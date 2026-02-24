ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र: ये 4 नेता जा सकते हैं राज्यसभा? इन नामों पर लग सकती है मुहर, सीएम फडणवीस के आवास पर होगी बैठक

मुंबई: निर्वाचन आयोग ने हाल ही में 10 राज्यों में खाली पड़ी 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की है. मतदान 16 मार्च को होगी और आधिकारिक अधिसूचना 26 फरवरी को जारी किया जाएगा. इसके बाद, उम्मीदवार 5 मार्च तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं.

महाराष्ट्र में, संख्या के हिसाब से भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वाली महायुति 6 सीटें जीत सकती है. जबकि कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) वाली महाविकास अघाड़ी निश्चित रूप से एक सीट जीत सकती है.

सभी राजनीतिक पार्टियां अब राज्यसभा के लिए सांसद बनने के लिए अपने उम्मीदवारों को फाइनल करने की प्रक्रिया में हैं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) अपने आखिरी स्टेज में पहुंच गई है, और पार्टी की कोर कमेटी की एक अहम बैठक मंगलवार रात 10 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पर होगी.

पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक, भाजपा मौजूदा सांसद रामदास अठावले समेत राज्यसभा के लिए चार उम्मीदवार उतार सकती है. बाकी तीन सीटों के लिए मुकाबला काफी दिलचस्प लग रहा है. विनोद तावड़े, विजया रहाटकर और धैर्यशील पाटिल के नामों पर चर्चा हो रही है.

तावड़े पिछले कुछ सालों में राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठन के काम में सक्रिय रहे हैं. उन्होंने महाराष्ट्र में स्कूल एजुकेशन, हायर और टेक्निकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स और यूथ वेलफेयर और कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पर भी काम किया है. वह भाजपा महाराष्ट्र इकाई के महासचिव भी थे. अगर तावड़े चुने जाते हैं, तो यह उनकी सक्रिय राजनीति में वापसी होगी.

इस बीच, पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन क्रैश में असमय मौत से एनसीपी में एक खालीपन आ गया है. उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, जो राज्यसभा से सांसद थीं, ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और यह लगभग तय है कि वह बारामती से उपचुनाव लड़ेंगी. इसलिए, एनसीपी ने उनके बेटे पार्थ को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली है.

ईटीवी से बात करते हुए, महाराष्ट्र एनसीपी चीफ और सासंद सुनील तटकरे ने कहा, "राज्यसभा के लिए अधिसूचना 26 फरवरी को जारी किया जाएगा. हम पहले अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, और फिर इस बैठक में राज्यसभा के उम्मीदवार का नाम फाइनल किया जाएगा. यह साफ है कि हर कोई चाहता है कि पार्थ हमारे राज्यसभा के लिए उम्मीदवार हों."

शिवसेना राज्यसभा के लिए जोरदार लॉबिंग कर रही है. कहा जा रहा है कि पूर्व सांसद राहुल शेवाले का नाम सबसे ज्यादा संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है. शिवसेना के सीनियर नेता गजानन कीर्तिकर भी नामांकित होने के इच्छुक हैं.