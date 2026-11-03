ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड की व्यास घाटी में बिजली और नेटवर्क सुविधा कमजोर! नेपाल का सिम यूज करने को मजबूर ग्रामीण

बता दें कि व्यास घाटी के गुंजी, नाभी, कुटी, रोंगकोंग समेत आसपास के सीमांत गांवों में कमजोर संचार सुविधा लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है. मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से ग्रामीण अपने परिजनों से समय पर संपर्क नहीं कर पाते हैं. किसी व्यक्ति के बीमार होने, आपात स्थिति या अन्य जरूरी काम पड़ने पर सूचना पहुंचाना भी मुश्किल हो जाता है. डिजिटल सेवाओं के इस दौर में सीमांत क्षेत्र के लोगों को सामान्य फोन कॉल और इंटरनेट के लिए भी दूसरे देश के नेटवर्क का सहारा लेना पड़ रहा है.

वहीं, रिटायर्ड कर्मचारी उत्तम सिंह नभ्याल ने बिजली की सुविधा न होने से पुराने जमाने में रहने के जैसा महसूस करने की बात कही. उनका ये भी कहना था कि यहां जियो और बीएसएनएल के टावर लगे हैं, लेकिन कई बार नेटवर्क ही गायब हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि,

इसके अलावा स्थानीय निवासी सुरेंद्र सिंह बताते हैं कि यहां आदि कैलाश और ओम पर्वत धार्मिक स्थल हैं. यहां से कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग भी जाता है, लेकिन संचार सुविधा मजबूत न होने से कैश लेकर न आने वाले यात्रियों को होती है. उन्होंने कहा कि,

वहीं, स्थानीय एवं वरिष्ठ पत्रकार तेज सिंह गुंज्याल का कहना था कि यहां संचार सुविधा को मजबूत नहीं किया जा रहा है. जिसके चलते लोगों को मजबूरन नेपाल की संचार सेवा का इस्तेमाल करना पड़ता है. उन्होंने यहां लेग जियो और बीएसएनएल के नेटवर्क को दुरुस्त करने की मांग की. उन्होंने कहा कि,

स्थानीय युवा शुभम ने इंटरनेट के लिए नेपाल का सिम यूज करने की बात कही. साथ ही उन्होंने भारतीय नेटवर्क सुविधा को मजबूत करने की मांग की. उन्होंने कहा कि,

आपातकाल में सबसे ज्यादा परेशानी: सीमांत क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण हैं. यहां मौसम कभी भी बदल जाता है. ऐसे में नेटवर्क नहीं होने से किसी दुर्घटना, स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति या प्राकृतिक आपदा की सूचना समय पर संबंधित विभागों तक पहुंचाना मुश्किल हो सकता है. पर्यटकों की सुरक्षा के लिहाज से भी बेहतर संचार व्यवस्था बेहद जरूरी है. खासकर आदि कैलाश यात्रा के दौरान हजारों फीट की ऊंचाई पर पहुंचने वाले यात्रियों के लिए मोबाइल नेटवर्क एक महत्वपूर्ण सुविधा बन चुका है.

बिजली की समस्या से भी बढ़ रही मुश्किलें: व्यास वैली में बिजली की उपलब्धता भी स्थानीय लोगों और पर्यटन कारोबारियों के लिए चुनौती बनी हुई है. बिजली की नियमित सुविधा नहीं होने से मोबाइल चार्ज करने से लेकर अन्य जरूरी काम प्रभावित होते हैं. पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को पर्यटकों के लिए व्यवस्थाएं जुटाने में दिक्कत होती है. मोबाइल नेटवर्क और बिजली दोनों की समस्या एक साथ होने से सीमांत क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है.

इतना ही नहीं भारतीय मोबाइल कंपनियों का नेटवर्क उपलब्ध नहीं होने के कारण कुछ स्थानों पर नेपाल की मोबाइल कंपनियों के नेटवर्क दिखाई देते हैं. स्थानीय लोग मजबूरी में नेपाली नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, इसके लिए उन्हें अलग से सिम और रिचार्ज की व्यवस्था करनी पड़ती है. भारतीय मोबाइल नंबर पर नेटवर्क नहीं मिलने से पर्यटकों को भी परेशानी होती है. कई बार जरूरी फोन कॉल और इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को नेटवर्क की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता है.

पर्यटन कारोबार पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है. हर साल बड़ी संख्या में देश-विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक आदि कैलाश, पार्वती कुंड और ओम पर्वत के दर्शन के लिए व्यास वैली पहुंचते हैं, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण पर्यटक अपने परिवारों से संपर्क नहीं कर पाते. वहीं, यात्रा के दौरान खींची गई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करना भी मुश्किल हो जाता है. इससे पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

व्यास वैली मेला समिति के अध्यक्ष मदन नभ्याल का कहना है कि यहां जियो और बीएसएनएल के टावर तो लगे हुए हैं, लेकिन वो अकसर काम नहीं करते हैं. बिजली के लिए भी जनरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि,

व्यास वैली मेला समिति के अध्यक्ष मदन नभ्याल का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

पर्यटन को बढ़ावा देने के दावों के बीच बुनियादी सुविधाओं का सवाल: एक ओर सरकार सीमांत गांवों को पर्यटन के मानचित्र पर पहचान दिलाने और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से इन क्षेत्रों में सुविधाएं विकसित करने पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर संचार और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी पर्यटन की संभावनाओं को प्रभावित कर रही है. स्थानीय स्तर पर नेटवर्क की समस्या का समाधान नहीं होने से पर्यटन कारोबारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. पर्यटकों को भी यहां पहुंचने के बाद कई जरूरी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है.

