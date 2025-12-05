ETV Bharat / bharat

बेबसी और बम का खौफ, पेट की आग ग्रामीण को खींच ले रही मौत के मुंह में! जानें, सारंडा की पूरी कहानी

पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा के जंगलों में नक्सलियों ने मौत बिछा रखी है. जिसका शिकार ग्रामीण हो रहे हैं.

Villagers falling victim to IEDs planted by Naxalites in Saranda forest of West Singhbhum district
ग्राफिक्स इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 5, 2025 at 6:52 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

रांचीः सारंडा झारखंड का एक घने जंगल का इलाका और ये झारखंड में नक्सलियों का आखिरी किला भी है. इन जंगलों में चारों तरफ मौत बिछी है, क्योंकि नक्सली खुद को बचाने के लिए चप्पे-चप्पे पर बारूदी सुरंग का जाल बिछा रखा है. आज इसी चक्रव्यूह की चपेट में आकर सारंडा के मासूम ग्रामीण मौत के शिकार हो रहे हैं.

28 नवंबर 2025 को चाईबासा के कोलबोगा जंगल में अपनी दो सहेलियों के साथ जंगल में जलावन के लिए लकड़ी चुनने गई फूलो धनवार अपने परिवार के लिए ठंड से राहत नहीं दिलवा पाई. क्योंकि जंगल मे हुए विस्फोट में फूलो के प्राण पखेरू उड़ गए. फूलो कोई पहली युवती नहीं है जो नक्सलियों के द्वारा अपने बचाव के लिए बिछाए गए मौत के जाल में फंसी थी. जंगल में जाना ग्रामीणों की मजबूरी और जंगल जाने की कीमत उनकी मौत के रूप में सामने आ रही है.

जंगल में मौत का जाल!

झारखंड सहित देश भर में तमाम नक्सल प्रभावित इलाकों से नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा रहा है या फिर उन्हें एनकाउंटर में मार गिराया जा रहा. खौफ की वजह से नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं. लेकिन झारखंड में नक्सलवाद का वर्तमान परिदृश्य बिल्कुल विषम है.

Villagers falling victim to IEDs planted by Naxalites in Saranda forest of West Singhbhum district
सारंडा में है घने जंगल (ETV Bharat)

सारंडा झारखंड में नक्सलवाद का अंतिम किला है, जिसे बचाने के लिए नक्सलियों ने कई किलोमीटर के दायरे में आईईडी रूपी मौत का जाल बिछा रखा है. सुरक्षाबल नक्सलियों के आईईडी के चक्रव्यूह को भेदने में लगे हुए हैं. लेकिन इन सबके बीच नक्सलियों के चक्रव्यूह में सारंडा के जंगलों में रहने वाले मासूम ग्रामीण फंस रहे हैं, जिसमें वे बेमौत मारे जा रहे हैं, अपाहिज हो रहे हैं. साथ ही उनके जानवर भी मौत के आगोश में समा रहे हैं. नक्सलियों के द्वारा जमीन के नीचे लगाए गए आईईडी का शिकार सबसे ज्यादा ग्रामीण ही हो रहे हैं.

जंगल जीविका का सबसे प्रमुख साधन

सारंडा के जंगलों में दर्जनों गांव हैं. जिनमें रहने वालों हजारों की संख्या में ग्रामीणों की आजीविका का सबसे बड़ा साधन जंगल के उत्पाद है. जंगल में मिलने वाली औषधि, फल-कंद मूल और जड़ी बूटियां ग्रामीणों के आय के साधन हैं. घने जंगलों से इन्हें निकालकर ग्रामीण न सिर्फ अपने इलाज के लिए दवाइयां का निर्माण करते हैं बल्कि उसे बेचकर आय भी अर्जित करते हैं.

Villagers falling victim to IEDs planted by Naxalites in Saranda forest of West Singhbhum district
जीविका का आधार है सारंडा के जंगल (ETV Bharat)

वहीं सारंडा में रहने वाले आदिवासी समाज के लोग अपनी सांस्कृतिक धार्मिक और आजीविका के अधिकारों के लिए भी वन क्षेत्र पर ही निर्भर हैं. जानवरों के लिए चारा और घर निर्माण के लिए लकड़ी तक जंगल से ही मिलता है. क्योंकि सारंडा के अधिसंख्य गावों में अब तक विकास ना के बराबर हुआ है, इसलिए जंगल ही ग्रामीणों की आय का सबसे बड़ा साधन है. हर हाल में जंगल जाना पहुंचना ग्रामीणों की मजबूरी है और यही मजबूरी उनकी मौत का कारण बन रही है.

जारी है मौत का सिलसिला, क्या है आंकड़ा

हाल के दिनों में 28 नवंबर 2025 को चाईबासा के कोलबोगा जंगल मे अपनी दो सहेलियों के साथ जंगल मे जलावन के लिए लकड़ी चुनने गई फूलो धनवार आईईडी विस्फोट में मारी गई. जबकि शालिनी और बरसी धनवार गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं अक्टूबर 2025 महीने में जंगल में लकड़ी चुनने गई एक 9 साल की बच्ची आईईडी विस्फोट में मारी गई. यहां बता दें कि नवंबर 2023 से 2024 तक 22 ग्रामीण मारे गए. इन सभी अपनी जान जंगल में बिछाई आईईडी विस्फोट में गंवाई है.

