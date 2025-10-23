ETV Bharat / bharat

गांव में प्लेग्राउंड बनाने के लिए सामूहिक प्रयास, ग्रामीणों ने मछली बेचकर जुटाया धन

कासरगोड: शहरी जीवन, ऑनलाइन गेम्स और सोशल मीडिया के बढ़ते चलन के साथ खुले मैदान और ग्रामीण जीवन की प्यारी यादें दूर-दूर तक नजर नहीं आती हैं. बच्चे अब बाहर खेलने से ज्यादा समय सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स में बिताते हैं. ट्यूशन और काम में व्यस्त माता-पिता अक्सर बाहर खेले जाने वाले खेलों की निगरानी नहीं कर पाते. कुछ लोग खेल के मैदान की तलाश में निकलते भी हैं, तो निराशा ही हाथ लगती है. हालांकि बुनियादी ढांचे के विकास और बेहतर जीवन स्तर के कारण नई इमारतें और टर्फ मैदान बन रहे हैं, लेकिन अक्सर इन तक पहुंचने के लिए शुल्क देना पड़ता है, जिससे आम परिवारों और बच्चों के लिए यह मुश्किल हो जाता है.

केरल के कासरगोड में एक समुदाय प्रेरणा की मिसाल कायम कर रहा है और बदलाव की राह दिखा रहा है. बच्चों के लिए एक खेल के मैदान के सपने को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित कुंदूर और मुक्कड़ा गांवों के स्थानीय निवासी बच्चों के साथ खड़े होकर उन्हें एक बेहतर कल देने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं.

चार महीने पहले, कुंदूर के बच्चे शिकायत लेकर बड़ों के पास गए. उनके गांव में मंदिर, मस्जिद, स्कूल और पुस्तकालय तो हैं, लेकिन खेल का मैदान नहीं है. उन्होंने कहा, "हमें खेलने के लिए जगह चाहिए." उनकी गुहार अनसुनी नहीं हुई- गांववाले एकजुट हो गए, बच्चों की जायज मांग को समझते हुए, और पूरा समुदाय उनके समर्थन में एकजुट हो गया.

हालांकि, धन जुटाना एक बड़ी चुनौती साबित हुआ. कुंदूर और मुक्कड़ा के बच्चों के लिए खेल का मैदान बनाने के लिए सिर्फ जमीन के लिए ही 12 लाख रुपये की जरूरत थी. निर्माण और अन्य खर्चों को मिलाकर कुल लागत 15 लाख रुपये तक पहुंच गई. समुदाय ने सामूहिक रूप से धन जुटाना शुरू किया और मछली बेचने से लेकर बिरयानी चैलेंज तक की गतिविधियां आयोजित कीं.

आयोजन समिति ने धन जुटाने के लिए कई रणनीतियां अपनाईं. कालीचामारम में मछली बिक्री एक बड़ी सफलता रही, जिसे सामुदायिक समर्थन मिला. आयोजन समिति के कार्यवाहक चंद्रन मुक्कदा ने ईटीवी भारत को बताया, "जब लोगों को पता चला कि यह खेल के मैदान के लिए है, तो उन्होंने मडक्करा हार्बर से बाजार मूल्य से 100 रुपये कम पर मछलियां बेचने की पेशकश की."