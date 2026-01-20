ETV Bharat / bharat

धनबाद के पूर्णाटांड़ और खैरटांड़ गांव में कब खत्म होगा सड़क और पानी का इतंजार? आजादी के 77 साल बाद भी नहीं पहुंचा विकास

धनबाद: आजादी के 77 साल बाद भी लोग सड़क और पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं. ये हाल है पूर्वी टुंडी प्रखंड के रामपुर पंचायत के पूर्णाटांड़ और खैरटांड़ गांव का. लिंक रोड से इन दोनों गांवों की दूरी करीब ढाई किलोमीटर के आसपास है. ढाई किलोमीटर का यह रास्ता मिट्टीनुमा और ऊबड़ खाबड़ है. बारिश के दिनों में ग्रामीणों की परेशानी घटने के बजाय बढ़ जाती है. बारिश में ग्रामीण यह रास्ता गिरते फिसलते तय करते हैं.

गांव में एंबुलेंस आने का रास्ता तक नहीं

मतलब साफ है कि बारिश के समय गांव में बसे लोगों का संपर्क टूट जाता है. यदि किसी की तबीयत बिगड़ जाए या फिर किसी गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना पड़े तो यह समय लोगों के लिए सबसे कठिनाई भरा रहता है, क्योंकि एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाता है. नतीजन मरीज को खाट पर लादकर एंबुलेंस तक ले जाना पड़ता है. गांव में एक उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय भी है, जिसमें बच्चे हर दिन पढ़ाई करते हैं. बच्चे पगडंडियों के रास्ते स्कूल आते और जाते हैं लेकिन बारिश में गांव की कच्ची सड़क पर फिसलन शुरू हो जाती है, जिससे बच्चे कई बार गिर जाते हैं. पक्की सड़क नहीं होने से बारिश के दौरान बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है.

पूर्णाटांड़ और खैरटांड़ गांव में कब पूरी होगी ग्रामीण की मांग? (Etv bharat)

नीचे पहुंचा कुंए का जलस्तर

गांव में पानी की बात करें तो इक्का दुक्का चापाकल हैं लेकिन वह भी खराब हैं. गांव में एक कुंआ है, उसमें भी जलस्तर काफी नीचे चला गया है. ग्रामीणों ने खुद ही गड्ढा खोदकर डांड़ी तैयार की है. गांव के लोग इसी के पानी का इस्तेमाल करते हैं. दोनों गांव की आबादी 1000 से ज्यादा है, जिसमें एससी और एसटी लोग रहते हैं. इन लोगों का जीवन काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है.

बारिश में रास्तों पर बढ़ जाती है फिसलन

गांव में रहने वाले युवक विशाल कर्मकार ने बताया कि सड़क अभी तक नहीं बनी है. बारिश के मौसम में मिट्टी गीली होने की वजह से बाइक लेकर गिर जाते हैं. हमेशा डर बना रहता है. गिरने के बाद घायल भी हो जाते हैं. स्थानीय महिला रेखा देवी बताती हैं कि बारिश के दिनों में हमारे लिए जीना दूभर हो जाता है. किसी की तबीयत बिगड़ने पर उसे खाट पर ले जाना पड़ता है. क्योंकि गांव से शहर तक सीधे पहुंचना आसान काम नहीं है.