भारत-बांग्लादेश सीमा पर निगरानी में जुटे ग्रामीण, घुसपैठियों का पता लगाने में BSF की कर रहे मदद

हाल ही में त्रिपुरा के खोवाई जिले में स्थानीय ग्रामीणों ने कम से कम आठ बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा है.

BSF
सीमा पर तैनात बीएसएफ जवान (फाइल फोटो ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 7, 2025 at 8:04 PM IST

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: त्रिपुरा में भारत-बांग्लादेश सीमा पर रहने वाले ग्रामीण अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का पता लगाने के लिए सतर्क हो गए हैं. त्रिपुरा में तैनात बीएसएफ के उप महानिरीक्षक (DIG) के गणेश ने ईटीवी भारत से कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर त्रिपुरा के खोवाई जिले में रहने वाले आदिवासी ग्रामीण अवैध घुसपैठियों का पता लगाने में बीएसएफ की मदद कर रहे हैं.

हाल ही में खोवाई में स्थानीय ग्रामीणों ने कम से कम आठ बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा. बता दें कि त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है. हालांकि सीमा का अधिकांश हिस्सा फेंस से घिरा हुआ है, लेकिन त्रिपुरा-बांग्लादेश सीमा पर कई ऐसे स्थान हैं जहां बाड़ नहीं लगी है.

गौरतलब है कि सीमा पर मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों की मौजूदगी ने बाड़ लगाने के काम में एक चुनौती पेश की है. स्थानीय ग्रामीणों के कई घर भारत और बांग्लादेश के बीच फैले हुए हैं. उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद सीमा पार से बड़े पैमाने पर घुसपैठ की आशंका के चलते, बीएसएफ ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर गश्त बढ़ा दी है.

त्रिपुरा में घुसपैठ के आरोप में 700 से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
दरअसल, पिछले साल जनवरी से इस साल फरवरी तक त्रिपुरा में घुसपैठ के आरोप में 700 से ज्यादा बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है. हाल के महीनों में लगभग 500 कथित अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम से पड़ोसी देश वापस खदेड़ा गया है. भारत-बांग्लादेश सीमा का भारतीय पक्ष पश्चिम बंगाल (2216.7 किमी), असम (263 किमी), मेघालय (443 किमी), त्रिपुरा (856 किमी) और मिजोरम (318 किमी) से जुड़ा है.

यह पूरा क्षेत्र मैदानों, नदी-तटों, पहाड़ियों और जंगलों से घिरा है. यह इलाका घनी आबादी वाला है और सीमा तक खेती-बाड़ी होती है. भारत-बांग्लादेश सीमा पार से घुसपैठ, तस्करी और अन्य राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार ने इस सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू किया है. गणेश ने कहा, "सीमा सुरक्षा बल (BSF) अवैध सीमा पार गतिविधियों और बांग्लादेश से भारत में अवैध प्रवासन को रोकने के लिए चौबीसों घंटे अपनी ड्यूटी निभा रहा है, जो कि प्रमुख चुनौतियां हैं."

सीमा पर बाड़ लगाने की मंजूरी
सीमा पार से अवैध प्रवास और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों सहित अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए भारत सरकार ने चरणबद्ध तरीके से फ्लडलाइट्स युक्त सीमा बाड़ लगाने की मंजूरी दी थी. भारत-बांग्लादेश की कुल 4096.7 किलोमीटर सीमा में से 3196.705 किलोमीटर पर फिजिकल फेंसिंग लगाई जा चुकी है. नॉन-फिजिकल बैरियर तकनीकी समाधानों के रूप में हैं. पुराने डिजाइन की बाड़ों को नए डिजाइन की बाड़ों से बदला जा रहा है.

परियोजना के पूरा होने में देरी
ईटीवी भारत के पास मौजूद गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार नदी और निचले इलाकों, सीमा के पास बस्तियों, लंबित भूमि अधिग्रहण मामलों और सीमावर्ती आबादी के विरोध के कारण इस सीमा पर कुछ हिस्सों में बाड़ लगाने में कुछ समस्याएं आई हैं, जिससे परियोजना के पूरा होने में देरी हुई है.

सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर संचार और परिचालन गतिशीलता के लिए सीमा सड़कों का निर्माण किया गया है. अब तक स्वीकृत 4223.04 किलोमीटर लंबाई में से 3785.30 किलोमीटर सीमा सड़कों का निर्माण किया जा चुका है. भारत सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में फ्लडलाइट्स लगाने का कार्य करने का निर्णय लिया है.

सीमा पर स्वीकृत बॉर्डर फ्लड लाइट द्वारा कवर की जाने वाली 3077.549 किमी लंबाई में से 2729.236 किमी लंबाई पर काम पूरा हो चुका है.

