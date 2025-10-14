ETV Bharat / bharat

करूर भगदड़ के बाद पीड़ित परिवार से मिलेंगे विजय : क्या राजनीतिक सफर में आएगी नई जान?

करूर रैली में हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गयी थी. विजय, 17 अक्टूबर को पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं.

Karur stampede tragedy
रैली के दौरान विजय. (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 14, 2025 at 8:39 PM IST

4 Min Read
चेन्नईः तमिलनाडु के करूर में चुनावी सभा के दौरान हुई भीड़ में दबकर 41 लोगों की मौत की घटना ने पूरे देश को हिला दिया था. अब टीवीके नेता और अभिनेता विजय इस त्रासदी के पीड़ित परिवारों से मिलने करूर जा रहे हैं, जहां वे 20 लाख रुपये की मदद देंगे. सुप्रीम कोर्ट द्वारा CBI जांच के आदेश के बाद यह कदम विजय के राजनीतिक भविष्य को नई दिशा दे सकता है, लेकिन क्या वे 16 दिनों का मौन तोड़ेंगे और घटना पर सफाई देंगे? यह सवाल सभी के मन में है.

विजय का चुनाव प्रचारः

2026 विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमिलनाडु की राजनीति गर्म हो रही है. टीवीके नेता विजय ने सितंबर 13 से हर शनिवार को प्रचार करने का ऐलान किया था. इसी के तहत उन्होंने त्रिची के मारक्कड़ाई इलाके से शुरुआत की, फिर नागपट्टिनम और तिरुवरूर जिलों में प्रचार किया.

करूर की दुखद घटनाः

27 सितंबर को नामक्कल और करूर जिलों में विजय को प्रचार की इजाजत मिली थी. नामक्कल में सुबह 8:45 बजे बोलने का समय था, लेकिन विजय अपने पनैयूर घर से 8:45 बजे निकले. चेन्नई से प्राइवेट प्लेन से त्रिची पहुंचे और सड़क से दोपहर 12 बजे नामक्कल पहुंचकर प्रचार किया.

करूर में दोपहर 3 बजे का समय था, लेकिन वे शाम 7 बजे के बाद वेलुचामीपुरम पहुंचे और कुछ मिनट ही बोले. भाषण के दौरान कुछ लोग बेहोश होकर गिरे, एंबुलेंस आने लगीं, जिससे हड़कंप मच गया. विजय ने भाषण खत्म कर वहां से निकल गए.

कुछ मिनट बाद भीड़ में धक्का-मुक्की हुई और लोग एक-दूसरे पर गिर पड़े. करूर, तिरुपुर, इरोड, सलेम और डिंडीगुल जिलों के लोग इसमें फंसे. कुल 41 मौतें हुईं जिनमें 10 बच्चे, 16 महिलाएं और 15 पुरुष थे. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया.

स्पेशल जांच टीमः

घटना के बाद मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन रात में करूर पहुंचे, पीड़ित परिवारों से मिले और राहत कार्य तेज किए. उन्होंने रिटायर्ड जस्टिस अरुणा जगदीशन की अगुवाई में एक सदस्यीय आयोग गठित किया. अगले दिन आयोग ने जांच शुरू की. मामला चेन्नई हाई कोर्ट पहुंचा, जहां नॉर्थ जोन आईजी असरा गार्ग की अगुवाई में स्पेशल जांच टीम बनी.

सुप्रीम कोर्ट का फैसलाः

टीवीके और अन्य पक्षों ने CBI जांच की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर को CBI जांच का आदेश दिया. रिटायर्ड जस्टिस अजय रस्तोगी की अगुवाई में दो आईपीएस अधिकारियों समेत 3 सदस्यीय मॉनिटरिंग कमिटी बनाई. फैसले के बाद विजय ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट किया, 'न्याय जीतेगा'.

टीवीके के चुनाव प्रबंधन महासचिव आदव अर्जुना ने पत्रकारों से कहा कि डीएमके टीवीके को खत्म करने की कोशिश कर रही है. इसके अलावा, 10 दिनों से गायब पार्टी महासचिव पुस्सी आनंद और सह-महासचिव निर्मल कुमार ने कल रात विजय से मुलाकात कर सलाह-मशविरा किया.

पीड़ित परिवार से मिलने की तैयारीः

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से टीवीके को राहत मिली है. अब पार्टी नेता विजय करूर जाकर मृतकों के परिवारों से मिलने की तैयारी में हैं. डीजीपी ऑफिस में सुरक्षा के लिए पत्र दिया गया है. तारीख और जगह तय हो गई है. विजय पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं.

भगदड़ में मारे गए 41 परिवारों की बैंक डिटेल्स ले ली गयी है. विजय करूर के वेलुचामीपुरम में एक प्राइवेट हॉल में उनसे मिलेंगे. हर परिवार को पार्टी की ओर से 20 लाख रुपये का चेक देंगे. सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही अनुमति होगी. 17 अक्टूबर को सुबह प्लेन से त्रिची पहुंचेंगे, फिर सड़क से करूर जाकर कार्यक्रम खत्म कर उसी दिन चेन्नई लौटेंगे.

क्या मौन टूटेगा?

करूर घटना के बाद 16 दिनों से विजय ने न सार्वजनिक रूप से कुछ कहा, न कोई बयान दिया. क्या इस मुलाकात के बाद वे मौन तोड़ेंगे? क्या घटना पर पत्रकारों से बात करेंगे? यह सवाल उठ रहा है. 2026 चुनाव में विजय का बड़ा असर होने की उम्मीद थी, लेकिन इस घटना से झटका लगा. पीड़ितों से मिलने के बाद क्या उनका राजनीतिक सफर पटरी पर लौटेगा? यह देखना बाकी है.

