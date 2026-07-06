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विनेश फोगाट केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने WFI को कारण बताओ नोटिस पर दो हफ्ते में फैसला लेने का दिया आदेश

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए आपको अलग से याचिका दाखिल करनी होगी.

विनेश फोगाट नोटिस पर फैसला करने का आदेश
विनेश फोगाट नोटिस पर फैसला करने का आदेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 6, 2026 at 4:16 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ को निर्देश दिया है कि वो महिला कुश्ती पहलवान विनेश फोगाट को दिए गए कारण बताओ नोटिस पर दो हफ्ते में फैसला करे. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने विनेश फोगाट की याचिका का निस्तारण करते हुए ये निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान विनेश फोगाट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि इस मामले की व्यापक सुनवाई की जरूरत. इसमें चयन प्रक्रिया का सवाल है. तब कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए आपको अलग से याचिका दाखिल करनी होगी. कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ को कारण बताओ नोटिस पर दो हफ्ते में फैसला करने का निर्देश देते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया.

इससे पहले 18 मई को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने विनेश फोगाट को कोई भी राहत देने से इनकार करते हुए विनेश फोगाट को निर्देश दिया था कि वो भारतीय कुश्ती संघ के कारण बताओ नोटिस का विस्तृत जवाब दे. सिंगल बेंच के फैसल को विनेश फोगाट ने डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी. डिवीजन बेंच ने 23 मई को विनेश फोगाट को एशियन गेम्स के लिए होने वाले ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी थी. डिवीजन बेंच के फैसले को भारतीय कुश्ती संघ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ की याचिका खारिज करते हुए विनेश फोगाट को ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दे थी, जिसके बाद 30 मई को विनेश फोगाट ने ट्रायल में हिस्सा लिया था, लेकिन वो असफल रही थीं.

बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ ने 12 मई को फोगाट को अनुशासनहीनता, एंटी डोपिंग रुल्स का उल्लंघन करने और रिटायरमेंट के बाद स्पर्धा में वापसी के लिए जरूरी नियमों का पालन नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था. भारतीय कुश्ती संघ ने कहा था कि वापसी से पहले छह महीने का नोटिस देना होता है जो फोगाट ने नहीं दिया. भारतीय कुश्ती संघ ने 2024 में फोगाट के ज्यादा वजन की ओर से अयोग्य करार देने का मामला उठाते हुए कहा था कि इससे देश की फजीहत हुई.

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