्स' की कार का बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है. डॉज भाइयों- जॉन और होरेस ने साल 1864 में फोर्ड की गाड़ियों के लिए इंजन बनाने से शुरुआत की थी. उन्होंने 1920 तक फोर्ड को इंजनों की सप्लाई की और इस दौरान कंपनी के लिए कुल 4,00,000 वाहनों का निर्माण किया. फ्लू महामारी के दौरान दोनों भाइयों का निधन हो गया. जब तक इस कंपनी की दस लाख कारों का उत्पादन पूरा हुआ, तब तक क्रिसलर कॉरपोरेशन ने डॉज ब्रदर्स कंपनी को खरीद लिया. इसके बाद इन गाड़ियों को क्रिसलर के नाम से बाजार में बेचा जाने लगा.

पार्थ बनिक कहते हैं, "इस कार को 'विक्ट्री सिक्स' के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें छह सिलेंडर हैं. उन्होंने 1930 के बाद आठ-सिलेंडर वाले मॉडल बनाए थे. चूंकि इस छह-सिलेंडर वाली कार में एक कनवर्टिबल छत थी, इसलिए यह बहुत लोकप्रिय हुई. यह विक्ट्री सिक्स एक दुर्लभ मॉडल है. मैंने ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लिया है जहां 31 विंटेज कारें थीं, फिर भी मुझे कभी इसके जैसी दूसरी कार नहीं मिली. कोलकाता में एक और चार-सिलेंडर वाला कनवर्टिबल मॉडल है, लेकिन छह-सिलेंडर वाला इकलौता यही मॉडल है."

माउंटबेटन और इस 'विक्ट्री सिक्स' कार के बीच के संबंध को समझने के लिए इतिहास को देखना होगा. लॉर्ड माउंटबेटन, क्वीन विक्टोरिया के परिवार के पसंदीदा थे. भारत की आजादी से पहले, ब्रिटिश शाही परिवार ने उन्हें वायसराय नियुक्त किया था. हालांकि, भारत आने से पहले, माउंटबेटन ने 1946 में बर्मा अभियान (वर्तमान म्यांमार) के दौरान मित्र देशों की नौसेना बलों के सुप्रीम कमांडर के रूप में कार्य किया था.

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भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की विंटेज कार. (ETV Bharat)

उस अवधि के दौरान, वे अक्सर चेन्नई आते रहते थे. भारत की आजादी से जुड़ीं अधिकांश महत्वपूर्ण बैठकें उन्होंने चेन्नई में ही की थीं. हालांकि चेन्नई शहर के प्रति उनके लगाव का कोई खास कारण पता नहीं है, लेकिन डॉज ब्रदर्स की 'विक्ट्री सिक्स' उन दो कारों में से एक थी जिसका इस्तेमाल वे उस समय करते थे.

इस कार को ढूंढने की कहानी बताते हुए मिस्टर बनिक ने कहा, "मैंने इस कार को चेन्नई से हासिल किया था. इसके बाद मैं जब भी इसे किसी विंटेज कार प्रतियोगिता में ले गया, तो लगभग हर जगह कई बुजुर्ग या अनुभवी लोग आए और उन्होंने मुझे इस कार का इतिहास बताया. उनके पास इस कार की एक ऐतिहासिक तस्वीर भी थी जो उन्होंने मुझे दी. ये सभी लोग कार के इतिहास को लेकर बहुत जागरूक और सतर्क रहते हैं. वे कार के इतिहास का पूरा रिकॉर्ड भी रखते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "उन दिनों यह कार बहुत तेज रफ्तार में चलती थी. माउंटबेटन को खुद गाड़ी चलाने का बहुत शौक था और उन्हें तेज गाड़ी चलाना पसंद था. वायसराय बनने तक वे खुद इस कार को चलाते थे. वायसराय का पद संभालने के बाद, ब्रिटिश शाही परिवार द्वारा उन्हें एक 'रोल्स-रॉयस' गाड़ी दी गई थी, और तब से उन्होंने उसी गाड़ी का इस्तेमाल किया. उससे पहले, वे इसी डॉज ब्रदर्स कार में सफर करते थे और इसे चलाते थे. माउंटबेटन की वह रोल्स-रॉयस इस समय भुवनेश्वर के एक अन्य विंटेज कार कलेक्टर के पास है."

पार्थ बनिक कहते हैं, "माउंटबेटन की यह कार ऊटी में उनके घर के सामने खड़ी रहती थी. बैंगलुरू के विंटेज कार कलेक्टर्स ने मुझे इसके बारे में जानकारी दी थी. चूंकि ऊटी काफी ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यह छह-सिलेंडर वाली कार आसानी से चढ़ाई चढ़ लेती थी. इस कार को सुधीर नटराजन नाम के एक व्यक्ति ने रिस्टोर (फिर से नया जैसा) किया था- या यूं कहें कि मैंने उन्हीं से इसे ठीक करवाया था."

उन्होंने आगे कहा, "जब मुझे चेन्नई में यह कार मिली, तो यह लगभग कबाड़ हालत में पड़ी थी. लेकिन अब इसके सारे दस्तावेज तैयार हैं. पिछले पांच सालों से यह कार मेरे पास है और पिछले दो सालों से यह प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रही है. जब आप ऐसी कार चलाते हैं, तो आप पेट्रोल के खर्च का हिसाब नहीं लगाते... बिल्कुल नहीं. एक शब्द में कहें तो, मुझे इस कार से प्यार हो गया है."

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भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की विंटेज कार. (ETV Bharat)

यह खुली छत वाली डॉज ब्रदर्स कार अपने साइज, बनावट और खूबसूरती के मामले में दूसरी गाड़ियों को टक्कर देती है. पुराने जमाने की होने के कारण इसमें एयर कंडीशनिंग नहीं है. इसकी सीटें काफी चौड़ी और आरामदायक हैं. इस गाड़ी में चार हेडलाइट्स हैं, साथ ही दोनों तरफ हरीकेन लैंप (लालटेन) लगाने के लिए अलग से स्टैंड दिए गए हैं. एक ऐसा इंतजाम जो आज भले ही हैरान करता हो, लेकिन अपने समय में इसे काफी 'शाही' माना जाता था.

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