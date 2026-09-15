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सिमडेगा में चटाई पर स्वास्थ्य व्यवस्था, ग्रामीण मरीज को चादर समेत उठाकर ले गये अस्पताल!

चटाई पर मरीज को ढोते ग्रामीण (सिमडेगा) ( ETV Bharat )