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'हमारा रुख सही साबित हुआ', सरकार ने वांगचुक को रिहा किया लेकिन लद्दाख गतिरोध जारी...लेह एपेक्स बॉडी ने कहा

सोनम वांगचुक, जलवायु कार्यकर्ता (फाइल फोटो) ( AFP )

By Moazum Mohammad 6 Min Read

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि उसने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है. वांगचुक को लेह में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद लगभग छह महीने पहले गिरफ्तार किया गया था. इन प्रदर्शनों के दौरान चार लोगों की मौत हो गई थी. केंद्र सरकार ने कहा है कि यह निर्णय लद्दाख में शांति को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है. मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित वांगचुक को 26 सितंबर, 2025 को NSA के तहत गिरफ्तार किया गया था. 24 सितंबर को उनकी 14 दिन की भूख हड़ताल के बाद पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुईं. झड़पों में चार लोग मारे गए और 90 घायल हुए. तब से, उन्होंने कानून के तहत हिरासत की आधी अवधि राजस्थान की जोधपुर जेल में काटी है. जबकि हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 17 मार्च को करेगा. लेह एपेक्स बॉडी (LAB) के चेयरमैन छेरिंग दोरजे लारकुक ने कहा, कि, इससे उनका स्टैंड सही साबित हुआ है. लेह एपेक्स बॉडी , कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के साथ मिलकर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के लिए आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है. छेरिंग दोरजे लारकुक ने ईटीवी भारत को बताया कि, वांगचुक के खिलाफ केस झूठ पर बनाया गया था. उन्होंने बताया कि, भारत सरकार को पहले से ही लग गया था कि यह केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेगा और शर्मिंदगी से बचने के लिए इसे वापस ले लिया. लद्दाख, जिसमें पहले जम्मू-कश्मीर के कारगिल और लेह जिले शामिल थे, को आर्टिकल 370 हटाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद बिना विधानसभा के एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था. राजनीतिक और विचारधारा के हिसाब से अलग-अलग बौद्ध और मुस्लिम गठबंधन के बावजूद, वे अपनी मांगों के लिए एक साथ कैंपेन चला रहे हैं. 90 प्रतिशत से ज्यादा जातीय आबादी के साथ, डॉ. नंद कुमार साई की अगुवाई वाले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने भी लद्दाख को छठे शेड्यूल में शामिल करने की सिफारिश की थी. अक्टूबर 2020 में लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (LAHDC) के अपने चुनावी घोषणापत्र में, भाजपा ने छठे शेड्यूल के तहत लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों का भी वादा किया था. छठी अनुसूची का प्रावधान जनजातीय क्षेत्रों में विधायी और प्रशासनिक स्वायत्तता के साथ स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की अनुमति देता है. हालांकि दोनों जिलों में स्वायत्त पहाड़ी परिषदें हैं, लेकिन अगर उन्हें वन, संपत्ति, शिक्षा, कराधान आदि पर कानून बनाने की अनुमति दी जाती है तो यह उन्हें और सशक्त बनाएगा.