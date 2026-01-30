ETV Bharat / bharat

गली-मोहल्ले साफ करते-करते बना डाली 1600 लोगों की टीम; खुद बच्चों को दी मुफ्त शिक्षा और लाइब्रेरी, जानें दिलचस्प बातें

सफाई के साथ हरियाली भी: हर रविवार यह टीम एक जगह को साफ करने जाती हैं. खास बात यह है कि इसमें से सभी बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं और मुफ्त में यह नेक काम भी. विनय की टीम केवल दिल्ली से कूड़ा ही नहीं हटा रही, बल्कि वृक्षारोपण से उन जगहों को हराभरा भी बना रही है. उन्होंने बताया कि इन जगहों पर कई किस्म के वृक्ष और फूल वाले पौधे भी लगाए गए हैं, जिसके लिए बच्चों की एक टीम का गठन किया गया है. ये पेड़ लगाने के बाद कम से कम तीन महीने तक उसकी देखभाल की जाती है. टीम यमुना के किनारों की भी सफाई करती है.

नौकरी नहीं, समाज सेवा को चुना: शिक्षा पूरी करने के तुरंग बाद विनय को एक अर्धसरकारी विश्वविद्यालय में लेक्चरर की नौकरी भी मिली थी, जिसे चुनकर आज वह भी आर्थिक तौर पर मजबूत होते. लेकिन उन्होंने 2013 में नौकरी को न चुनकर समाज सेवा करना चुना. वर्तमान में उनकी मुहिम से 1600 करीब बच्चे जुड़े हुए हैं, जिसमें से हर वक्त सक्रिय रहने वाले 350 बच्चों की टीम है जो 40-50 के समूह में सफाई का काम करते हैं. वहीं कुछ अन्य मुहिम से भी जुड़े हुए हैं.

ऐसे हुई शुरुआत: विनय ने बताया कि 2018 में स्वच्छता अभियान को शुरू करने के पीछे दिलचस्प कहानी है. सबसे पहले 2013 में बच्चों को मुफ्त में पढ़ना शुरू किया. इसमें उन बच्चों को पढ़ाया, जो किराए के मकान या झुग्गियों में रहते थे. उन्होंने कहा, मैं जिस जगह रहता हूं, वह जगह वजीरपुर में पहले बहुत गंदगी हुआ करती थी. पार्कों में 12 से 15 फुट ऊंचा कूड़े का ढेर हुआ करता था. बच्चे भी गालियों में आवारा घूमा करते थे. इसके लिए बच्चों का शिक्षित और जागरूक होना बहुत जरूरी था. वहीं अभियान की शुरुआत में सबसे पहले 1 सितंबर, 2018 को हमने 150 बच्चों की टीम के साथ की. पहले ही दिन हमारी टीम ने 150 रिक्शा, स्कूटी और बाइक्स पर मलबा इकट्ठा किया. संसाधनों की कमी होने के बाद भी टीम ने पूरा पार्क साफ किया और आज वहां बच्चे खेलते हैं. उस समय हमारे पर कोई संसाधन नहीं थी. हालांकि संसाधनों की कमी तो आज भी है, लेकिन सोच और जुनून वही है.

विनय दास ने 2018 में इस काम की शुरुआत की थी और आज 1600 लोगों की टीम उनके साथ खड़ी है. इस टीम में सभी प्रवासी परिवार से आते हैं, जिनके माता पिता रोजगार के सिलसिले में दिल्ली आए और किराए के मकान पर रहने लगे. वर्तमान में ज्यादातर बच्चे अपने परिवार के साथ किराए के मकान पर ही रहते हैं और जहां गंदगी देखते हैं, वहां टीम के साथ हाथों में ग्लव्स और मुंह पर मास्क निकल पड़ते हैं. इस दौरान किसी के पास कुदाल, किसी के पास झाड़ू, तो कोई बोरी में कूड़ा भरता नजर आता है. लेकिन यह कहानी स्वच्छता अभियान से ही शुरू नहीं हुई, बल्कि विनय ने पहले इन सभी बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया और उनका सम्पूर्ण विकास करते हुई एक अच्छा और सफल नागरिक बनने की प्रेरणा दी. आज भी उनके पास 300 के करीब बच्चे पढ़ने आते हैं, जिनमें से कई बच्चे तो मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं. इतना शिक्षित होने के बाद भी वह दिल्ली को स्वच्छ बनने की मुहिम से जुड़े हुए हैं. आइए जानतें हैं विनय और उनकी अनोखी पहल से जुड़ी हर बात.

नई दिल्ली: दिल्ली में आपको कई बार गली, मोड़, नुक्कड़, चौक, पार्क या सड़क किनारे मलबा, कूड़ा आदि दिख जाता होगा. आम जनता इसके लिए सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार मानती है और सफाई करने की मांग करती है. लेकिन, राजधानी के वजीरपुर में एक ऐसे शख्स रहते हैं, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर अभी तक 250 से ज्यादा पार्क और कई गली, मोड़, नुक्कड़, चौक, और सड़कों के किनारे से कूड़े के ढरे का सफाया तो किया ही, साथ ही उन जगहों पर वृक्षारोपण भी किया. इस पहल के पीछे हैं विनय दास.

