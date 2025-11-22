ETV Bharat / bharat

ये बने हिमाचल कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष, प्रतिभा सिंह की संभाली कुर्सी

हिमाचल कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है. एक साल के बाद ये नियुक्ति हुई है.

विनय कुमार होंगे हिमाचल कांग्रेस के नए अध्यक्ष
विनय कुमार होंगे हिमाचल कांग्रेस के नए अध्यक्ष (PIC CREDIT: CM SUKHU FACBOOK PAGE)
November 22, 2025

Published : November 22, 2025 at 11:33 PM IST

Updated : November 22, 2025 at 11:51 PM IST

हिमाचल: विधानसभा के उपाध्यक्ष विनय कुमार हिमाचल कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं. पार्टी हाईकमान ने उनके नाम की घोषणा भी कर दी है. अब हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को एक साल के बाद स्थाई अध्यक्ष मिल गया है. लगभग एक साल से कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए मंथन चल रहा था. विनय कुमार के नाम की घोषणा होते ही अब अध्यक्ष पद के लिए रेस थम गई है.

उल्लेखनीय है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही दलित वर्ग से पार्टी अध्यक्ष बनाने की वकालत कर चुके थे. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी विनय कुमार के नाम पर सहमत थे. वर्तमान में वो डिप्टी स्पीकर के पद पर थे. उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया था और उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया था. इससे ये साफ हो गया था कि विनय कुमार नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे. बस उनके नाम का ऐलान होना बाकी था.

कांग्रेस ने किया विनय कुमार के नाम का ऐलान
कांग्रेस ने किया विनय कुमार के नाम का ऐलान (ETV BHARAT)

कौन हैं विनय कुमार ?

विनय कुमार सिरमौर जिले की श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं. इस बार उन्हें डिप्टी स्पीकर भी बनाया गया. उनके पिता डॉ. प्रेम सिंह भी इसी सीट से कई बार विधायक चुने गए थे और सीपीएस भी रहे थे. विनय कुमार दिसंबर 2012 में पहली बार विधायक चुने गए और वीरभद्र सरकार में सीपीएस रहे. उसके बाद वो लगातार 2017 और 2022 में निर्वाचित हुए. विनय कुमार 12 मार्च 1978 को पैदा हुए. राजनीति की शुरुआत ब्लॉक कांग्रेस के महासचिव पद से शुरू की थी.

कई नाम चर्चा में रहे

हिमाचल में कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर पिछले एक साल से मंथन चल रहा था. इस बीच प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कई दिग्गज नेताओं के नाम उछलते रहे, कभी संगठन के अनुभवी नेताओं का नाम सबसे आगे रहा, तो कभी युवा चेहरों तो कभी जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को तवज्जो देने की बात चलती रही. इस बीच एक समय ऐसा भी आया कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का नाम अध्यक्ष पद के लिए तय माना जाने लगा, लेकिन पिछले दिनों रजनी पाटिल के ठियोग दौरे के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर का नाम अध्यक्ष पद की फाइनल लिस्ट में शामिल हो गया. सुक्खू सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने तो ठियोग दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित करते वक्त कुलदीप सिंह राठौड़ को अध्यक्ष बनने की बधाई तक दे डाली थी, लेकिन अब अचानक से बदले सभी समीकरणों के बीच विनय कुमार को अध्यक्ष बनाया गया है.

कौन बनेगा विधानसभा उपाध्यक्ष ?

2022 के चुनाव के बाद अनुसूचित जाति के कोटे से विनय कुमार को विधानसभा उपाध्यक्ष चुना गया था, लेकिन अब ये पद खाली हो गया है. ऐसे में भोरंज के विधायक सुरेश कुमार, पालमपुर से आशीष बुटेल और कसौली से विधायक केडी सुल्तानपुरी का नाम भी दावेदारों की सूची में चल रहा है.

6 नवंबर 2024 को भंग की गई थी कार्यकारिणी

हिमाचल में कांग्रेस संगठन को नई ऊर्जा देने और पार्टी को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने के लिए कांग्रेस की प्रदेश, जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी को पिछले साल 6 नवंबर को भंग किया गया था. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह कदम आगामी राजनीतिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक पुनर्गठन की दिशा में उठाया था, ताकि नए सिरे से कांग्रेस संगठन का गठन किया जा सके. जिसमें ऐसे कार्यकर्ताओं को स्थान मिल सके, जो पार्टी को समय देने के साथ जिनका लोगों के बीच में भी प्रभाव हो. इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के प्रस्ताव पर ही पार्टी हाईकमान ने मुहर लगाई थी. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मंजूरी के बाद एक साल पहले यानी 6 नवंबर 2024 को कांग्रेस अध्यक्ष को छोड़कर पूरी कार्यकारिणी भंग करने को लेकर पत्र जारी किया था.

