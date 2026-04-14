मनी लॉन्ड्रिंग केस: I-PAC के डायरेक्टर विनेश चंदेल को दस दिनों की ED हिरासत में भेजा गया
आज सुबह तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने विनेश चंदेल को ईडी की दस दिनों की हिरासत में भेजने का आदेश दिया.
Published : April 14, 2026 at 10:08 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लाऊंड्रिंग के मामले में गिरफ्तार I-PAC के डायरेक्टर विनेश चंदेल को दस दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है. आज सुबह एडिशनल सेशंस जज शेफाली बरनाला टंडन ने विनेश चंदेल को ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया.
ईडी ने विनेश चंदेल को 13 अप्रैल की देर रात कोर्ट में पेश किया था. आज सुबह तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने विनेश चंदेल को ईडी की दस दिनों की हिरासत में भेजने का आदेश दिया. ईडी के मुताबिक पीएसी कंसल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड में विनेश चंदेल की 33 फीसदी हिस्सेदारी है. इस कंपनी की मनी लाऊंड्रिंग कानून के तहत जांच चल रही है. इस मामले में सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था.
ये मामला तब शुरु हुआ था जब ईडी ने 8 जनवरी को I-PAC के डायरेक्टर प्रतीक जैन के कोलकाता आवास पर छापा मारा था। I-PAC तृणमूल कांग्रेस के प्रचार का काम देखती है. ईडी ने ये छापा कथित कोयला घोटाला मामले की जांच के लिए मारा था. ईडी का कहना है कि उसकी जांच कार्रवाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाधा डालने के मकसद से छापे के दौरान IPAC के दफ्तर पहुंची थीं और कुछ दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य अपने साथ ले गईं। बाद में ममता बनर्जी ने इन आरोपों को खारिज किया.