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उत्तराखंड के स्वाला गांव को यूट्यबरों ने बना डाला 'भूतिया', ग्रामीणों ने बाहरी लोगों पर लगाई रोक

उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है स्वाला गांव, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर-यूट्यूबर-ब्लॉगरों ने 'भूतिया' गांव बताकर किया प्रचारित, अब ग्रामीणों ने लिया कड़ा फैसला

Champawat Swala Village
भूतिया गांव की अफवाह से लोग परेशान (फोटो- ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 30, 2026 at 10:24 PM IST

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चंपावत: उत्तराखंड के सीमांत चंपावत जिले के स्वाला गांव के ग्रामीण 'हेलो गाइज...' करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, ब्लॉगरों की वजह से बेहद परेशान हैं. ये लोग खूबसूरत घाटी में बसे इस गांव को 'भूतिया गांव' बताकर सोशल मीडिया पर प्रचारित कर रहे हैं. जिसके चलते इस गांव की छवि धूमिल हो रही है. लिहाजा, परेशान ग्रामीणों ने अब बड़ा फैसला लिया है. जिसके तहत बिना अनुमति किसी भी बाहरी व्यक्ति, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर के प्रवेश पर रोक लगा दी है.

दरअसल, चंपावत जिले के स्वाला क्षेत्र स्थित स्वाला गांव को 'भूतिया गांव' बताकर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने वालों के खिलाफ अब ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है. गांव की छवि धूमिल होने से नाराज ग्राम पंचायत ने बड़ा फैसला लेते हुए बिना अनुमति किसी भी बाहरी व्यक्ति, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर के एंट्री पर बैन लगा दी है. इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे चेतावनी बोर्ड भी लगा दिया गया है.

Champawat Swala Village
चंपावत का स्वाला गांव (फोटो सोर्स- Villagers)

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर आदि ने खूबसूरत गांव को 'भूतिया गांव' बताकर किया बदनाम: बता दें कि पिछले काफी समय से कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनलों की ओर से स्वाला गांव को 'भूतिया गांव' बताकर सनसनीखेज वीडियो बनाए जा रहे थे. ग्रामीणों का आरोप है कि अपने व्यूज बढ़ाने के लिए गांव की वास्तविक स्थिति को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया, जिससे गांव की छवि को नुकसान पहुंचा है.

Champawat Swala Village
ग्राम पंचायत ने लगाया चेतावनी बोर्ड (फोटो सोर्स- Villagers)

बिना अनुमति के बाहरी व्यक्ति के गांव में प्रवेश कर पर रोक: ग्राम प्रधान ललिता देवी की अध्यक्षता में आयोजित ग्राम सभा की बैठक हुई. जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अब बिना ग्राम पंचायत की अनुमति कोई भी बाहरी व्यक्ति गांव में प्रवेश नहीं करेगा. ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेतावनी बोर्ड लगाकर स्पष्ट संदेश दिया है कि बिना अनुमति गांव में प्रवेश वर्जित है.

"स्वाला गांव में बिजली, पानी, सड़क समेत सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं. इसके बावजूद कुछ न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने गांव को 'भूतिया गांव' बताकर पूरी तरह भ्रामक एवं तथ्यहीन प्रचार किया, जिससे ग्रामीणों की भावनाएं आहत हुईं और गांव की पहचान प्रभावित हुई. लिहाजा, अब गांव में प्रवेश के लिए अनुमति लेनी होगी."- ललिता देवी, ग्राम प्रधान, स्वाला

गांव की गरिमा और वास्तविक पहचान बनाए रखना मकसद: ग्रामीणों का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी को रोकना नहीं, बल्कि गांव की गरिमा और वास्तविक पहचान को बनाए रखना है. पंचायत का मानना है कि यदि किसी को गांव से संबंधित जानकारी या शूटिंग करनी है, तो पहले ग्राम पंचायत से अनुमति लेना आवश्यक होगा.

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