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'मुझे मत मारो, मेरे बच्चे हैं...' पानी की बोतल चोरी करने का आरोपी गिड़गिड़ाता रहा, 2 घंटे की पिटाई से मौत

सांकेतिक तस्वीर. ( ANI )

विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश): "मुझे मत मारो; मुझे जाने दो, मेरी पत्नी और बच्चे हैं..." लेकिन हमलावर नहीं रुके. उन्होंने उसे लाठियों से तब तक पीटा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई. यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उस युवक ने कथित तौर पर 20 रुपये की एक पानी की बोतल चुराने की कोशिश की थी. यह दर्दनाक और अमानवीय घटना आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुई.

पुलिस के अनुसार, पीड़ित की पहचान 33 वर्षीय मासा साई कुमार के रूप में हुई है. मूल रूप से तेलंगाना के नलगोंडा शहर का रहने वाला था. पिछले छह सालों से अपने परिवार से दूर रह रहा था. उसके परिवार में उसकी पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा है. वह एक फास्ट-फूड सेंटर पर काम करता था और कभी-कभार अपने परिवार से मिलने जाता था.