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'मनरेगा मैन' के राज्य में 1 जुलाई से बंद हो रही MGNREGA, जानिए अब मजदूरों को कैसे मिलेगा काम?

विशेषज्ञों ने जताई केंद्रीकरण की आशंका : ए.एन. सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान के प्रोफेसर विद्यार्थी विकास का कहना है कि नई योजना पंचायतों की स्वायत्तता को प्रभावित कर सकती है और इससे केंद्रीकरण को बढ़ावा मिलने की आशंका है. उनका कहना है कि पंचायतों के वर्गीकरण से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कृषि के व्यस्त मौसम में योजना के तहत रोजगार सीमित होने से ग्रामीण मजदूरों की सौदेबाजी क्षमता कमजोर हो सकती है.

बिहार पर बढ़ेगा वित्तीय बोझ : ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार नई व्यवस्था में राज्य सरकार की हिस्सेदारी बढ़ने से बिहार पर लगभग 3,000 से 3,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है. पहले मजदूरी मद में अधिकांश राशि केंद्र सरकार वहन करती थी, जबकि अब राज्य सरकार को भी 40 प्रतिशत योगदान देना होगा. इसी तरह सामग्री मद में भी राज्य का हिस्सा बढ़ाया गया है.

नई योजना में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी : नई VB GRAMG योजना में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है. योजना के तहत यदि काम मांगने के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है. मजदूरी का भुगतान 3 से 15 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से करने का दावा किया गया है.

मनरेगा से बिहार का रहा है विशेष संबंध : मनरेगा का बिहार से विशेष जुड़ाव रहा है. पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह को 'मनरेगा मैन' कहा जाता था और उनके कार्यकाल में ही इस योजना की शुरुआत हुई थी. बिहार में पिछले वर्षों के दौरान करोड़ों मानव दिवस का सृजन हुआ, लेकिन केंद्र से राशि मिलने में देरी के कारण मजदूरों को समय पर मजदूरी भुगतान नहीं हो सका. राज्य सरकार का दावा है कि मनरेगा मद में अब भी करीब 3,000 करोड़ रुपये केंद्र के पास बकाया हैं.

नई योजना लागू होने से पहले समीक्षा बैठक : इस नई योजना को लेकर केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक भी हो चुकी है, जिसमें बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार शामिल हुए थे. मनरेगा खत्म होने और नई योजना की शुरुआत होने से क्या बदलेगा और राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक क्या कुछ बोझ बढ़ेगा इसको लेकर चर्चा हुई.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

''मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी योजना की जो शुरुआत हो रही है. GRAMG कानून केंद्रीयकरण को बढ़ावा देगा. यह ग्राम पंचायत की स्वायत्ता, केंद्रीकृत एजेंसी के पराधीन हो जायेगी. पंचायत का वर्गीकरण पंचायतों में प्रतिस्पर्धा को जन्म देगा. बिल में 125 दिन कार्य दिवस सुनिश्चित करने का प्रावधान है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर इसके एक अन्य प्रावधान कि "रबी और खरीफ के व्यस्त मौसम" के दौरान मजदूरों को VB- GRAMG के अंतर्गत काम नहीं मिलेगा जो मजदूरों के मोल भाव को कमजोर कर देगा.''- विद्यार्थी विकास, प्रोफेसर, ए एन सिंह इंस्टिट्यूट

कृषि और जल संरक्षण पर रहेगा विशेष फोकस : नई योजना में कृषि और उससे जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी गई है. जल संरक्षण, चेक डैम निर्माण, वृक्षारोपण, बाढ़ एवं सुखाड़ से बचाव के लिए ढांचागत निर्माण, पशुपालन एवं मुर्गीपालन से जुड़े कार्य, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल परिसरों के विकास जैसे कार्यों को शामिल किया गया है.

मनरेगा के तहत काम करते मजदूर (ETV Bharat)

मंत्री श्रवण कुमार बोले पूरी तैयारी पूरी : ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने योजना लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. उन्होंने कहा कि बिहार को निर्धारित बजट मिल जाएगा और राज्य के ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि मनरेगा की बकाया राशि का एक हिस्सा केंद्र से प्राप्त हुआ है और शेष राशि मिलने की उम्मीद है.

''1 जुलाई से विकसित भारत की राम जी योजना की शुरुआत हो रही है. हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है. 3000 करोड़ की राशि केंद्र सरकार के पास मनरेगा का बकाया है . 1000 करोड़ की राशि मिली है जिसे हम लोगों ने रिलीज किया है. विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए भी बजट मिल गया. हम लोग को राशि भी मिल जाएगी. इतनी गारंटी है जो बिहार के लोग हैं उन्हें 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी.''- श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री, बिहार

श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री, बिहार (ETV Bharat)

विपक्ष ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना : राजद ने योजना का नाम बदलने और राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है. पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है. उनका कहना है कि जब मनरेगा में ही समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा था, तब नई योजना में राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डालने से मजदूरों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.

''सरकार ने नाम तो बदल दिया साथ ही राज्यों के ऊपर बोझ भी डाल दिया है. अब 40% राशि योजना का खर्च राज्यों को करना होगा. ऐसे में यह योजना भी केंद्र सरकार ने ठंडे बस्ती में डालने की तैयारी कर ली है. मनरेगा में भी मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं दी जाती थी. उन्हें काम भी जरूरत के हिसाब से नहीं मिलता था. अब विकसित भारत जी राम जी योजना के माध्यम से उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी.''- एजाज अहमद, प्रवक्ता आरजेडी

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रोजगार मांग में लगातार वृद्धि : बिहार में रोजगार मांगने वालों की संख्या लगातार बढ़ी है. वर्ष 2020 21 में जहां लगभग 3.9 करोड़ मानव दिवस का सृजन हुआ था, वहीं 2024 25 में यह आंकड़ा 25 करोड़ से अधिक पहुंच गया. हालांकि 2025-26 में यह घटकर करीब 22 करोड़ मानव दिवस रह गया.

मजदूरों को समय पर भुगतान सबसे बड़ी चुनौती : नई योजना में रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाकर 125 कर दी गई है और कृषि आधारित कार्यों को प्राथमिकता दी गई है. हालांकि सबसे बड़ा सवाल समय पर मजदूरी भुगतान का है. मनरेगा में भुगतान में देरी लगातार विवाद का विषय रहा है. अब जब योजना में राज्यों की हिस्सेदारी भी बढ़ गई है, तो यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मजदूरों को समय पर मजदूरी और रोजगार की गारंटी कितनी प्रभावी ढंग से मिल पाती है.

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