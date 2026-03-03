ETV Bharat / bharat

बकरी चोरी के आरोप में नाबालिग छात्र को जान से मारा, पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

रायरंगपुर (मयूरभंज): ओडिशा के मयूरभंज जिले से एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है. जिले के तिरिंग थाना इलाके के इंदाखोली हीरोगोड़ा में एक 9वीं क्लास के छात्र की पीट-पीटकर हत्या कर दी. एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है. मामले में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है. पीड़ित छात्र के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पीड़ित छात्र रायरंगपुर रूरल थाना इलाके के भुटकबाड़ी गांव का रहने वाला था. वह बेहल्दा थाना इलाके के बसिंगी गांव में अपने मामा के घर बसिंगी सरकारी हाई स्कूल में नौवीं क्लास में पढ़ता था. परिवार के इस बारे में तिरिंग थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने केस नंबर 31/26 के तहत हत्या का केस दर्ज किया है. घटना की जांच के बाद तिरिंग पुलिस ने कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पीड़ित छात्र के पिता के मुताबिक, कल शाम इंदाखोली हीरोगोड़ा गांव के कुछ लोगों ने चोरी का आरोप लगाकर संबित समेत दो नाबालिगों की पिटाई कर दी. दोनों की हालत गंभीर होने पर किसी ने उन्हें फोन पर घटना की जानकारी दी.