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किशाऊ बांध परियोजना को लेकर चिंता में ग्रामीण, क्वानू में किया जबरदस्त प्रदर्शन

किशाऊ बांध परियोजना का विरोध ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

विकासनगर: उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा को अलग करने वाली टोंस नदी पर प्रस्तावित किशाऊ बांध परियोजना का विरोध लगातार हो रहा है. इसी कड़ी में तमाम गांवों से सैकड़ों महिलाएं और पुरुष हाथों में तख्तियां लेकर क्वानू पहुंचे. जहां उन्होंने जोरदार नारेबाजी की. साथ ही उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन, मकान, खेत खलिहान को बर्बाद होने से बचाने की मांग रखी. इसके अलावा उन्होंने किशाऊ बांध परियोजना का निर्माण क्वानू से आगे से करने की मांग उठाई.

क्वानू में जबरदस्त प्रदर्शन: दरअसल, देश के सबसे बड़े बांधों में से एक किशाऊ बांध को लेकर लगातार विरोध हो रहा है. किशाऊ बांध संघर्ष समिति के बैनर तले मैलोत शम्भर क्ववानू में सैकड़ों की संख्या में विभिन्न गांवों से ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया. जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हुए. उन्होंने नारेबाजी करते हुए कहा कि उनका यह विरोध बांध के विरोध में नहीं है, बल्कि अपने खेत-खलिहान और गांव बचाने के लिए है.