युवा पीढ़ी में जोश जरूरी: इस स्वच्छता अभियान की शुरूआत वजीरपुर से की थी और आज उनकी टीम दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर जाकर काम कर रही है. उनके काम को देखकर वजीरपुर विधानसभा की विधायक पूनम शर्मा ने कहा कि विनय का काम काबिल-ए-तारीफ है. आज की युवा पीढ़ी में यह जोश होना जरूरी है. इनकी टीम से जुड़े सभी बच्चे भी बहुत समझदार और मेहनती है, जो हम जैसे बड़े लोगों को कुछ नया सिखा देते हैं. आने वाले समय में दिल्ली का हर नागरिक इनके काम से प्रभावित होगा. जहां तक संभव हो सकता है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हर संभव मदद करना हमारा काम है.

भगवान का ओल्ड एज होम नहीं: अपने स्वच्छता अभियान के तहत विनय की टीम हर तरह का कूड़ा साफ कर उसको सही ठिकाने पर पहुंचती है, जैसे ग्रीन गार्बेज, मलबा, गीला और सूखा कूड़ा. इसके अलावा सड़क किनारे या पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ी गई भगवान की मूर्तियों को भी उनकी टीम इकट्ठा कर आर्टिफिशल तालाब या बड़े टब में उनका विसर्जन करती है. विनय ने कहा कि मैं भी हिंदू धर्म से आता हूं और देखकर दुख होता है कि जिनकी लोग पूजा रहे हैं, भगवान मानते हैं उनकी मूर्तियों को इस तरह फेंक दिया जाता है या पेड़ों के नीचे छोड़ दिया जाता है. उन्होंने बताया, हमारी टीम ने तमाम पेड़ों पर लिखा शुरू किया कि, 'यह पीपल का पेड़ है, भगवान का ओल्ड एज होम नहीं.' यह लाइन काफी लोगों को पसंद आई. इतना ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने हमारी टीम से संपर्क भी किया.

विनय दास की संस्था से जुड़ी हैं श्रुति (ETV Bharat)

गरीबी में बीता बचपन: विनय के पिता दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में चपरासी की नौकरी किया करते थे. कुछ वर्ष पहले एक गंभीर बीमारी के चलते उनका देहांत हो गया. आज भी विनय वजीरपुर में किराए के एक 8X8 के मकान में पत्नी, दो बच्चे और मां के साथ रहते हैं. बचपन गरीबी में बीता, इसलिए जीवन में अच्छी पढ़ाई और बेहतर नौकरी ही उनका सपना रहा.

लोगों को जागरूक होना जरूरी: अभियान से जुड़े एक अन्य सदस्य राहुल मिश्रा ने बताया कि 2017 में जब वह स्कूल में पढ़ते थे तब से विनय को जानते हैं. आज वह लॉ में मास्टर्स करने के साथ दिल्ली को साफ करने में भी अपना योगदान दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि शुरुआत में माता पिता को अच्छा नहीं लगता था कि उनका बेटा ऐसा काम कर रहा है, लेकिन आज जब लोग उनसे तारीफ करते हैं तो उन्हें भी गर्व होता है. इस अभियान के तहत अभी तक हमारी टीम ने जहां भी साफ की हैं वहां रहने वाले 95 फीसदी लोग सफाई को लेकर जागरूक होते हैं और गंदगी फैलाना कम कर देते हैं.

सीएम से मिली सराहना: विनय कहते हैं कि अच्छे काम की तारीफ को कोई लोग करते हैं, लेकिन मदद के लिए जल्दी कोई आगे नहीं आता. हालांकि, प्रशंसा के लिए हम काम कर भी नहीं रहे. मेरा मकसद बस एक है कि टीम के साथ जुड़े बच्चों का सफल चरित्र निर्माण हो, ताकि वे आगे चलकर जहां भी पहुंचे, वहां ऐसी मुहिम जरूर चलाएं, जिससे समाज और देश तरक्की कर सकें. हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ की थी.

लगातार ऐसे सफाई अभियान चलाती रहती है विनय की टीम (ETV Bharat)

आर्थिक मदद: किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए बेहतर सोच के साथ आर्थिक तौर पर भी मजबूत होना बेहद जरूरी है. इसी तरह साफ सफाई और वृक्षारोपण के लिए बहुत से जरूरी सामानों की जरूरत होती है. ऐसे में विनय के लिए मुहिम को सफल बनने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना बेहद जरूरी था, ताकि जरूरी सामानों को खरीदा जा सके और फ्री लाइब्रेरी का किराया दिया जा सके. इसलिए 2018 के बाद उनके पास पढ़ने आने वाले बच्चों से कुछ फ्रीस लेनी शुरू की. इसमें पहली कक्षा से लेकर 12 तक ट्यूशन पढ़ने वाले छात्रों से अधिकतम 600 रुपये लिए जाते हैं. वहीं कई लोगों के बोलने के बाद 2024 में उन्होंने स्वस्ति दास सेवा समिति नामक गैर सरकारी संस्था का गठन किया.

विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर मुहिम चलाते रहते हैं विनय दास (ETV Bharat)

मां के शब्द: विनय के काम को देखकर उनकी मां बेहद खुश होती हैं. वह बताती हैं कि बच्चों को बहुत कष्ट उठाकर पाला और पढ़ाया. घर में तीन टाइम का खाना भी मुश्किल से बनता था. उस समय घर में बहुत तंगी थी. मैंने विनय को हमेशा यही सिखाया कि पहले पढ़ाई करो. कर्म करो फल की इच्छा मत करो. आज जब बच्चों की अपने बेटे की तरफ से शुरू की गई लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ते हुए देखती हूं तो बहुत खुशी मिलती है. बता दें कि, विनय जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के लिए आवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं.

