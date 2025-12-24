ETV Bharat / bharat

विनोद कुमार शुक्ल : 'अब कभी मिलना ना होगा ऐसा', राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई, दर्शन के लिए उमड़ी भीड़

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि विनोद कुमार शुक्ल एक सरल और सहज व्यक्ति थे.मुझे उनके साथ लगभग 15 साल संस्कृति मंत्री रहते काम करने का अवसर मिला. उनका पितातुल्य आशीर्वाद मुझे मिलता था.छत्तीसगढ़ के एक ऐसे साहित्यकार जिन्हें ज्ञानपीठ जैसे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया.इतना ही नहीं यदि पुरस्कारों की यदि हम उंगलियों में गिनती करेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा कि कितने पुरस्कार उन्हें दिए गए हैं.

मारवाड़ी मुक्ति धाम में बड़ी संख्या में लोगों ने विनोद कुमार शुक्ल को श्रद्धांजलि दी. सांसद बृजमोहन अग्रवाल, कांग्रेस नेता और पूर्व मेयर प्रमोद दुबे, विधायक अनुज शर्मा, बिलासपुर के कवि और साहित्यकार राम कुमार तिवारी, कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, रायपुर कलेक्टर, एसएसपी, जिला पंचायत के सीईओ, एसडीएम सहित कई साहित्यकारों ने विनोद कुमार शुक्ल की अंतिम विदाई में अपनी भागीदारी निभाई. इस दौरान जनप्रतिनिधियों और कवि समाज ने विनोद कुमार शुक्ल को श्रद्धांजलि दी.

रायपुर : छत्तीसगढ़ के विख्यात साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ. 23 दिसंबर को उनके निधन के बाद से ही उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी थी. विनोद कुमार शुक्ल को आखिरी विदाई देने के लिए मारवाड़ी मुक्तिधाम में खास इंतजाम किए गए थे. पहले विनोद कुमार शुक्ल के पार्थिव देह को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया.इसके बाद मरवाड़ी मुक्तिधाम में उनके सुपुत्र शाश्वत शुक्ल ने उन्हें मुखाग्नि दी.

उनका चला जाना एक युग की समाप्ति है. इसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा.उनके आशीर्वाद से फिर से कोई साहित्यकार जन्म ले जो छत्तीसगढ़ और देश में पहचान बना पाएं -बृजमोहन अग्रवाल सांसद, रायपुर

साहित्य जगत में युग का समापन

साहित्य जगत में एक युग का समाप्त हो जाना है.उनकी रचनाओं और उनकी कृतियों को पूरी दुनिया जानती है. वो अपने अंतिम समय तक अपने रचना धर्मिता को नहीं छोड़े थे.छत्तीसगढ़ का नाम उन्होंने काफी रोशन किया है.

उनके बारे में कुछ कहना, उनकी रचनाओं के बारे में कहना छोटी मुंह बड़ी बात है.उन्होंने जो साहित्य जगत को दिया है वो अमूल्य है.उन्होंने जो लोगों को दिया वो उनके हृदय में अंकित हैं.विनोद कुमार शुक्ल जी की रचनाएं अजर अमर हैं,जो सदियों तक याद की जाएगी. -अनुज शर्मा, विधायक धरसींवा

इतना बड़ा व्यक्तित्व शायद ही किसी का हो

छत्तीसगढ़ के लिए विनोद कुमार शुक्ल का जाना एक अपूरणीय क्षति है.आने वाले कई वर्षों तक इसे भर पाना मुश्किल है.वो इतने सरल थे कि मैं क्या कहूं.एक बार मुझे याद है वो मेरे पास आए और कहा कि मेरा घर शैलेंद्र नगर में है.आप मेरे घर के सामने नाली बनवा दीजिए.मैंने उनसे कहा कि आप स्वयं क्यों आएं आप मेरे गुरु जैसे हैं,तो उन्होंने कहा कि जीवन में एक बात याद रखना अपने काम के लिए आपको खुद ही जाना चाहिए. ये उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है कि इतना बड़ा नाम होने के बाद भी उनका खुद आकर अपने काम के लिए कहना कितनी बड़ी बात है.

विनोद कुमार शुक्ल कहते थे अपने काम के लिए खुद जाना चाहिए, ये उनका महान व्यक्तित्व है -प्रमोद दुबे, पूर्व महापौर रायपुर

एक बड़ा शून्य है, भाषाई संसार के लिए विनोद जी की मानवीय और गरिमामयी उपस्थिति थी. उन्होंने भाषा का मानवीकरण किया.साथ ही उसके सौंदर्य को निखारा.जिसे उनकी रचनाओं में प्रेम के साथ देखा जा सकता है.

एक बहुत विकट समय है ,उनका हमारे बीच ना होना अपूरणीय क्षति है. ये सब जो कुछ भी हम महसूस कर रहे हैं वो अनुभूति के स्तर पर है,इसे भाषा में व्यक्त करना संभव नहीं है -राम कुमार तिवारी, कवि

छत्तीसगढ़ के साहित्यकार को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार

विनोद कुमार शुक्ल को देश के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत किया गया था. 22 नवंबर को उन्हें इस सम्मान से उनके रायपुर निवास पर सम्मानित किया गया. छत्तीसगढ़ से किसी साहित्यकार को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला.

कब हुआ विनोद कुमार शुक्ल का निधन

जाने माने साहित्यकार, लेखक, कवि, रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में हुआ था.लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे विनोद कुमार शुक्ल का इलाज पिछले कई दिनों से रायपुर एम्स में चल रहा था. उनके निधन से न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि संपूर्ण देश का साहित्य जगत शोकाकुल है.

विनोद कुमार शुक्ल की प्रमुख रचनाएं

नौकर की कमीज

खिलेगा तो देखेंगे

दीवार में एक खिड़की रहती थी

एक छुपी जगह

सब कुछ होना बचा रहेगा

कविता से लंबी कविता

वह आदमी नया गरम कोट पहिन कर चला गया विचार की तरह

अपने अकेले होने को

अब इस उम्र में हूं

अब कभी मिलना नहीं होगा ऎसा था

अभी तक बारिश नहीं हुई

आकाश की तरफ

आकाश से उड़ता हुआ

उपन्‍यास में पहले एक कविता रहती थी

एक अजनबी पक्षी

कहीं जाने का मन होता है

कक्षा के काले तख़्ते पर सफ़ेद चाक से बना

कोई अधूरा पूरा नहीं होता

विनोद कुमार शुक्ल को हिन्दी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में गिना जाता है. विनोद कुमार शुक्ल का लेखन आम आदमी के जीवन, प्रकृति, मनुष्य की भीतरी संवेदनाओं और सामाजिक यथार्थ को अत्यंत सहजता और गहराई के साथ प्रस्तुत करता रहा. वे अक्सर कहते थे कि उन्हें अभी बहुत कुछ लिखना बाकी है.