वी-सैट के जरिए इंटरनेट की सुविधा लेते ग्रामीण (फोटो- ETV Bharat)

ईटीवी भारत के संवाददाता प्रदीप महरा ने व्यास घाटी क्षेत्र में पहुंचकर जमीनी हकीकत की पड़ताल की. इस दौरान सामने आया कि सीमांत क्षेत्र के लोग आज भी बेहतर संचार और बिजली व्यवस्था की उम्मीद लगाए बैठे हैं. स्थानीय लोगों और पर्यटन कारोबारियों की मांग है कि क्षेत्र में भारतीय मोबाइल कंपनियों के नेटवर्क टावर स्थापित किए जाएं. साथ ही बिजली की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए, ताकि ग्रामीणों को राहत मिलने के साथ ही आदि कैलाश और ओम पर्वत आने वाले पर्यटकों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकें.

सीमांत क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन नेटवर्क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में इन संभावनाओं को पूरी तरह साकार करना अब भी चुनौती बना हुआ है. व्यास घाटी के 7 सीमांत गांवों में 800 से ज्यादा परिवार निवास करते हैं. जनगणना 2011 के मुताबिक, इनकी आबादी 2,059 है. घाटी में कुछ जगहों पर जियो और बीएसएनएल के टावर लगे हैं, लेकिन वो अक्सर काम नहीं करते हैं. वहीं, यहां रहने वाले लोग नेपाल जाकर सिम लाते हैं, जिसे वो अपने यहां यूज करते हैं.

नाभीढांग में लगे जिओ और बीएसएनएल के टावर (फोटो- ETV Bharat)

व्यास घाटी में बीएसएनएल नेटवर्क के लिए भटक रहे ग्रामीण और पर्यटक: पिथौरागढ़ के व्यास घाटी के गुंजी, कुटी और छियालेख क्षेत्र में संचार सुविधा ग्रामीणों एवं पर्यटकों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है. इन क्षेत्रों में कुछ चुनिंदा स्थानों पर ही बीएसएनएल का नेटवर्क आता है. ऐसे में लोग नेटवर्क मिलने वाले स्थानों पर बैठकर जरूरी फोन कॉल, ऑनलाइन काम और संदेश भेजने को मजबूर हैं. सीमांत क्षेत्र में कमजोर नेटवर्क के चलते स्थानीय लोगों के साथ ही आदि कैलाश और ओम पर्वत आने वाले पर्यटकों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है.

क्या बोले बीएसएनल एसडीओ अरविंद कुमार? मामले में धारचूला बीएसएनएल एसडीओ अरविंद कुमार का कहना है कि वर्तमान समय में छियालेख, नाभी, कालापानी में बीएसएनल का नेटवर्क लगा हुआ है. गुंजी की बात करें तो वहां बिजली न होने के कारण नेटवर्क में दिक्कतें आती है. बाकी अन्य क्षेत्रों को भी बीएसएनल की सेवा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

धारचूला बीएसएनएल एसडीओ अरविंद कुमार का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

बिजली की सुविधा से वंचित गांवों के मामले पर क्या बोले धारचूला एसडीएम: धारचूला एसडीएम आशीष जोशी का कहना है कि सीमांत व्यास घाटी में ऊर्जा विभाग की ओर से ग्रिड लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है. प्रयास किया जा रहा है कि सभी गांवों को बिजली की सुविधा से जोड़ दिया जाए. उन्होंने जल्द ही बिजली की सुविधा पहुंचाने की बात कही.

धारचूला एसडीएम आशीष जोशी का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

कहां-कहां पकड़ता है नेटवर्क? बता दें कि छियालेख में बीएसएनल का टावर लगा है, जहां नेटवर्क पकड़ता है. गुंजी में बीएसएनएल और जियो के टावर लगे हैं, लेकिन नेटवर्क काफी कमजोर है. इंटरनेट भी काफी स्लो है. कालापानी में बीएसएनल का टावर लगा है, लेकिन नेटवर्क काफी कमजोर है. नाभी में बीएसएनएल का टावर लगा है, यहां पर जियो का नेटवर्क भी आता है, लेकिन काफी कमजोर आता है.

भारत-चीन को जोड़ने वाला मार्ग (फोटो- ETV Bharat)

आदि कैलाश से नीचे कुटी में बीएसएनएल का नेटवर्क पकड़ता है, लेकिन काफी कम पकड़ा है. अगर फोन बातचीत करें, तो सही से बात नहीं हो पाती है. ऐसे में ग्रामीणों को ऊंचाई वाले जगहों पर जाकर बात करनी पड़ती है. हैरानी की बात ये है कि यहां भले ही भारतीय नेटवर्क कमजोर हो, लेकिन नेपाल के नेटवर्क अच्छी तरह से आते हैं. साथ ही इंटरनेट की स्पीड भी काफी तेज है. यही वजह है कि यहां ग्रामीण मजबूरन नेपाल के सिम का इस्तेमाल करते हैं.

ये भी पढ़ें-