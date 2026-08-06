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त्वचा दान और स्किन बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर, राज्य सभा में बोले भाजपा सांसद विनोद तावड़े

भाजपा सांसद विनोद तावड़े ( ANI )

नई दिल्ली: राज्यसभा सांसद और भाजपा राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने आज राज्यसभा में गंभीर जलने की चोटों से पीड़ित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए स्किन डोनेशन (त्वचा दान) और स्किन बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया. भाजपा के राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े ने गुरुवार को राज्यसभा में सदन में स्किन डोनेशन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि दान की गई त्वचा जलने के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. यह अस्थायी सुरक्षा कवच का काम करती है, जिससे संक्रमण का खतरा कम होता है और अत्यधिक तरल पदार्थ की हानि रुकती है. मरीज अंतिम उपचार की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, तब तक यह कवरिंग मददगार साबित होती है. इसलिए सरकार को इस व्यवस्था की ओर ध्यान देना चाहिए. राज्यसभान में विनोद तावड़े ने त्वचा दान पर अपनी बात रखी (Source Rajya Sabha TV) उन्होंने राज्यसभा में इस विषय को उठाते हुए कहा कि, त्वचा दान ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट, 1994 के अंतर्गत आता है. राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) के माध्यम से सरकार द्वारा अंग और ऊतक दान को वैसे तो सरकार ने काफी आगे बढ़ाया है मगर इसे और मजबूत करने के प्रयास में ये एक बड़ा कदम होगा.