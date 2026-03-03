बकरी चोरी के आरोप में नाबालिग छात्र को जान से मारा, पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया
गांव वालों ने बकरी चोरी के आरोप में एक छात्र की पीट पीटकर हत्या कर दी. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Published : March 3, 2026 at 6:27 PM IST
रायरंगपुर (मयूरभंज): ओडिशा के मयूरभंज जिले से एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है. जिले के तिरिंग थाना इलाके के इंदाखोली हीरोगोड़ा में एक 9वीं क्लास के छात्र की पीट-पीटकर हत्या कर दी. एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है. मामले में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है.
पीड़ित छात्र के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पीड़ित छात्र रायरंगपुर रूरल थाना इलाके के भुटकबाड़ी गांव का रहने वाला था. वह बेहल्दा थाना इलाके के बसिंगी गांव में अपने मामा के घर बसिंगी सरकारी हाई स्कूल में नौवीं क्लास में पढ़ता था.
परिवार के इस बारे में तिरिंग थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने केस नंबर 31/26 के तहत हत्या का केस दर्ज किया है. घटना की जांच के बाद तिरिंग पुलिस ने कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
पीड़ित छात्र के पिता के मुताबिक, कल शाम इंदाखोली हीरोगोड़ा गांव के कुछ लोगों ने चोरी का आरोप लगाकर संबित समेत दो नाबालिगों की पिटाई कर दी. दोनों की हालत गंभीर होने पर किसी ने उन्हें फोन पर घटना की जानकारी दी.
पीड़ित बच्चे को एंबुलेंस से रायरंगपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. हालांकि, रायरंगपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने छात्र को मृत घोषित कर दिया. रायरंगपुर SDPO बीरेंद्र कुमार साहबी के मुताबिक, कल दोपहर गांव वालों ने बकरी चोरी के आरोप में 4 बच्चों को पकड़ा था. पुलिस के मुताबिक, दो बच्चे भाग गए. वहीं बचे दो अन्य बच्चों पर गांव वालों ने हमला कर दिया और उनकी मोटरसाइकलें भी जला दी गईं.
सूचना मिलने पर पुलिस ने बच्चों को बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया. उनमें से एक बच्चे की मौत हो गई. चूंकि यह एक संवेदनशील घटना है, इसलिए पुलिस मामले की पूरी गंभीरता से जांच कर रही है. मामले में कल रात पुलिस ने उस गांव से 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया.
पुलिस ने मौके से जली हुई मोटरसाइकिल भी बरामद की है. एक अन्य छात्र को गंभीर हालत में बारीपदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है. परिवार ने घटना की जांच और न्याय की मांग की है.
