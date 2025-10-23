ETV Bharat / bharat

गांव में प्लेग्राउंड बनाने के लिए सामूहिक प्रयास, ग्रामीणों ने मछली बेचकर जुटाया धन

केरल के कासरगोड जिले में ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास से कुंदूर और मुक्कड़ा गांवों के बच्चों को बहुत जल्द खेल का मैदान मिलेगा.

Village in Kasaragod Kerala Raises Funds for a Playground Through Fish Sales and Community Efforts
गांव में प्लेग्राउंड बनाने के लिए सामूहिक प्रयास, ग्रामीणों ने मछली बेचकर जुटाया धन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 23, 2025 at 5:48 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कासरगोड: शहरी जीवन, ऑनलाइन गेम्स और सोशल मीडिया के बढ़ते चलन के साथ खुले मैदान और ग्रामीण जीवन की प्यारी यादें दूर-दूर तक नजर नहीं आती हैं. बच्चे अब बाहर खेलने से ज्यादा समय सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स में बिताते हैं. ट्यूशन और काम में व्यस्त माता-पिता अक्सर बाहर खेले जाने वाले खेलों की निगरानी नहीं कर पाते. कुछ लोग खेल के मैदान की तलाश में निकलते भी हैं, तो निराशा ही हाथ लगती है. हालांकि बुनियादी ढांचे के विकास और बेहतर जीवन स्तर के कारण नई इमारतें और टर्फ मैदान बन रहे हैं, लेकिन अक्सर इन तक पहुंचने के लिए शुल्क देना पड़ता है, जिससे आम परिवारों और बच्चों के लिए यह मुश्किल हो जाता है.

केरल के कासरगोड में एक समुदाय प्रेरणा की मिसाल कायम कर रहा है और बदलाव की राह दिखा रहा है. बच्चों के लिए एक खेल के मैदान के सपने को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित कुंदूर और मुक्कड़ा गांवों के स्थानीय निवासी बच्चों के साथ खड़े होकर उन्हें एक बेहतर कल देने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं.

चार महीने पहले, कुंदूर के बच्चे शिकायत लेकर बड़ों के पास गए. उनके गांव में मंदिर, मस्जिद, स्कूल और पुस्तकालय तो हैं, लेकिन खेल का मैदान नहीं है. उन्होंने कहा, "हमें खेलने के लिए जगह चाहिए." उनकी गुहार अनसुनी नहीं हुई- गांववाले एकजुट हो गए, बच्चों की जायज मांग को समझते हुए, और पूरा समुदाय उनके समर्थन में एकजुट हो गया.

हालांकि, धन जुटाना एक बड़ी चुनौती साबित हुआ. कुंदूर और मुक्कड़ा के बच्चों के लिए खेल का मैदान बनाने के लिए सिर्फ जमीन के लिए ही 12 लाख रुपये की जरूरत थी. निर्माण और अन्य खर्चों को मिलाकर कुल लागत 15 लाख रुपये तक पहुंच गई. समुदाय ने सामूहिक रूप से धन जुटाना शुरू किया और मछली बेचने से लेकर बिरयानी चैलेंज तक की गतिविधियां आयोजित कीं.

आयोजन समिति ने धन जुटाने के लिए कई रणनीतियां अपनाईं. कालीचामारम में मछली बिक्री एक बड़ी सफलता रही, जिसे सामुदायिक समर्थन मिला. आयोजन समिति के कार्यवाहक चंद्रन मुक्कदा ने ईटीवी भारत को बताया, "जब लोगों को पता चला कि यह खेल के मैदान के लिए है, तो उन्होंने मडक्करा हार्बर से बाजार मूल्य से 100 रुपये कम पर मछलियां बेचने की पेशकश की."

अन्य पहलों में महिलाओं द्वारा कटहल के चिप्स बनाने का अभियान, कचरा इकट्ठा करने वाले युवा, बिरयानी चैलेंज आयोजित करने वाले क्लब और तेजस्विनी नदी और मुक्कड़ा पुल के पास फूड पॉइंट स्थापित करना शामिल है. चंद्रन ने बताया कि भविष्य की योजनाओं में अचार की बिक्री और अतिरिक्त धन जुटाने वाले कार्यक्रम शामिल हैं.

30 सेंट क्षेत्र में बनेगा खेल का मैदान
"राष्ट्र के लिए, भविष्य के लिए एक खेल का मैदान" के संदेश के तहत खेल के मैदान एक निजी मालिक से 15 लाख रुपये में खरीदे गए 30 सेंट (लगभग 13,066.8 वर्ग फुट) के भूखंड पर बनाया जा रहा है. निर्माण कार्य 31 जनवरी 2026 तक पूरा होने और ग्राउंड गांव को सौंप दिए जाने की उम्मीद है. आयोजकों का कहना है कि उन्हें पूरे क्षेत्र से व्यापक समर्थन और सहायता मिली है.

ग्रामीणों का कहना है कि हर रविवार शाम, स्थानीय निवासियों की भागीदारी से खेल के मैदान के आसपास सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. ताली बजाने के खेल, रस्सी पर चढ़ने की प्रतियोगिताएं, डार्ट फेंकने की प्रतियोगिताएं, एकांकी नाटक और सेल्फी प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम समुदाय को एक साथ लाएंगे.

इस बीच, कबाड़ के सौदे जैसी गतिविधियों के जरिये धन इकट्ठा करने का काम जारी है. अब तक लगभग 10 लाख रुपये एकत्र किए जा चुके हैं. ग्रामीणों को उम्मीद है कि बच्चों, खेलों और खेल के मैदान से प्यार करने वाले और भी समर्थक आगे आएंगे.

यह भी पढ़ें- गुजराती नववर्ष के पहले दिन गायों को दौड़ाते हैं ग्रामीण, क्या है यह अनोखी परंपरा, जानिए

TAGGED:

PLAYGROUND CHILDREN
KERALA NEWS
COMMUNITY FISH SALE
KASARAGOD
FUNDRAISING FOR PLAYGROUND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, ऊखीमठ के लिए रवाना हुई डोली

यरूशलेम को झटका: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आदेश, गाजा में सहायता प्रदान करने के लिए UNRWA को अनुमति दे इजराइल

निफ्टी की दमदार उड़ान, 52 हफ्तों में पहली बार पहुंचा 26,000 के पार; सेंसेक्स ने भी किया कमाल, 85 हजार का लेवल किया क्रॉस

भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत ने रचा इतिहास, जीता ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.