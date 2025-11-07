ETV Bharat / bharat

भारत-बांग्लादेश सीमा पर निगरानी में जुटे ग्रामीण, घुसपैठियों का पता लगाने में BSF की कर रहे मदद

गौतम देबरॉय नई दिल्ली: त्रिपुरा में भारत-बांग्लादेश सीमा पर रहने वाले ग्रामीण अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का पता लगाने के लिए सतर्क हो गए हैं. त्रिपुरा में तैनात बीएसएफ के उप महानिरीक्षक (DIG) के गणेश ने ईटीवी भारत से कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर त्रिपुरा के खोवाई जिले में रहने वाले आदिवासी ग्रामीण अवैध घुसपैठियों का पता लगाने में बीएसएफ की मदद कर रहे हैं. हाल ही में खोवाई में स्थानीय ग्रामीणों ने कम से कम आठ बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा. बता दें कि त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है. हालांकि सीमा का अधिकांश हिस्सा फेंस से घिरा हुआ है, लेकिन त्रिपुरा-बांग्लादेश सीमा पर कई ऐसे स्थान हैं जहां बाड़ नहीं लगी है. गौरतलब है कि सीमा पर मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों की मौजूदगी ने बाड़ लगाने के काम में एक चुनौती पेश की है. स्थानीय ग्रामीणों के कई घर भारत और बांग्लादेश के बीच फैले हुए हैं. उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद सीमा पार से बड़े पैमाने पर घुसपैठ की आशंका के चलते, बीएसएफ ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर गश्त बढ़ा दी है. त्रिपुरा में घुसपैठ के आरोप में 700 से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार

दरअसल, पिछले साल जनवरी से इस साल फरवरी तक त्रिपुरा में घुसपैठ के आरोप में 700 से ज्यादा बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है. हाल के महीनों में लगभग 500 कथित अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम से पड़ोसी देश वापस खदेड़ा गया है. भारत-बांग्लादेश सीमा का भारतीय पक्ष पश्चिम बंगाल (2216.7 किमी), असम (263 किमी), मेघालय (443 किमी), त्रिपुरा (856 किमी) और मिजोरम (318 किमी) से जुड़ा है.