कर्नाटक की सेहत पर सवाल: 1700 से अधिक गांवों में सीधी रोड ट्रांसपोर्ट बस की सुविधा नहीं

1,749 गांवों के लिए ट्रांसपोर्ट बस सर्विस एक मृगतृष्णा है. यह हैरानी की बात है कि राज्य के करीब 1,749 गांवों के लिए कोई रोड ट्रांसपोर्ट बस सिस्टम नहीं है. यह शर्मनाक है कि एक प्रोग्रेसिव राज्य के इतने सारे गांवों में ट्रांसपोर्ट बस सर्विस नहीं है.

हालांकि, इतने प्रोग्रेसिव राज्य में यह हैरानी की बात है कि अब भी कई गांवों में रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है. कई गांव रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम से महरूम हैं. कर्नाटक, जो हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है. ऐसे में सभी गांवों के लिए रोड ट्रांसपोर्ट बस सिस्टम न होना राज्य के लिए चिंता की बात है.

कर्नाटक सरकार ने रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अच्छी कनेक्टिविटी हासिल की है. यह लोगों के आने-जाने को आसान बनाने के लिए रोड कनेक्टिविटी दे रही है. यह सरकारी बसों की सर्विस के जरिए राज्य के लोगों को सही ट्रांसपोर्ट बस सिस्टम देने की कोशिश कर रही है.

कर्नाटक एक बहुत प्रोग्रेसिव राज्य है. इतने प्रोग्रेसिव राज्य में अब भी पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं है. हां, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह एक कड़वा सच है. दूसरे राज्यों के मुकाबले ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मामले में कर्नाटक अच्छी हालत में है.

बेंगलुरु: कर्नाटक के कई गांवों में रोड ट्रांसपोर्ट बसें बिल्कुल नहीं हैं. राज्य के करीब 1,749 गांवों में सीधी ट्रांसपोर्ट बस की सुविधा नहीं है.

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की दी गई जानकारी के मुताबिक, KSRTC के अधिकार क्षेत्र में 17 जिले आते हैं. यह कुल 8252 शेड्यूल से 52,317 सर्किट चलाता है. कॉर्पोरेशन के अधिकार क्षेत्र में करीब 21,748 गांव हैं, जिनमें से 20,090 गांवों में ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी गई है. 1,658 गांवों में ट्रांसपोर्ट बस सर्विस नहीं है. जिन गांवों में ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, उनमें से 234 गांवों में भारी गाड़ियों के ट्रैफिक के लिए सड़कें नहीं हैं. 1658 गांवों को 2 km की दूरी तक ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जा रही है.

नॉर्थ-वेस्ट कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 रेवेन्यू जिलों में 4610 गांव हैं, और 4565 गांवों में ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी गई है. बाकी 45 गांवों में ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं दी गई है, क्योंकि वहां बस ट्रैफिक के लिए सही सड़क नहीं है. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बताया है कि इन गांवों में ट्रांसपोर्ट की सुविधा तब तक दी जा रही है, जब तक 2 km से पास सड़क है.

कल्याण कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कुल 5283 बसे हुए गांवों में से 5237 गांवों में ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी गई है. बाकी 46 गांवों में भारी गाड़ियों के ट्रैफिक के लिए सही सड़कें नहीं हैं, इसलिए ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी देना मुमकिन नहीं हो पाया है. इन गांवों में ट्रांसपोर्ट की सुविधा तब तक दी गई है, जब तक पास में सड़क है, भले ही वह 2 km दूर हो.

बेंगलुरु के चारों ओर BMTC बस सर्विस: इस बीच, बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का ऑपरेशनल स्कोप ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पालिका लिमिट से 25 km तक है. कॉर्पोरेशन के ऑपरेशनल स्कोप में आने वाले सभी इलाकों और जहां बसों के ऑपरेशन के लिए सही सड़कें हैं. वहां ट्रांसपोर्ट की सुविधाएँ दी जाती हैं.

इस बारे में, यह बताया गया है कि बेंगलुरु शहर और बाहरी इलाकों में यात्रियों की ट्रैफिक/जरूरतों के हिसाब से हर दिन 66,043 स्टॉप के साथ 1,820 रूट पर 6,288 बसें चलाई जा रही हैं. इनमें AC वाली बसें भी शामिल हैं, जो 13.04 लाख km को कवर करती हैं, और औसतन 44 लाख यात्री बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसों में सफर कर रहे हैं.

रूट सर्वे और रिव्यू करें: जिन गांवों में ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं नहीं हैं, उन्हें मांग के हिसाब से धीरे-धीरे बेसिक सुविधाएं देने का प्लान बनाया जा रहा है. इस बारे में, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने एक लिखित जवाब दिया है, जिसमें कहा गया है कि रूट सर्वे और रिव्यू करके ट्रांसपोर्ट की सुविधाएँ देने के लिए प्रायोरिटी पर हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं.

कर्नाटक के किन जिलों के कितने गांवों में बस सर्विस नहीं है?