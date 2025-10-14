ETV Bharat / bharat

करूर भगदड़ के बाद पीड़ित परिवार से मिलेंगे विजय : क्या राजनीतिक सफर में आएगी नई जान?

चेन्नईः तमिलनाडु के करूर में चुनावी सभा के दौरान हुई भीड़ में दबकर 41 लोगों की मौत की घटना ने पूरे देश को हिला दिया था. अब टीवीके नेता और अभिनेता विजय इस त्रासदी के पीड़ित परिवारों से मिलने करूर जा रहे हैं, जहां वे 20 लाख रुपये की मदद देंगे. सुप्रीम कोर्ट द्वारा CBI जांच के आदेश के बाद यह कदम विजय के राजनीतिक भविष्य को नई दिशा दे सकता है, लेकिन क्या वे 16 दिनों का मौन तोड़ेंगे और घटना पर सफाई देंगे? यह सवाल सभी के मन में है.

विजय का चुनाव प्रचारः

2026 विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमिलनाडु की राजनीति गर्म हो रही है. टीवीके नेता विजय ने सितंबर 13 से हर शनिवार को प्रचार करने का ऐलान किया था. इसी के तहत उन्होंने त्रिची के मारक्कड़ाई इलाके से शुरुआत की, फिर नागपट्टिनम और तिरुवरूर जिलों में प्रचार किया.

करूर की दुखद घटनाः

27 सितंबर को नामक्कल और करूर जिलों में विजय को प्रचार की इजाजत मिली थी. नामक्कल में सुबह 8:45 बजे बोलने का समय था, लेकिन विजय अपने पनैयूर घर से 8:45 बजे निकले. चेन्नई से प्राइवेट प्लेन से त्रिची पहुंचे और सड़क से दोपहर 12 बजे नामक्कल पहुंचकर प्रचार किया.

करूर में दोपहर 3 बजे का समय था, लेकिन वे शाम 7 बजे के बाद वेलुचामीपुरम पहुंचे और कुछ मिनट ही बोले. भाषण के दौरान कुछ लोग बेहोश होकर गिरे, एंबुलेंस आने लगीं, जिससे हड़कंप मच गया. विजय ने भाषण खत्म कर वहां से निकल गए.

कुछ मिनट बाद भीड़ में धक्का-मुक्की हुई और लोग एक-दूसरे पर गिर पड़े. करूर, तिरुपुर, इरोड, सलेम और डिंडीगुल जिलों के लोग इसमें फंसे. कुल 41 मौतें हुईं जिनमें 10 बच्चे, 16 महिलाएं और 15 पुरुष थे. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया.

स्पेशल जांच टीमः

घटना के बाद मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन रात में करूर पहुंचे, पीड़ित परिवारों से मिले और राहत कार्य तेज किए. उन्होंने रिटायर्ड जस्टिस अरुणा जगदीशन की अगुवाई में एक सदस्यीय आयोग गठित किया. अगले दिन आयोग ने जांच शुरू की. मामला चेन्नई हाई कोर्ट पहुंचा, जहां नॉर्थ जोन आईजी असरा गार्ग की अगुवाई में स्पेशल जांच टीम बनी.