I-PAC के डायरेक्टर विनेश चंदेल को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली नियमित जमानत
अदालत ने ईडी की ओर से जमानत का कोई विरोध नहीं करने पर, बेल पर रिहा करने का आदेश दिया.
Published : April 30, 2026 at 11:38 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लाऊंड्रिंग के मामले में गिरफ्तार I-PAC के डायरेक्टर विनेश चंदेल को नियमित जमानत दे दी है.
एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ने ईडी की ओर से जमानत का कोई विरोध नहीं करने पर, जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान विनेश चंदेल की ओर से पेश वकील ने कहा कि ईडी को जमानत का विरोध करने के लिए पर्याप्त मौका दिया गया था, लेकिन ईडी ने विरोध नहीं किया. ऐसे में मनी लाऊंड्रिंग कानून की धारा 45 के तहत दोनों शर्तें लागू नहीं होंगी, उसके बाद कोर्ट ने विनेश चंदेल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
VIDEO | Delhi: Senior advocate Vikas Pahwa on Patiala House Court granting bail to I-PAC director Vinesh Chandel, said,— Press Trust of India (@PTI_News) April 30, 2026
" we filed a regular bail application a few days ago, and the ed was supposed to file a reply. yesterday, they filed their reply and raised no objection to the… pic.twitter.com/5eaNzytZca
ईडी ने विनेश चंदेल को गिरफ्तार करने के बाद 13 अप्रैल की देर रात कोर्ट में पेश किया था. ईडी के मुताबिक पीएसी कंसल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड में विनेश चंदेल की 33 फीसदी हिस्सेदारी है. इस कंपनी की मनी लाऊंड्रिंग कानून के तहत जांच चल रही है. इस मामले में सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी.
ये मामला तब शुरु हुआ था जब ED ने I-PAC के डायरेक्टर प्रतीक जैन के कोलकाता आवास पर छापा मारा था. I-PAC तृणमूल कांग्रेस के प्रचार का काम देखती है. ईडी ने ये छापा कथित कोयला घोटाला मामले की जांच के लिए मारा था. ईडी का कहना है कि उसकी जांच कार्रवाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाधा डालने के मकसद से छापे के दौरान IPAC के दफ्तर पहुंची थीं और कुछ दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य अपने साथ ले गईं. बाद में ममता बनर्जी ने इन आरोपों को खारिज किया.
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