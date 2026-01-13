ETV Bharat / bharat

'शासक न बनें यूपी-बिहार के IAS-IPS, इनसे निपटने की जरूरत', बाहरी अफसरों को मंत्री की चेतावनी

इससे पहले हिमाचल के डिप्टी सीएम ने भी भरे मंच से अफसरों को आड़े हाथ लिया था. आखिर क्यों अफसरशाही पर भड़के मंत्री ?

Himachal Cabinet Minister Vikramaditya Singh
हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह (@VikramadityaSingh)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 8:04 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाम अफसरशाही की तलवारें खिंचती दिख रही हैं. एक महीने पहले 11 दिसंबर को हिमाचल की सुक्खू सरकार के 3 साल पूरे होने पर मंडी में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने मंच से अफसरों को चेतावनी दी थी. ठीक एक महीने बाद यही सुर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के भी हैं.

'सेवा करें, शासक न बनें बाहरी अफसर'

दरअसल सोमवार को विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पोस्ट करते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के अफसरों पर दिए बयान पर सहमति जताई और यूपी-बिहार के अफसरों पर हिमाचल के हितों की अनदेखी का आरोप लगा दिया. मंगलवार को विक्रमादित्य सिंह शिमला में मीडिया से रू-ब-रू हुए तो इस पोस्ट को लेकर खुलकर अपनी बात रखी.

मेरे लिए हिमाचल प्रदेश के हित, हिमाचल के 75 लाख लोगों के हित सर्वोपरि हैं, उसमें किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं होने देंगे. जहां भी लगेगा कि बाहर से आए इन अधिकारियों के हितों की कीमत पर हिमाचल के हितों की अनदेखी हो रही है तो मैं आवाज उठाऊंगा. उन अधिकारियों को समझना होगा कि हिमाचल में रहें, हिमाचल के लोगों की सेवा करें लेकिन यहां पर शासक बनने का प्रयास न करें- विक्रमादित्य सिंह, कैबिनेट मंत्री हिमाचल प्रदेश

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि, केंद्र और राज्य के अपने दायित्व हैं. ऑल इंडिया सर्विसेज के जो भी अधिकारी (IAS, IPS) चाहे वो किसी भी राज्य से ताल्लुक रखते हों वो किसी भी राज्य में सेवा दे सकते हैं. उन्होंने हिमाचल में सेवा करने के लिए आ रहे अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि हम उनका सम्मान करते हैं लेकिन उन्हें हिमाचल के हितों का ध्यान रखना होगा.

हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह (ETV Bharat)

पहले सोशल मीडिया पर की थी पोस्ट

दरअसल, 12 जनवरी को मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिये सीधे-सीधे यूपी-बिहार के अधिकारियों पर निशाना साध दिया. विक्रमादित्य सिंह ने लिखा कि- 'हम उपमुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के मंडी के अभिभाषण से सहमत हैं. कुछ UP-BIHAR के आला IAS/IPS अधिकारी हिमाचल में हिमाचलियत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन्हें हिमाचल से कोई ज्यादा सरोकार नहीं है. समय रहते हुए उनसे निपटने की आवश्यकता है नहीं तो हिमाचल के हित निपट जाएंगे. हम बाहर के राज्य के अधिकारियों का पूर्णतया सम्मान करते हैं पर उन्हें हिमाचली अधिकारियों से सीख लेने की आवश्यकता है. हिमाचल के हित के साथ कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जब कत हिमाचल में हो हिमाचल के लोगों की सेवा करो, शासक बनने की गलती ना करें.'

Himachal Cabinet Minister Vikramaditya Singh
विक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पोस्ट (Vikramaditya Singh Post)

विक्रमादित्य सिंह अफसरों पर क्यों भड़के ?