Villagers falling victim to IEDs planted by Naxalites in Saranda forest of West Singhbhum district
आईईडी की चपेट में आ रहे मासूम ग्रामीण (ETV Bharat)

नक्सली अपनी जान बचाने के लिए ग्रामीणों को भी बना रहे निशाना!

वैसे तो झारखंड के नक्सल इतिहास में नक्सली संगठन हमेशा से ग्रामीणों को अपना निशाना बनाते रहे हैं. कभी मुखबिर के नाम पर तो कभी पनाह नहीं देने के नाम पर लेकिन पुलिस के जोरदार अभियान के बाद परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं. झारखंड के अधिकांश नक्सल होल्ड से माओवादियों को खदेड़ दिया गया है.

Villagers falling victim to IEDs planted by Naxalites in Saranda forest of West Singhbhum district
IED विस्फोट का दृश्य (ETV Bharat)

लेकिन कोल्हान में कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहां नक्सली अभी भी अपने आपको बचाने में कामयाब हुए हैं. नक्सलियों की यह कामयाबी ग्रामीणों के खून से तैयार की गई है. घनघोर बीहड़ों में नक्सलियों ने खुद को बचाने के लिए पूरे जंगल में ही लैंडमाइंस बिछा दिया है. लैंडमाइंस ऐसे जंगलों में बिछाए गए हैं जहां ग्रामीणों का रोज आना जाना होता है, नतीजा लगातार ग्रामीण लैंडमाइंस विस्फोट में अपनी जान गंवा रहे हैं.

बंकर और लैंडमाइंस को बिना नष्ट किए सारंडा फतह मुश्किल

झारखंड में कोल्हान को छोड़ कर नक्सलियों के लगभग हर सुरक्षित ठिकानों को सुरक्षा बलों के द्वारा तबाह कर दिया गया है, लेकिन सारंडा आज भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है. सारंडा में नक्सली जब तक पुलिस को गहरे घाव भी दे रहे हैं. साल 2025 के दौरान अब तक सारंडा में दो जवान वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं तो 10 से ज्यादा घायल होने की वजह से अस्पताल तक पहुंचे.

Villagers falling victim to IEDs planted by Naxalites in Saranda forest of West Singhbhum district
नक्सलियों द्वारा लगाए गये बारूदी सुरंग (ETV Bharat)

सारंडा को लेकर भले ही कई तरह के दावे पूर्व में किए जा चुके हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि जब तक जंगली क्षेत्र में नक्सलियों के द्वारा बनाए गए बंकर और जमीन के नीचे लगाए गए आईईडी के चक्रव्यूह को पूरी तरह से ध्वस्त नहीं किया जाएगा सारंडा पर सुरक्षा बलों का कब्जा होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. जब-जब सुरक्षा बल सारंडा के घनघोर जंगलों में आगे बढ़ रहे हैं उन्हें नुकसान हो रहा है. यह भी सही है कि इस दौरान लगभग 100 से ज्यादा बंकर, नक्सलियों के ठिकाने और आईईडी को नष्ट किया जा चुका है लेकिन इसमें नुकसान भी भारी हुआ है.

बंकर में अनाज, दवा से लेकर हथियार तक

अपने आपको किसी भी कीमत पर बचाने के लिए नक्सलियों ने सारंडा के वन क्षेत्र में बेहद कामयाब बंकर बना रखे हैं. दो साल के जोरदार अभियान चलाकर दर्जनों बंकरों को नष्ट किया गया है. बंकर तक पुलिस न पहुंचे इसलिए उसके चारों तरफ स्पाइक होल्स और आईईडी का जाल बिछा कर रखा गया है. स्पाइक होल को नुकीले छड़ों से भर कर रखा गया है.

Villagers falling victim to IEDs planted by Naxalites in Saranda forest of West Singhbhum district
स्पाइक होल को नष्ट करते जवान (ETV Bharat)

हताहत हो रहे हैं जवान, 2025 में अब तक दो शहीद

अभियान में लगे सुरक्षा बल किसी भी तरह सारंडा पर फतेह करना चाहते हैं. लेकिन जमीन के नीचे बिछाए गए मौत का सामान उनके रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं. जनवरी 2025 से लेकर अब तक नक्सलियों के द्वारा एक दर्जन बार ब्लास्ट किया गया है. 5 मार्च को हुए ब्लास्ट में तीन जवान घायल हुए, 16 मार्च के ब्लास्ट में एक जवान घायल हुआ. जबकि 22 मार्च को हुए ब्लास्ट में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर सुनील मंडल शहीद हो गए. वहीं सीआरपीएफ के ही हेड कांस्टेबल घायल हो गए. जबकि 13 अप्रैल को हुए ब्लास्ट में जगुआर के कांस्टेबल सुनील धान शहीद हो गए.

