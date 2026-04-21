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ईटीवी भारत की टीम को ग्रामीणों ने बताया, 'स्वास्थ्य केंद्र तो है, पर डॉक्टर नदारद !'

चुनाव के समय जनता हर उस मांग को सामने रखना चाहती है, जिसका वे सामना करते हैं. पढ़ें पूरी खबर.

Bankura West Bengal
स्वास्थ्य केंद्र का दरवाजा बंद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 21, 2026 at 7:40 PM IST

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तारक चटर्जी

श्रीचंद्रपुर (बांकुरा, प. बंगाल) : एक समय यहां एक विशाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित था. पर अब उस केंद्र के अधिकांश कमरे जंगली घास से ढक गए हैं और एक जर्जर, परित्यक्त इमारत जैसे दिखते हैं. तकनीकी रूप से यहां एक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है, लेकिन यह प्रतिदिन केवल कुछ घंटों के लिए ही खुला रहता है. स्थानीय निवासियों को प्रसूति देखभाल से लेकर दुर्घटनाओं और विभिन्न बीमारियों के उपचार तक कई प्रकार की चिकित्सा आवश्यकताओं का सामना करना पड़ता है, फिर भी उन्हें पर्याप्त सहायता नहीं मिल पाती है.

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि व्यापक चिकित्सा उपचार तो दूर, इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बुनियादी प्राथमिक उपचार भी उपलब्ध नहीं है. यह भयावह वास्तविकता बांकुरा के साल्टोरा विधानसभा क्षेत्र के गंगाजलघाटी ब्लॉक में स्थित श्रीचंद्रपुर में सामने आई है.ग्रामीणों के अनुसार, बांकुरा में श्रीचंद्रपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना 50 वर्ष से भी अधिक समय पहले वाम मोर्चा के शासनकाल में हुई थी. उस समय यह गंगाजलघाटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था. वाम मोर्चा ने इस क्षेत्र में लंबे समय तक सत्ता संभाली थी. हालांकि, बाद में हुए परिसीमन के बाद, गंगाजलघाटी विधानसभा क्षेत्र को भंग कर दिया गया और इस क्षेत्र को साल्टोरा विधानसभा क्षेत्र में शामिल कर लिया गया. 2011 और 2016 दोनों चुनावों में तृणमूल कांग्रेस ने इस साल्टोरा विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल की.

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प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ऐसा है हाल (ETV Bharat)

ग्रामीणों का आरोप है कि 2011 से श्रीचंद्रपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है. यहां डॉक्टरों और नर्सों की भारी कमी है. जो थोड़े-बहुत डॉक्टर मौजूद हैं, वे भी बाह्य रोगी विभाग में कुछ ही मरीजों का इलाज करके केंद्र बंद कर देते हैं और दिन भर का काम खत्म करके चले जाते हैं. विडंबना यह है कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाती है. फिर भी, इन आवंटनों के बावजूद, श्रीचंद्रपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति दयनीय बनी हुई है.

2021 में, साल्टोरा विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक बदलाव आया. तृणमूल कांग्रेस को हराकर, जिसने एक दशक से इस सीट पर कब्जा जमा रखा था, भाजपा के चंदना बौरी पहली बार साल्टोरा से विधायक बने. ग्रामीणों को उम्मीद थी कि नेतृत्व में इस बदलाव से स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति में सुधार होगा. हालांकि, उनका आरोप है कि बार-बार अपील और प्रस्तुतियों के बावजूद, स्वास्थ्य केंद्र की दुर्दशा में कोई बदलाव नहीं आया है.

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खंडहर में तब्दील हो चुका है पीएचसी (ETV Bharat)

ईटीवी भारत का ‘बांग्ला वोट’ कार्यक्रम जब श्रीचंद्रपुर पहुंचा, तो ग्रामीणों ने टीम से स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लेने का आग्रह किया. इस सुझाव पर अमल करते हुए, ईटीवी भारत ने केंद्र का दौरा किया और वहां की स्थिति देखकर दंग रह गए. यह स्वास्थ्य केंद्र कभी एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था और इसमें व्यापक बुनियादी ढांचा मौजूद था. लेकिन आज इसका अधिकांश हिस्सा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है. इन खंडहरों के बीच एक नई, चमकदार इमारत में एक आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित है—लेकिन वह भी बंद पड़ा है.

ग्रामीणों के अनुसार, "स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर और एक नर्स तैनात हैं. लेकिन वे अपनी मर्जी से आते-जाते हैं. यहां की स्वास्थ्य सुविधाएं 24 घंटे सेवा प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं." ग्रामीणों ने आगे कहा, "हमारे गांव के बीच से एक राजमार्ग गुजरता है, जिस पर दूर-दूर से आने वाले वाहन लगातार चलते रहते हैं. दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं. इसके अलावा, ग्रामीण देर रात बीमार पड़ जाते हैं या गर्भवती महिलाओं को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है. फिर भी, इन सभी मामलों में श्रीचंद्रपुर स्वास्थ्य केंद्र से कोई चिकित्सा सहायता नहीं मिल पाती है."

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स्वास्थ्य केंद्र की जर्जर स्थिति (ETV Bharat)

ईटीवी भारत के कैमरों के सामने बोलते हुए, ग्रामीणों ने दुख व्यक्त किया कि उन्हें इस केंद्र में प्राथमिक चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं.सामान्य बीमारियों के लिए भी, जिनमें अस्पताल में भर्ती या चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, ग्रामीणों को बांकुरा के अमरकानन अस्पताल तक 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है. यदि स्थिति गंभीर हो जाती है, तो उन्हें बांकुरा जिला मुख्यालय स्थित बांकुरा सम्मिलानी मेडिकल कॉलेज तक जाना पड़ता है. कई मामलों में, मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं. दिल का दौरा या स्ट्रोक से पीड़ित लोगों के लिए आपातकालीन देखभाल की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है. गर्भवती महिलाओं के लिए भी स्थिति उतनी ही गंभीर है. इसके अलावा, दुर्घटना पीड़ितों के इलाज के लिए आस-पास कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है. ऐसे इलाज के लिए, व्यक्ति को बांकुरा सम्मिलानी मेडिकल कॉलेज तक दोबारा यात्रा करनी पड़ती है—जिसकी देरी से, अधिकांश मामलों में, रोगी की स्थिति में गंभीर गिरावट आ जाती है.

विधानसभा चुनाव आ गए हैं. इस बहुप्रतीक्षित चुनावी मुकाबले की पूर्व संध्या पर, निवासियों की एक स्पष्ट मांग है: चाहे कोई भी पार्टी सरकार बनाए, पीने के पानी और सड़कों जैसी अन्य नागरिक सुविधाओं के साथ-साथ स्थानीय स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना में सुधार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता के दशकों बाद भी, इस क्षेत्र के लोगों को बुनियादी चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए 25 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है.

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