'मुझे मत मारो, मेरे बच्चे हैं...' पानी की बोतल चोरी करने का आरोपी गिड़गिड़ाता रहा, 2 घंटे की पिटाई से मौत
आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पानी की बोतल चोरी करने के शक में युवक को खंभे से बांधकर इतना पीटा की उसकी मौत हो गयी.
Published : October 22, 2026 at 3:21 PM IST
विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश): "मुझे मत मारो; मुझे जाने दो, मेरी पत्नी और बच्चे हैं..." लेकिन हमलावर नहीं रुके. उन्होंने उसे लाठियों से तब तक पीटा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई. यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उस युवक ने कथित तौर पर 20 रुपये की एक पानी की बोतल चुराने की कोशिश की थी. यह दर्दनाक और अमानवीय घटना आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुई.
पुलिस के अनुसार, पीड़ित की पहचान 33 वर्षीय मासा साई कुमार के रूप में हुई है. मूल रूप से तेलंगाना के नलगोंडा शहर का रहने वाला था. पिछले छह सालों से अपने परिवार से दूर रह रहा था. उसके परिवार में उसकी पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा है. वह एक फास्ट-फूड सेंटर पर काम करता था और कभी-कभार अपने परिवार से मिलने जाता था.
एक हफ्ते पहले, उसने फास्ट-फूड सेंटर के मालिकों को बताया था कि वह विशाखापट्टनम जा रहा है. तीन दिन पहले, उसने अपनी पत्नी को फोन करके बताया कि वह विजयवाड़ा में है. इस महीने की 18 तारीख की आधी रात के बाद, साई कुमार ने कथित रूप से पटामाता डोंका रोड पर एक शराब की दुकान के पास स्थित 'पान' की दुकान के फ्रिज से पानी की बोतल चुराने की कोशिश की.
ठीक उसी समय वहां दूध पहुंचाने वाली एक गाड़ी आई. दूध गाड़ी के ड्राइवर ने उसे देख लिया और फोन करके पान की दुकान पर काम करने वाले रवि शंकर को इसकी जानकारी दी. इसके बाद ड्राइवर ने साई कुमार को रवि शंकर के हवाले कर दिया और वहां से चला गया.
खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा
रवि शंकर ने साई कुमार पर बेहद क्रूर हमला किया और उस पर घूंसों की बरसात कर दी. उसे पीटते हुए वह दुकान के पीछे एक गली में घसीटकर ले गया. वहां पास के एक बार में काम करने वाला अय्यप्पा शंकर भी उसके साथ शामिल हो गया. उन दोनों ने मिलकर साई कुमार के हाथों को पीछे की तरफ मरोड़ा, उसे एक बिजली के खंभे से बांध दिया और लाठियों से उसकी बुरी तरह पिटाई की.
वहां से गुजर रहे पोथनशेट्टी नवीन और साई प्रणीत भी इस मारपीट में शामिल हो गए. इन चारों ने मिलकर करीब दो घंटे तक साई कुमार पर हमला जारी रखा. साई कुमार ने दर्द से तड़पते हुए अपनी पत्नी और बच्चों का वास्ता देकर जान बख्शने की बहुत भीख मांगी, लेकिन उन्होंने कोई रहम नहीं दिखाया. सोमवार की सुबह तड़के, वह युवक बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसके बाद चारों हमलावर मौके से भाग गए.
स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. उन्होंने देखा कि साई कुमार की मौत हो चुकी थी. सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के बाद पुलिस ने पीड़ित पर हुए हमले की पुष्टि की. पटामाता सर्कल इंस्पेक्टर पवन किशोर ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है.
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