ये इलाके हैं बेहद खतरनाक

चाईबासा के जराइकेला, रेंगरा, टोंटो, सोनुआ, जेटेया, गुदड़ी और टुम्बाहाता ऐसे इलाके हैं जहां के जंगलों में कदम-कदम पर जमीन के नीचे नक्सलियों ने मौत का सामान बिछा रखा है. इन जंगली इलाकों में विस्फोट होने की वजह से पिछले डेढ़ साल में 22 ग्रामीण अपनी जान गंवा चुके हैं. स्थिति यह है कि बाइक से भी जंगल में अभियान पर निकले जवान आईईडी का शिकार हो रहे हैं.

Villagers falling victim to IEDs planted by Naxalites in Saranda forest of West Singhbhum district
सारंडा के ये इलाके हैं खतरनाक (ETV Bharat)

60 से ज्यादा नक्सलियों की संख्या, अधिकांश हैं इनामी

दरअसल, कोल्हान में नक्सलियों के शीर्ष नेताओं ने पनाह ले रखा है. बूढ़ापहाड़ के बाद कोल्हान ही एक मात्र वो जगह है जिसे नक्सलियों ने अपने मुख्यालय के रूप में स्थापित किया था. मुख्यालय होने के नाते यहां एक करोड़ के इनामी नक्सली नेताओं का भी बसेरा है. जानकारी के अनुसार सारंडा में एक करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा, अनमोल दा, टेक विश्वनाथ उर्फ संतोष, मोचु, चमन, कंडे, अजय महतो, सागेन अंगारिया और अश्विन जैसे खतरनाक नक्सली कमांडर मौजूद हैं. इनके पास 60 से ज्यादा लड़ाके हैं जो गुर्रीला वार में माहिर हैं.

अभियान जारी है, जल्द होगा खात्मा

कोल्हान में आए दिन आईईडी विस्फोट में ग्रामीणों की मौत और जवानों के घायल होने के सवाल पर झारखंड के आईजी अभियान माइकल राज ने बताया कि कोल्हान में नक्सलियों की धार कुंद हो गई है, उनके पास अब कुछ नहीं बचा है. नतीजा में आईईडी बमों के जरिए मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका नुकसान ग्रामीणों को और जवानों को हो रहा है.

जानकारी देते आईजी अभियान (ETV Bharat)

आईजी अभियान के अनुसार ग्रामीणों के लिए जीविका का सबसे बड़ा साधन जंगल ही है. कई जगह जंगलों में खतरे का निशान भी बनाया गया है. ग्रामीणों को समझाया भी जाता है कि वह जंगल की तरफ ना जाए लेकिन जंगल के उत्पाद इकट्ठा करने के लिए ग्रामीण अक्सर जंगल में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जान का नुकसान होता है.

आईजी अभियान के अनुसार विस्फोट की वजह से कई जंगली हाथियों को नुकसान पहुंचा है, इसके अलावा कई लोग इससे प्रभावित है. सारंडा में अभियान चल रहा है नक्सली बैकफुट पर हैं और आमने-सामने की लड़ाई सभी पीछे भाग चुके हैं. सारंडा को क्लीन करने के लिए अभियान लगातार जारी है. उम्मीद है जल्द ही वहां से नक्सलियो का सफाया होगा इसके बाद ग्रामीण सुरक्षित वातावरण में अपने जंगलों की तरफ जा पाएंगे.

Villagers falling victim to IEDs planted by Naxalites in Saranda forest of West Singhbhum district
सारंडा में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन (ETV Bharat)

पांच साल के अभियान में क्या-क्या हुआ कोल्हान में

साल 2022 से लेकर अब तक सारंडा के घनघोर जंगलों में चार दर्जन के करीब पुलिस कैंप स्थापित कर दिए गए. पांच साल में अभियान के दौरान लगभग 180 नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है और मुठभेड़ में 15 नक्सलियों को मार गिराया गया है. साथ ही उनके पास से 80 से ज्यादा हथियार भी बरामद किए गए. 700 से ज्यादा आईईडी बम, 170 से ज्यादा स्पाइक होल और 100 के करीब नक्सलियों के बंकर को ध्वस्त किया गया है. लेकिन इतने के बाद भी सारंडा नक्सल मुक्त नहीं हो सका है. सारंडा की लड़ाई लम्बी खिंच रही है जिसमें नुकसान सुरक्षाबलों के साथ साथ ग्रामीणों को भी हो रहा है.

इसे भी पढ़ें- सारंडा में जंग जैसे हालात! जल्द ध्वस्त होगा नक्सलियों का अंतिम गढ़, मार्च 2026 तक झारखंड होगा नक्सल-मुक्त

इसे भी पढ़ें- सारंडा में मुठभेड़: हथियार, लैपटॉप और रेडियो सेट से अहम खुलासे की उम्मीद

इसे भी पढे़ं- सारंडा में आईईडी ब्लास्ट: सीआरपीएफ का डॉग शहीद, हैंडलर जवान घायल

TAGGED:

नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन
WEST SINGHBHUM DISTRICT
VILLAGERS FALLING VICTIM TO IEDS
NAXALITES PLANTED IEDS IN SARANDA
SARANDA FOREST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.