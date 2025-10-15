ETV Bharat / bharat

Cyber Fraud: डबल जीरो के फेर में साइबर फ्रॉड से डरी महिला पहुंच गई थाने, फिर सच्चाई जानकर रह गई दंग

शून्य... शून्य... मुसीबत लेकर आया! विजयवाड़ा की एक महिला ने पेट्रोल बिल में अतिरिक्त शून्य को साइबर धोखाधड़ी समझा, फिर सच्चाई जानकर दंग रह गई.

Cyber Fraud
डबल जीरो के फेर में डरी महिला पहुंची थाने, सच्चाई जानकर दंग रह गई. (ETV Bharat (प्रतीकात्मक तस्वीर))
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 15, 2025 at 1:45 PM IST

2 Min Read
विजयवाड़ा: पेट्रोल भरते समय हुई एक छोटी सी गलती ने विजयवाड़ा की एक महिला को उसके जीवन का सबसे बड़ा झटका दे दिया. उसे लगा कि वह साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गई है, इसलिए वह पुलिस के पास पहुंची, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि यह सब बिल भरते समय गलती से लगे दो अतिरिक्त शून्यों की वजह से हुआ था.

पुलिस के अनुसार, यह घटना पिछले महीने प्रसादपाडु के एक पेट्रोल पंप पर हुई थी. महिला ने अपने पति के साथ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराया और पीओएस मशीन पर अपने क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया.

एक महीने बाद, जब उसने अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की जांच की, तो ₹2,77,600 का लेनदेन देखकर वह चौंक गई. उसे यकीन हो गया कि साइबर अपराधियों ने उसके पैसे उड़ा लिए हैं. इसलिए उसने तुरंत विजयवाड़ा साइबर क्राइम पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने 'साइबर धोखाधड़ी' का स्रोत ढूंढ़ा: जांच ​​करने पर पुलिस को पता चला कि पैसा किसी अज्ञात खाते में नहीं गया था; बल्कि पेट्रोल पंप वाले के खाते में ही जमा हुआ था. अधिकारियों ने मंगलवार सुबह पेट्रोल पंप का दौरा किया और प्रबंधन से पूछताछ की.

उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पंप के कर्मचारियों को पिछले महीने के अतिरिक्त भुगतान का पता पहले ही चल गया था. उन्होंने अपने खातों की जांच की, अधिक भुगतान की पहचान की, और अतिरिक्त राशि के लिए एक चेक भी तैयार किया. इसे उन्होंने एक सीलबंद लिफाफे में सही दावेदार के इंतजार में रख दिया.

सच्चाई सामने आई: जब पुलिस ने महिला को लेनदेन का सीसीटीवी फुटेज दिखाया, तो सब कुछ स्पष्ट हो गया. उसे एहसास हुआ कि भुगतान के दौरान राशि दर्ज करते समय उसने गलती से दो अतिरिक्त शून्य जोड़ दिए थे.

गौर करें तो डिजिटल पेमेंट का भरपूर चलन चल रहा है. डिजिटल पेमेंट के जरिए बड़े-बड़े ट्रांजैक्शन हो रहे हैं. इसके साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड भी बढ़ गया. वहीं सबसे जरूरी ये भी है कि हमको अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं हम एक्स्ट्रा जीरो बढ़ाकर अपना खाता तो नहीं खाली कर रहे हैं.

