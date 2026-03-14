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'हमारा रुख सही साबित हुआ', सरकार ने वांगचुक को रिहा किया लेकिन लद्दाख गतिरोध जारी...लेह एपेक्स बॉडी ने कहा

लेह एपेक्स बॉडी के चेयरमैन ने कहा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य का दर्जा और

Vindicated our Stand Govt sets free Wangchuk but Ladakh Standoff Simmers
सोनम वांगचुक, जलवायु कार्यकर्ता (फाइल फोटो) (AFP)
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By Moazum Mohammad

Published : March 14, 2026 at 6:17 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि उसने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है.

वांगचुक को लेह में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद लगभग छह महीने पहले गिरफ्तार किया गया था. इन प्रदर्शनों के दौरान चार लोगों की मौत हो गई थी. केंद्र सरकार ने कहा है कि यह निर्णय लद्दाख में शांति को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है.

मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित वांगचुक को 26 सितंबर, 2025 को NSA के तहत गिरफ्तार किया गया था. 24 सितंबर को उनकी 14 दिन की भूख हड़ताल के बाद पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुईं. झड़पों में चार लोग मारे गए और 90 घायल हुए. तब से, उन्होंने कानून के तहत हिरासत की आधी अवधि राजस्थान की जोधपुर जेल में काटी है. जबकि हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 17 मार्च को करेगा.

लेह एपेक्स बॉडी (LAB) के चेयरमैन छेरिंग दोरजे लारकुक ने कहा, कि, इससे उनका स्टैंड सही साबित हुआ है. लेह एपेक्स बॉडी , कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के साथ मिलकर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के लिए आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है. छेरिंग दोरजे लारकुक ने ईटीवी भारत को बताया कि, वांगचुक के खिलाफ केस झूठ पर बनाया गया था. उन्होंने बताया कि, भारत सरकार को पहले से ही लग गया था कि यह केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेगा और शर्मिंदगी से बचने के लिए इसे वापस ले लिया.

लद्दाख, जिसमें पहले जम्मू-कश्मीर के कारगिल और लेह जिले शामिल थे, को आर्टिकल 370 हटाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद बिना विधानसभा के एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था. राजनीतिक और विचारधारा के हिसाब से अलग-अलग बौद्ध और मुस्लिम गठबंधन के बावजूद, वे अपनी मांगों के लिए एक साथ कैंपेन चला रहे हैं.

90 प्रतिशत से ज्यादा जातीय आबादी के साथ, डॉ. नंद कुमार साई की अगुवाई वाले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने भी लद्दाख को छठे शेड्यूल में शामिल करने की सिफारिश की थी. अक्टूबर 2020 में लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (LAHDC) के अपने चुनावी घोषणापत्र में, भाजपा ने छठे शेड्यूल के तहत लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों का भी वादा किया था.

छठी अनुसूची का प्रावधान जनजातीय क्षेत्रों में विधायी और प्रशासनिक स्वायत्तता के साथ स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की अनुमति देता है. हालांकि दोनों जिलों में स्वायत्त पहाड़ी परिषदें हैं, लेकिन अगर उन्हें वन, संपत्ति, शिक्षा, कराधान आदि पर कानून बनाने की अनुमति दी जाती है तो यह उन्हें और सशक्त बनाएगा.

2023 में, केंद्र सरकार ने इन मुद्दों पर लद्दाख निकायों के साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के नेतृत्व में लद्दाख पर एक उच्चस्तरीय समिति (एचपीसी) का गठन किया. लेकिन अक्टूबर 2025 में लद्दाख निकायों द्वारा केंद्र सरकार के साथ तब तक बातचीत करने से इनकार करने के बाद वार्ता रुक गई, जब तक कि हत्याओं की न्यायिक जांच सहित उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं.

कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के वरिष्ठ नेता असगर अली करबलाई ने कहा कि, के साथ 15 बैठके की हैं. लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है क्योंकि वे गंभीर नहीं हैं. उन्होंने कहा, "हमने अपनी मांगों का प्रस्ताव का मसौदा दिया था, लेकिन वे लद्दाख की उम्मीदों को पूरा करने में देरी कर रहे हैं." उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह उन्हें 16 मार्च को आंदोलन करने और बंद बुलाने के लिए मजबूर कर रही है.

दिलचस्प बात यह है कि वांगचुक के खिलाफ केस वापस लेना प्रस्तावित विरोध मार्च से कुछ दिन पहले और नए नियुक्त विनय कुमार सक्सेना के लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने के एक दिन बाद हुआ है, जिन्होंने लोगों की उम्मीदों को पूरा करने का वादा किया था. करबाली ने कहा कि वांगचुक की रिहाई 'आंशिक' है, जब तक कि 80 लोग अभी भी हिरासत में हैं.

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) बी.एस. चौहान के नेतृत्व में तीन सदस्यीय आयोग पिछले साल से जांच कर रहा है, जिसमें दिसंबर 2025 तक प्रशासन के कुल 22 गवाहों की जांच की गई. उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि सभी हिरासत में लिए गए लोगों और उनके केस वापस लिए जाएं." "अपनी जान देने वाले चार शहीदों के परिवारों को सम्मानजनक तरीके से मुआवजा दिया जाना चाहिए और घायलों को भी मुआवजा दिया जाना चाहिए."

LAB और KDA दोनों ने लोगों से विरोध रैली में हिस्सा लेने की अपील की, जबकि लद्दाख प्रशासन ने प्रस्तावित जुलूस पर फिर से विचार करने की अपील की थी. विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार को मानते हुए, लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने निकायों से अपने प्रस्तावित विरोध पर फिर से विचार करने की अपील की. आने वाले पर्यटन सीजन का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि विरोध से क्षेत्र की स्थिति के बारे में नकारात्मक छवि बन सकती है और यह संदेश जा सकता है कि बंद और विरोध का माहौल है.

उन्होंने कहा, "इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है," यह देखते हुए कि नए एलजी सक्सेना ने हितधारकों और केंद्र के साथ जुड़ने की इच्छा व्यक्त की है. "हम यहां एक नई शुरुआत करने आए हैं और खुली बातचीत करना चाहते हैं." लेकिन करबलाई ने कहा कि उन्हें "आंदोलन और विरोध करने के लिए मजबूर किया जा रहा है क्योंकि भारत सरकार हमारी बात नहीं सुनती है."

ये भी पढ़ें: जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की NSA के तहत हिरासत रद्द, हुए रिहा

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