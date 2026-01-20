धनबाद के पूर्णाटांड़ और खैरटांड़ गांव में कब खत्म होगा सड़क और पानी का इतंजार? आजादी के 77 साल बाद भी नहीं पहुंचा विकास
धनबाद के पूर्णाटांड़ और खैरटांड़ गांव के ग्रामीण सड़क और पानी की मांग सरकार और प्रशासन से लगातार कर रहे हैं.
Published : January 20, 2026 at 8:49 PM IST
धनबाद: आजादी के 77 साल बाद भी लोग सड़क और पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं. ये हाल है पूर्वी टुंडी प्रखंड के रामपुर पंचायत के पूर्णाटांड़ और खैरटांड़ गांव का. लिंक रोड से इन दोनों गांवों की दूरी करीब ढाई किलोमीटर के आसपास है. ढाई किलोमीटर का यह रास्ता मिट्टीनुमा और ऊबड़ खाबड़ है. बारिश के दिनों में ग्रामीणों की परेशानी घटने के बजाय बढ़ जाती है. बारिश में ग्रामीण यह रास्ता गिरते फिसलते तय करते हैं.
गांव में एंबुलेंस आने का रास्ता तक नहीं
मतलब साफ है कि बारिश के समय गांव में बसे लोगों का संपर्क टूट जाता है. यदि किसी की तबीयत बिगड़ जाए या फिर किसी गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना पड़े तो यह समय लोगों के लिए सबसे कठिनाई भरा रहता है, क्योंकि एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाता है. नतीजन मरीज को खाट पर लादकर एंबुलेंस तक ले जाना पड़ता है. गांव में एक उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय भी है, जिसमें बच्चे हर दिन पढ़ाई करते हैं. बच्चे पगडंडियों के रास्ते स्कूल आते और जाते हैं लेकिन बारिश में गांव की कच्ची सड़क पर फिसलन शुरू हो जाती है, जिससे बच्चे कई बार गिर जाते हैं. पक्की सड़क नहीं होने से बारिश के दौरान बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है.
नीचे पहुंचा कुंए का जलस्तर
गांव में पानी की बात करें तो इक्का दुक्का चापाकल हैं लेकिन वह भी खराब हैं. गांव में एक कुंआ है, उसमें भी जलस्तर काफी नीचे चला गया है. ग्रामीणों ने खुद ही गड्ढा खोदकर डांड़ी तैयार की है. गांव के लोग इसी के पानी का इस्तेमाल करते हैं. दोनों गांव की आबादी 1000 से ज्यादा है, जिसमें एससी और एसटी लोग रहते हैं. इन लोगों का जीवन काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है.
बारिश में रास्तों पर बढ़ जाती है फिसलन
गांव में रहने वाले युवक विशाल कर्मकार ने बताया कि सड़क अभी तक नहीं बनी है. बारिश के मौसम में मिट्टी गीली होने की वजह से बाइक लेकर गिर जाते हैं. हमेशा डर बना रहता है. गिरने के बाद घायल भी हो जाते हैं. स्थानीय महिला रेखा देवी बताती हैं कि बारिश के दिनों में हमारे लिए जीना दूभर हो जाता है. किसी की तबीयत बिगड़ने पर उसे खाट पर ले जाना पड़ता है. क्योंकि गांव से शहर तक सीधे पहुंचना आसान काम नहीं है.
स्कूल पहुंचना हो जाता है मुश्किल
ग्रामीण प्रेम बास्की बताते हैं कि गांव में शुरू से ही सड़क नहीं बनी है. बारिश के दिनों में गांव से बाहर जाकर पढ़ाई करने वाले बच्चों को काफी मुसीबत झेलनी पड़ती है. वह पढ़ाई के लिए कहीं नहीं जा पाते हैं. इसके साथ ही पानी के लिए भी काफी कठिनाई होती है. एक अन्य ग्रामीण अनिल टुडू बताते हैं कि जन्म से ही हमारे लिए समस्या बनी हुई है. सड़क नहीं होने की वजह से आने जाने में भारी दिक्कत होती है. वो बताते हैं कि गांव में पानी की व्यवस्था भी ठीक नहीं है. लोग यहां वहां से पानी का इतंजाम करते हैं. समस्याओं के निराकरण के लिए जनप्रतिनिधियों से बोलकर थक चुके हैं लेकिन यहां हमारी सुनने वाला कोई नहीं है.
खाट के सहारे मरीज
एक ग्रामीण महिला बुधनी देवी ने बताया गांव में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सड़क नहीं बनी है. गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने में ग्रामीणों को भारी परेशानी होती है. इसके साथ ही गांव में पानी की समस्या का हल भी नहीं हो पाया है.
गिरते पड़ते पहुंचते हैं स्कूल
इसके साथ ही स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा गायत्री और छात्र उदय बताते हैं कि बारिश के दिनों में स्कूल जाना काफी कठिनाई भरा काम हो जाता है. मिट्टी में फिसलन की वजह से कई बार पगडंडियों में गिर जाते हैं. जिससे कई बार हमें चोट भी लग जाती है. स्कूल टीचर हीरा रजक बताते हैं कि कि बारिश के दिनों में बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं. क्योंकि उस समय गांव में जलभराव और कीचड़ रहता है, जिससे बच्चों के अभिभावक उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं.
इलाके में सड़क बनाने के लिए योजना तैयार है. छह महीने में सड़क बनाने का कार्य शुरू हो जाएगा. दूसरी समस्याओं को भी जल्द दूर किया जाएगा: आदित्य रंजन, डीसी
