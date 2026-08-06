त्वचा दान और स्किन बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर, राज्य सभा में बोले भाजपा सांसद विनोद तावड़े
विनोद तावड़े ने त्वचा दान और स्किन बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता पर दिया जोर. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : August 6, 2026 at 8:02 PM IST
नई दिल्ली: राज्यसभा सांसद और भाजपा राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने आज राज्यसभा में गंभीर जलने की चोटों से पीड़ित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए स्किन डोनेशन (त्वचा दान) और स्किन बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया.
भाजपा के राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े ने गुरुवार को राज्यसभा में सदन में स्किन डोनेशन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि दान की गई त्वचा जलने के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. यह अस्थायी सुरक्षा कवच का काम करती है, जिससे संक्रमण का खतरा कम होता है और अत्यधिक तरल पदार्थ की हानि रुकती है. मरीज अंतिम उपचार की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, तब तक यह कवरिंग मददगार साबित होती है. इसलिए सरकार को इस व्यवस्था की ओर ध्यान देना चाहिए.
उन्होंने राज्यसभा में इस विषय को उठाते हुए कहा कि, त्वचा दान ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट, 1994 के अंतर्गत आता है. राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) के माध्यम से सरकार द्वारा अंग और ऊतक दान को वैसे तो सरकार ने काफी आगे बढ़ाया है मगर इसे और मजबूत करने के प्रयास में ये एक बड़ा कदम होगा.
सांसद ने इस बात को भी उठाया कि स्किन ट्रांसप्लांट की दिशा में सरकार को जनता में जागरूकता बढ़ाने, स्किन बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में और आगे बढ़ना चाहिए ताकि नई त्वचा प्राप्ति तथा परिवहन के लिए एकीकृत राष्ट्रीय तंत्र बनाने से जलने के मरीजों के लिए दान की गई त्वचा की उपलब्धता और ज्यादा बढ़े.
तावड़े ने सदन को बताया कि मृत्यु के 6 घंटे के अंदर त्वचा दान की जा सकती है और एक बार निकालने के बाद इसे 5 साल तक संरक्षित रखा जा सकता है. उन्होंने कहा कि त्वचा दान के लिए ब्लड ग्रुप या टिश्यू मैचिंग की जरूरत नहीं होती. केवल त्वचा की सबसे बाहरी परत निकाली जाती है, जिससे दाता के शरीर पर कोई दिखाई देने वाली विकृति नहीं आती. ये फायदे त्वचा दान को व्यावहारिक और आसान बनाते हैं. उन्होंने पूरे देश में मजबूत, सुलभ और अच्छी तरह जुड़े हुए स्किन बैंकिंग सुविधाओं की स्थापना पर जोर दिया.
तावड़े ने सरकार से अपील की कि NOTTO के अंतर्गत त्वचा प्राप्ति, बैंकिंग, कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स और जन जागरूकता को मजबूत करने के लिए व्यापक राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया जाए.
ये भी पढ़ें: यूसुफ पठान समेत तीन मुस्लिम सांसद अमित शाह से मिले, बंगाल में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा उठाया