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 'मैं किसी राजनीतिक भावना से ये बात नहीं कह रहा हूं. हिमाचल प्रदेश के संसाधन हिमाचल के लोगों के हैं. अगर केंद्र सरकार से हम सड़क निर्माण या अन्य योजनाओं के लिए हजारों करोड़ ला रहे हैं तो वो हिमाचल के लोगों का पैसा है. इन अधिकारियों का उसमें बंदरबांट करने का कोई हक नहीं है. ये बंदरबांट हो रही है और हम इस मामले को उठाएंगे. संसाधन प्रदेश के टैक्सपेयर्स का है. अफसरों को कोई अधिकार नहीं कि वो इनका आवंटन अपने हिसाब से करें, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और जनता के चुने जाने के बाद ही इस पद पर बैठा हूं. जब तक मैं इस कुर्सी पर हूं मैं हिमाचल के हितों की आवाज उठाता रहूंगा और इससे कोई समझौता नहीं होने दूंगा.'

डिप्टी सीएम के बयान का समर्थन किया

विक्रमादित्य सिंह ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के उस बयान का भी समर्थन किया है. जिसमें उन्होंने अफसरों को निपटाने की बात कही थी. दरअसल 11 दिसंबर 2025 को हिमाचल की सुक्खू सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर आयोजित जनसभा के भरे मंच से डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने अफसरशाही पर भड़क उठे थे. उस वक्त मंच पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से लेकर कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल और कई मंत्री भी मौजूद थे.

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा था कि 'मैंने पिछली बार भी कहा था अफसरशाही भी संभल जाए. मैं फिर कहता हूं कि साजिश रचने वाले अफसर निपटे जाएंगे. रात के अंधेरे में हम इनको निपटा देंगे. जो लोग कांग्रेस की सरकार होते हुए बीजेपी के लोगों की घरों की हाजिरी मार रहे हैं, जो हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं. जो अफसर और अधिकारी उसमें शामिल हैं. उनसे निपटने में हिमाचल सरकार कोई कसर नहीं रखेगी और मैं सीएम सुक्खू से भी कहना चाहता हूं. ऐसे काम नहीं चलेगा. ऐसे लोगों को निपटना है तो दोनों हाथों से निपटा दो. इन लोगों को निपटने का टाइम आ गया है. मैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह करूंगा कि जो भी इस तरह के अधिकारी हैं, उनके साथ सख्ती से निपटा जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए'.

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 'मैं ये बात सोच समझकर कह रहा हूं कि अगर डिप्टी सीएम ने मंडी में आयोजित कार्यक्रम में अगर अधिकारियों की बात उठाई है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण हैं. नेता विपक्ष भी इस बात को उठा चुके हैं और मैं भी उस बात से सहमत हूं और मैं इस मुद्दे को सर्वोच्च स्तर पर उठाने में संकोच नहीं करूंगा. हिमाचल के हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व है.'

कौन हैं विक्रमादित्य सिंह ?

विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्व. वीरभद्र सिंह और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे हैं. विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सुखविंदर सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं. उनके पास शहरी विकास और पीडब्ल्यूडी विभाग है. शिमला में जन्मे विक्रमादित्य सिंह ने शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की है. इसके बाद सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए की डिग्री हासिल की है. विक्रमादित्य सिंह ने राष्ट्रीय शूटिंग चैम्पियनशिप में राइफल और ट्रैप शूटिंग प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी किया है.

ये भी पढ़ें: 'रात के अंधेरे में निपटे जाएंगे साजिश करने वाले अधिकारी', जानें अफसरशाही पर क्यों भड़के डिप्टी सीएम?

ये भी पढ़ें: मधुमक्खी के 2 बॉक्स से 50 लाख रुपये के टर्नओवर तक का सफर, विदेशों में पहुंची हिमाचल के शहद की मिठास

TAGGED:

HIMACHAL BUREAUCRACY
UP BIHAR IAS IPS IN HIMACHAL
HHIMACHAL DEPUTY CM
MUKESH AGNIHOTRI
VIKRAMADITYA SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.