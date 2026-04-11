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उत्तराखंड STF की गिरफ्त में पाकिस्तानी हैंडलर, पूछताछ में किये बड़े खुलासे, एग्जिट प्लान भी बताया

देहरादून में पाकिस्तानी हैंडलर गिरफ्तार ( ETV Bharat )