Cyber Fraud: डबल जीरो के फेर में साइबर फ्रॉड से डरी महिला पहुंच गई थाने, फिर सच्चाई जानकर रह गई दंग

डबल जीरो के फेर में डरी महिला पहुंची थाने, सच्चाई जानकर दंग रह गई. ( ETV Bharat (प्रतीकात्मक तस्वीर) )

विजयवाड़ा: पेट्रोल भरते समय हुई एक छोटी सी गलती ने विजयवाड़ा की एक महिला को उसके जीवन का सबसे बड़ा झटका दे दिया. उसे लगा कि वह साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गई है, इसलिए वह पुलिस के पास पहुंची, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि यह सब बिल भरते समय गलती से लगे दो अतिरिक्त शून्यों की वजह से हुआ था. पुलिस के अनुसार, यह घटना पिछले महीने प्रसादपाडु के एक पेट्रोल पंप पर हुई थी. महिला ने अपने पति के साथ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराया और पीओएस मशीन पर अपने क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया. एक महीने बाद, जब उसने अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की जांच की, तो ₹2,77,600 का लेनदेन देखकर वह चौंक गई. उसे यकीन हो गया कि साइबर अपराधियों ने उसके पैसे उड़ा लिए हैं. इसलिए उसने तुरंत विजयवाड़ा साइबर क्राइम पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने 'साइबर धोखाधड़ी' का स्रोत ढूंढ़ा: जांच ​​करने पर पुलिस को पता चला कि पैसा किसी अज्ञात खाते में नहीं गया था; बल्कि पेट्रोल पंप वाले के खाते में ही जमा हुआ था. अधिकारियों ने मंगलवार सुबह पेट्रोल पंप का दौरा किया और प्रबंधन से पूछताछ की.